Luis Enrique và 3 bài toán sinh tử của PSG trước thềm đại chiến Chelsea Trận thua Monaco phơi bày những lỗ hổng chết người trong hệ thống của Luis Enrique, buộc PSG phải thay đổi toàn diện nếu muốn vượt qua Chelsea tại Champions League.

Paris Saint-Germain (PSG) đang bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải với một tâm thế đầy bất ổn. Thất bại muối mặt trước AS Monaco ngay tại sân nhà không chỉ chấm dứt chuỗi trận ấn tượng mà còn phơi bày những tử huyệt mà Luis Enrique buộc phải xử lý trước cuộc tiếp đón Chelsea tại lượt đi vòng 16 đội Champions League rạng sáng thứ Năm tới.

PSG của Luis Enrique hiện gặp nhiều vấn đề.

Hàng phòng ngự: Khoảng trống Donnarumma và sự xáo trộn hệ thống

Từng được coi là nền tảng vững chắc nhất của đội bóng thủ đô nước Pháp ở mùa giải 2024/2025, bộ đôi trung vệ Marquinhos và Willian Pacho đang cho thấy những dấu hiệu rạn nứt nghiêm trọng. Sự xuất hiện của tân binh Zabarnyi vô tình khiến tầm ảnh hưởng của thủ quân Marquinhos bị suy giảm, dẫn đến sự thiếu ăn ý trong việc bọc lót và duy trì cự ly đội hình.

Đáng lo ngại hơn, sự ra đi của Gianluigi Donnarumma đã để lại một khoảng trống mênh mông nơi khung gỗ. Thủ thành trẻ Lucas Chevalier hiện vẫn chưa thể khỏa lấp được vị trí của người tiền nhiệm do áp lực tâm lý và quá trình thích nghi khó khăn. Việc để thủng lưới tới 7 bàn chỉ sau 3 trận gần nhất là minh chứng rõ nhất cho sự mong manh của hệ thống phòng ngự PSG trước các tình huống phản công tốc độ - thứ vũ khí mà Chelsea của Liam Rosenior chắc chắn sẽ khai thác triệt để.

Hàng thủ PSG để lại nhiều lo lắng.

Hàng công: Khi bão chấn thương càn quét những quân bài đột biến

Dù Bradley Barcola và Goncalo Ramos vẫn nỗ lực duy trì hiệu suất ghi bàn, nhưng PSG đang rơi vào tình cảnh "công làm thủ phá". Bão chấn thương đã lấy đi của Luis Enrique những ngôi sao có khả năng gây đột biến cao nhất là Ousmane Dembele và Kvaratskhelia. Sự thiếu vắng này khiến các phương án tấn công của PSG trở nên thiếu sáng tạo và dễ bị bắt bài.

Trong một đấu trường khắc nghiệt như Champions League, việc phung phí cơ hội là một sự xa xỉ nguy hiểm. PSG hiện cần quá nhiều cơ hội để có được một bàn thắng, trong khi đối thủ thường sẽ trừng phạt họ ngay lập tức chỉ sau một sai lầm nhỏ. Việc chỉnh lại thước ngắm và tìm kiếm giải pháp thay thế cho đôi cánh là nhiệm vụ cấp bách của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Tuyến giữa: Bài toán cân bằng và mảnh ghép thứ ba

Khu vực trung tuyến, vốn là chìa khóa để Luis Enrique áp đặt lối chơi, đang bị lung lay dữ dội. Vai trò điều tiết của Fabian Ruiz và Joao Neves là gần như không thể thay thế, nhưng cả hai nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong trận đại chiến sắp tới vì chấn thương.

Dù Warren Zaire-Emery và Vitinha vẫn duy trì phong độ ổn định, nhưng sự thiếu hài hòa ở vị trí tiền vệ thứ ba khiến các tuyến của PSG dễ bị chia cắt. Sự thiếu hụt này làm mất đi khả năng chuyển đổi trạng thái nhịp nhàng, khiến đội bóng thành Paris dễ bị tổn thương khi đối phương thực hiện pressing tầm cao. Nếu không thể vá lại những lỗ hổng này, giấc mơ châu lục của người Paris có nguy cơ một lần nữa trở thành cơn ác mộng ngay từ vòng knockout đầu tiên.