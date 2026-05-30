Luis Enrique và tỷ lệ thắng chung kết 83%: Thử thách cực đại cho Arsenal tại Budapest Với 15 lần nâng cúp sau 18 trận chung kết, Luis Enrique là điểm tựa vững chắc nhất của PSG trong mục tiêu bảo vệ ngôi vương Champions League trước Arsenal tại Budapest đêm nay.

Budapest đêm nay sẽ là tâm điểm của bóng đá thế giới khi Arsenal và Paris Saint-Germain (PSG) bước vào trận chung kết UEFA Champions League mùa giải 2025/26. Trong cuộc đối đầu đỉnh cao này, niềm tin của đại diện nước Pháp không chỉ đặt vào những ngôi sao trên sân, mà còn ở "bản hồ sơ" chiến thắng lẫy lừng của Luis Enrique – chiến lược gia đang định nghĩa lại khái niệm thành công tại đấu trường châu lục.

Enrique đang hướng đến danh hiệu C1 thứ hai liên tiếp.

Bản lĩnh của nhà đương kim vô địch

PSG bước vào trận chung kết năm nay với tư thế của một kẻ thống trị. Sau khi nghiền nát Inter Milan 5-0 ở trận chung kết mùa trước, hành trình bảo vệ ngôi vương của họ tại Budapest cũng đầy kịch tính. Đáng chú ý nhất là màn lội ngược dòng nghẹt thở trước Bayern Munich với tổng tỷ số 6-5 sau hai lượt trận bán kết, minh chứng cho bản lĩnh thép mà Enrique đã rèn giũa cho các học trò.

Phía bên kia chiến tuyến, Arsenal cũng đang hưng phấn sau chức vô địch Ngoại hạng Anh. Giới chuyên môn nhận định đây sẽ là một thế trận cân bằng hơn rất nhiều so với năm ngoái. Tuy nhiên, PSG đang sở hữu một "bảo chứng vàng": Luis Enrique, người có tỷ lệ chiến thắng trong các trận đấu quyết định ngai vàng lên tới hơn 83%.

Sát thủ của những trận chung kết

Kể từ khi gây tiếng vang tại Barcelona vào năm 2014, Luis Enrique đã vươn tầm trở thành một trong những chiến lược gia vĩ đại nhất bóng đá đương đại. Trong 12 năm qua, ông đã thu về bộ sưu tập đồ sộ với 21 danh hiệu lớn nhỏ. Thống kê cho thấy, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã góp mặt trong 18 trận chung kết ở cương vị huấn luyện viên trưởng, giành chiến thắng tới 15 lần và chỉ phải nhận 3 thất bại.

Thành công đầu tiên của ông bắt đầu từ tháng 5/2015, khi giúp Barcelona đánh bại Athletic Bilbao 3-1 tại Copa del Rey. Chỉ một tháng sau, ông hoàn tất cú ăn ba lịch sử bằng chiến thắng 3-1 trước Juventus tại chung kết Champions League ở Berlin. Khả năng đọc trận đấu và tâm lý vững vàng trong các trận cầu sinh tử chính là vũ khí giúp Enrique vượt qua những áp lực khủng khiếp nhất.

PSG trở thành thế lực thực sự dưới tay Enrique.

Cuộc tái thiết và sự thống trị tại Paris

Kể từ khi dẫn dắt PSG vào năm 2023, Enrique không chỉ mang về những danh hiệu mà còn tái thiết lại toàn bộ văn hóa câu lạc bộ. Ông biến đội bóng thủ đô Paris từ một tập hợp những ngôi sao thành một cỗ máy chiến thắng thực thụ với sự thống trị tuyệt đối tại giải quốc nội. Đỉnh cao chói lọi nhất chính là chức vô địch Champions League lịch sử vào tháng 5/2025 sau khi vượt qua Inter Milan.

Mặc dù có những nốt trầm hiếm hoi như thất bại trước Bilbao tại Siêu cúp Tây Ban Nha 2015, trận thua cùng đội tuyển Tây Ban Nha tại Nations League 2021 hay gần nhất là thất bại 0-3 trước Chelsea ở chung kết FIFA Club World Cup hồi tháng 7/2025, nhưng Enrique luôn biết cách đứng dậy mạnh mẽ.

Đối đầu với sức trẻ của Mikel Arteta

Ngay sau cú vấp trước Chelsea, Luis Enrique đã nhanh chóng xốc lại tinh thần đội bóng và duy trì thành tích toàn thắng ở cả 3 trận chung kết gần nhất, bao gồm Siêu cúp châu Âu, Intercontinental Cup và Siêu cúp Pháp. Điều này cho thấy PSG đang ở trạng thái tâm lý cực tốt trước khi bước vào thảm cỏ Budapest.

Với bản lĩnh dạn dày và kinh nghiệm của một người đã chiến thắng 15 trận chung kết, Luis Enrique chắc chắn đã chuẩn bị sẵn những phương án để đối phó với sức trẻ của Mikel Arteta. Trận chiến đêm nay không chỉ là cuộc đấu giữa hai câu lạc bộ, mà còn là bài kiểm tra cho tham vọng xưng vương của Arsenal trước một "ông vua chung kết" thực thụ.