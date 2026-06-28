Luka Modric lập kỷ lục lịch sử, đưa Croatia lách khe cửa hẹp vào vòng knock-out Ở tuổi 40, Luka Modric trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất có đường kiến tạo tại World Cup, góp công lớn giúp Croatia đánh bại Ghana 2-1 để chính thức giành vé vào vòng 16 đội.

Khi đồng hồ điểm phút 83 tại lượt trận cuối bảng L, Luka Modric tiến về phía cột phạt góc với sự điềm tĩnh của một người đã nếm trải đủ mọi thăng trầm của bóng đá đỉnh cao. Một quả tạt chuẩn xác, một cú đánh đầu dũng mãnh từ Nikola Vlasic, và lịch sử đã được viết lại. Croatia đánh bại Ghana 2-1, trực tiếp đoạt tấm vé vào vòng knock-out từ tay đối thủ trong một đêm đầy kịch tính.

Luka Modric góp công lớn giúp Croatia đánh bại Ghana 2-1 để giành ngôi nhì bảng L.

Khoảnh khắc lịch sử ở tuổi 40

Trận đấu giữa Croatia và Ghana không chỉ là cuộc chiến giành quyền đi tiếp mà còn là sân khấu để Luka Modric chứng minh giá trị của khái niệm "đẳng cấp là vĩnh cửu". Với đường dọn cỗ cho Vlasic ghi bàn quyết định, Modric chính thức trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất có đường kiến tạo tại một kỳ World Cup, đạt mốc 40 tuổi 291 ngày.

Trước đó, Croatia đã có lợi thế dẫn bàn nhờ pha lập công của Petar Sucic. Tuy nhiên, Ghana không dễ dàng bỏ cuộc. Derrick Luckassen đã thắp lại hy vọng cho đại diện châu Phi bằng bàn gỡ hòa đầy nỗ lực, đưa trận đấu về vạch xuất phát và đẩy nhịp độ lên mức cao nhất.

Quả phạt góc của Modric đã được Nikola Vlasic cụ thể hóa bằng cú đánh đầu thành bàn khi trận đấu chỉ còn 7 phút.

Sự thống trị của "lão tướng" không tuổi

Nhìn vào những con số thống kê, thật khó tin khi đây là màn trình diễn của một cầu thủ đã bước sang tuổi 40. Modric không chỉ điều tiết nhịp độ mà còn là người trực tiếp tạo ra đột biến. Anh sở hữu 102 lần chạm bóng và thực hiện 82 đường chuyền chính xác – cả hai chỉ số này đều cao nhất trên sân.

Bên cạnh đó, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid còn tạo ra 4 cơ hội ghi bàn rõ rệt, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Sự hiện diện của anh cùng người đồng đội kỳ cựu Ivan Perisic đã giúp Croatia giữ vững bản lĩnh trong những thời điểm Ghana gia tăng áp lực nghẹt thở.

Modric tung hoành nơi tuyến giữa và là linh hồn trong lối chơi của Croatia.

Thống kê ấn tượng của Luka Modric trong trận gặp Ghana:

Chạm bóng: 102 lần (nhiều nhất sân)

102 lần (nhiều nhất sân) Chuyền chính xác: 82 lần (nhiều nhất sân)

82 lần (nhiều nhất sân) Cơ hội tạo ra: 4 lần (nhiều nhất sân)

4 lần (nhiều nhất sân) Kỷ lục: Cầu thủ lớn tuổi nhất kiến tạo tại World Cup (40 tuổi 291 ngày)

Modric cho thấy mình "gừng càng già càng cay" với những thông số kỹ thuật vượt trội.

Tấm vé xứng đáng cho đại diện châu Âu

Chiến thắng 2-1 giúp đoàn quân của huấn luyện viên Zlatko Dalic vượt qua chính Ghana để chiếm vị trí nhì bảng L. Trong khi đó, Ghana kết thúc hành trình vòng bảng ở vị trí thứ ba và phải nói lời chia tay giải đấu trong sự tiếc nuối. Sự khác biệt giữa hai đội chính là khả năng tận dụng thời điểm quyết định, nơi kinh nghiệm của những lão tướng Croatia đã lên tiếng đúng lúc.

Với phong độ hiện tại của Modric, người hâm mộ Croatia hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào những điều kỳ diệu tiếp theo tại vòng knock-out. Khi linh hồn của đội bóng vẫn đang tung hoành nơi tuyến giữa với sự dẻo dai đáng kinh ngạc, Croatia vẫn sẽ là đối thủ đáng gờm cho bất kỳ ông lớn nào.