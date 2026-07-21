Luka Modric gia hạn với AC Milan đến năm 2027: Gạch nối lịch sử tại San Siro Luka Modric chính thức ở lại AC Milan thêm một mùa giải. Ở tuổi 40, siêu sao người Croatia vẫn là hạt nhân quan trọng trong kế hoạch của tân HLV Ruben Amorim.

Giữa những biến động của kỳ chuyển nhượng mùa hè, AC Milan đã đưa ra một quyết định khẳng định giá trị của sự kinh nghiệm và đẳng cấp: giữ chân Luka Modric. Tiền vệ kỳ cựu người Croatia đã quyết định tiếp tục gắn bó với đội bóng sọc đỏ đen thêm một mùa giải, thay vì tìm kiếm bến đỗ mới sau khi hợp đồng cũ đáo hạn.

Bản giao kèo đến năm 2027 và niềm tin tuyệt đối

Theo các nguồn tin uy tín từ Sky Sport Italia, Luka Modric hiện đang hoàn tất những thủ tục giấy tờ cuối cùng để chính thức hóa việc ở lại sân San Siro. Dự kiến buổi lễ ký kết sẽ diễn ra vào giữa tuần, giữ chân tiền vệ 40 tuổi tại Milan cho đến mùa hè năm 2027. Đây được xem là động thái chiến lược nhằm duy trì bản lĩnh cho hàng tiền vệ của Rossoneri trong bối cảnh đội bóng đang trải qua giai đoạn chuyển giao.

Modric đồng ý gia hạn với AC Milan. Ảnh: Getty Images.

Về các điều khoản tài chính, thỏa thuận mới quy định Modric sẽ nhận mức lương tương đương hợp đồng cũ là 3,5 triệu euro mỗi mùa, kèm theo các khoản phụ phí dựa trên hiệu suất thi đấu thực tế. Đáng chú ý, kể từ ngày 30/6, tiền vệ này đã trở thành cầu thủ tự do. Tuy nhiên, việc đôi bên nhanh chóng tìm được tiếng nói chung cho thấy sự tôn trọng và khát khao tiếp tục hợp tác mãnh liệt giữa ngôi sao người Croatia và đội bóng thành Milan.

Tầm ảnh hưởng dưới triều đại Ruben Amorim

Tân huấn luyện viên Ruben Amorim được cho là nhân tố then chốt trong việc thuyết phục Modric ở lại. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đánh giá rất cao tố chất thủ lĩnh cùng khả năng điều tiết trận đấu thượng thặng của chủ nhân Quả bóng vàng 2018. Amorim tin rằng kinh nghiệm dày dặn của Modric sẽ giúp ích rất nhiều trong việc kiểm soát thế trận và là tấm gương lớn để dìu dắt các tài năng trẻ trong quá trình tái thiết câu lạc bộ.

Kể từ khi gia nhập Milan vào mùa hè năm 2025, Modric đã nhanh chóng chứng minh tuổi tác chỉ là con số. Trong mùa giải 2025/26, anh vẫn duy trì một cường độ hoạt động đáng nể tại môi trường khắc nghiệt như Serie A.

Thống kê của Luka Modric mùa giải 2025/26

Chỉ số Số liệu Số trận ra sân (Serie A) 34 Bàn thắng 2 Kiến tạo 3 Độ tuổi hiện tại 40

Việc giữ chân thành công Luka Modric giúp AC Milan ổn định bộ khung nhân sự sau khi cán đích ở vị trí thứ 5 tại Serie A mùa trước. Bản hợp đồng này mang lại sự yên tâm cho ban huấn luyện trong nỗ lực đưa câu lạc bộ trở lại nhóm cạnh tranh danh hiệu Scudetto và tiến xa tại đấu trường châu lục. Với Modric trong đội hình, người hâm mộ Milan có quyền hy vọng vào những màn trình diễn đỉnh cao và sự điềm tĩnh cần thiết ở những khoảnh khắc quyết định của mùa giải tới.