Luis Suarez ghi 33 bàn: Cỗ máy Sporting Lisbon đe dọa Arsenal tại Champions League Với hiệu suất ghi bàn vượt qua cả Erling Haaland, Luis Suarez của Sporting Lisbon đang trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với Arsenal trước thềm vòng tứ kết Champions League.

Nếu Arsenal muốn tiến sâu tại Champions League mùa này, thử thách lớn nhất họ phải đối mặt chính là Luis Suarez – không phải huyền thoại người Uruguay, mà là một sát thủ 28 tuổi người Colombia đang bùng nổ trong màu áo Sporting Lisbon. Tính đến thời điểm hiện tại, Suarez đã bỏ túi 33 pha lập công trên mọi đấu trường, vượt qua cả Erling Haaland của Manchester City (nhiều hơn 3 bàn).

Kẻ thừa kế hoàn hảo của Viktor Gyokeres

Được đưa về Sporting Lisbon mùa hè năm ngoái với giá 23,5 triệu bảng để thay thế Viktor Gyokeres, Luis Suarez đã nhanh chóng dập tắt mọi hoài nghi. Truyền thông Bồ Đào Nha mô tả chân sút sinh năm 1997 là người đang "ăn tươi nuốt sống" giải vô địch quốc gia nước này bằng phong độ khủng khiếp.

Về mặt chiến thuật, Suarez được đánh giá là phiên bản nâng cấp của người tiền nhiệm. Chuyên gia Sebastiao Macias nhận định: "Suarez có khả năng dứt điểm tốt bằng cả hai chân và không bao giờ chần chừ khi có cơ hội sút bóng. So với Gyokeres, anh tham gia tích cực hơn vào lối chơi chung, di chuyển thông minh giữa các tuyến để xây dựng thế trận thay vì chỉ trực chờ trong vòng cấm".

Mũi khoan sắc bén sẵn sàng phá lưới Arsenal

Sở hữu chiều cao 1m85 cùng tốc độ đáng nể, tiền đạo người Colombia được dự báo sẽ gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Arsenal. Sự lì lợm của Suarez được trui rèn qua hành trình sự nghiệp đầy gian nan từ các giải hạng dưới tại Colombia, Tây Ban Nha trước khi kinh qua Watford, Granada và Marseille.

Ngôi sao Colombia là mũi khoan Arsenal phải dè chừng

Đáng chú ý, Suarez từng rơi vào trầm cảm năm 2023 sau chấn thương gãy xương mác nghiêm trọng. "Chính cú ngã đó đã giúp tôi mạnh mẽ hơn", anh chia sẻ. Sự trở lại mạnh mẽ sau biến cố, bao gồm cả những lùm xùm đời tư vào cuối năm 2024, cho thấy một bản lĩnh vững vàng của chân sút này.

Lời cảnh báo cho Mikel Arteta

Dù Sporting Lisbon thường bị coi là đối thủ "dễ thở" nhất ở vòng tứ kết, nhưng sự hiện diện của một tiền đạo đang ở đỉnh cao sự nghiệp như Suarez là lời cảnh báo đanh thép. Đội bóng Bồ Đào Nha từng loại chính Arsenal tại Europa League năm 2023, và với một "vũ khí hạng nặng" mới trong đội hình, họ hoàn toàn có thể tái lập kịch bản tương tự tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.