Luka Doncic ca ngợi Novak Djokovic vĩ đại nhất lịch sử khi hội ngộ tại giải NBA Siêu sao NBA Luka Doncic dành sự tôn trọng tuyệt đối cho Novak Djokovic, trong khi huyền thoại Navratilova ví von cặp Sabalenka-Rybakina với Alcaraz-Sinner.

Novak Djokovic, tay vợt sở hữu nhiều danh hiệu Grand Slam nhất lịch sử, vừa xuất hiện trên khán đài giải nhà nghề Mỹ (NBA) để theo dõi cuộc đối đầu giữa Los Angeles Lakers và Sacramento Kings. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào khoảnh khắc Nole hội ngộ và trò chuyện cùng Luka Doncic, siêu sao hàng đầu của giải đấu hiện đang khoác áo LA Lakers.

Luka Doncic và sự ngưỡng mộ dành cho Novak Djokovic

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, Luka Doncic không giấu nổi sự phấn khích khi được gặp gỡ thần tượng. Tuyển thủ người Slovenia khẳng định Djokovic chính là vận động viên vĩ đại nhất trong lịch sử thể thao toàn cầu.

"Đối với tôi, anh ấy là vận động viên vĩ đại nhất mọi thời đại. Việc anh ấy có mặt ở đây để xem tôi thi đấu là một điều không thể tin được. Tôi thực sự rất vui mừng và đã ngỏ ý muốn đến xem một trận đấu của anh ấy trong tương lai gần", Doncic chia sẻ về buổi gặp gỡ đặc biệt này.

Sabalenka và Rybakina: Thế lực mới của quần vợt nữ

Bên cạnh những diễn biến tại NBA, làng quần vợt thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào giải Indian Wells sắp tới. Huyền thoại Martina Navratilova, người từng 18 lần vô địch Grand Slam, đã đưa ra những nhận định chuyên sâu về cục diện của quần vợt nữ hiện tại.

Theo Navratilova, Aryna Sabalenka và Elena Rybakina đang thiết lập một thế đối đầu đỉnh cao tương tự như cách Jannik Sinner và Carlos Alcaraz đang thống trị ở nội dung nam. Bà tin rằng nếu duy trì được nền tảng thể lực và phong độ ổn định, đây sẽ là hai ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vương tại Indian Wells.

Floyd Mayweather công bố đối thủ mới tại Hy Lạp

Trong một diễn biến khác ở bộ môn boxing, Floyd Mayweather đã chính thức xác nhận trận đấu biểu diễn tiếp theo của mình. Thay vì những cái tên đình đám như Manny Pacquiao hay Mike Tyson, đối thủ lần này của "Độc cô cầu bại" là cựu vô địch kickboxing Mike Zambidis.

Trận đấu dự kiến diễn ra tại Athens, Hy Lạp. Đối thủ của Mayweather, Mike Zambidis, năm nay 45 tuổi, là một võ sĩ dày dạn kinh nghiệm với 18 danh hiệu vô địch thế giới và thành tích ấn tượng 157 trận thắng trong sự nghiệp. Trước đó, Mayweather cũng đã có kế hoạch thượng đài với Mike Tyson vào tháng 4 và tái đấu Pacquiao vào tháng 9.

Mối lo ngại an ninh tại các chặng đua F1 Trung Đông

Chủ tịch Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA), ông Mohammed Ben Sulayem, vừa bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về tình hình an ninh tại khu vực Trung Đông. Những bất ổn gần đây đang đặt ra dấu hỏi lớn cho khả năng tổ chức các chặng đua Công thức 1 (F1) tại Bahrain và Saudi Arabia.

Cụ thể, các cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây tại khu vực này đã khiến FIA phải cân nhắc kỹ lưỡng. Theo lịch trình, hai chặng đua quan trọng sẽ diễn ra liên tiếp vào ngày 12/4 và 19/4. Ông Ben Sulayem nhấn mạnh rằng các sự kiện chỉ được phép diễn ra nếu các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đội đua và khán giả được thực thi.