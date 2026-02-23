Luka Vuskovic: Phương án kế thừa hoàn hảo cho vị trí của Virgil van Dijk tại Liverpool Liverpool đang đẩy mạnh kế hoạch tìm kiếm người thay thế Virgil van Dijk, và Luka Vuskovic nổi lên như mục tiêu hàng đầu nhờ bộ kỹ năng phòng ngự toàn diện.

Trong công cuộc tái thiết đội hình thời hậu Jurgen Klopp, Giám đốc Thể thao Richard Hughes đang ráo riết tìm kiếm những nhân tố trẻ cho tầm nhìn 5-10 năm tới. Tâm điểm hiện tại đổ dồn vào Luka Vuskovic, trung vệ 18 tuổi đang tỏa sáng tại Bundesliga, người được kỳ vọng sẽ kế thừa di sản vĩ đại mà Virgil van Dijk để lại tại Anfield.

Chiến lược trẻ hóa của Richard Hughes

Hiện tại, Liverpool đang trong giai đoạn chuyển mình quan trọng. Đây là thời điểm Michael Edwards và Richard Hughes bắt đầu thực sự định hình diện mạo mới cho câu lạc bộ. Chính sách tuyển dụng trong hơn một năm qua đã làm rõ định hướng này: tập trung chiêu mộ các tài năng trẻ hàng đầu thế giới để chuẩn bị cho kỷ nguyên dài hạn.

Các bản hợp đồng như Hugo Ekitike, Florian Wirtz và Milos Kerkez đều đã chứng minh được giá trị và hứa hẹn là những trụ cột tương lai. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu lúc này vẫn là củng cố hệ thống phòng ngự, nơi tầm ảnh hưởng của Virgil van Dijk là không thể bàn cãi nhưng tuổi tác của anh đã trở thành một yếu tố cần tính toán.

Vuskovic được cho đang trong tầm ngắm Liverpool.

Nhu cầu cấp thiết về nhân sự hàng thủ

Hàng thủ Liverpool hiện đang đối mặt với sự mỏng manh về lực lượng. Trong khi tương lai của Ibrahima Konate vẫn chưa thực sự chắc chắn, Joe Gomez lại có tiền sử chấn thương dày đặc. Những cái tên trẻ như Giovanni Leoni, Jeremy Jacquet, Ifeanyi Ndukwe hay Mor Talla Ndiaye dù tiềm năng nhưng chưa đủ để đảm đương trọng trách ở những đấu trường lớn nhất.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của một cái tên đã khẳng định được năng lực ở cấp độ cao như Luka Vuskovic trở thành mục tiêu lý tưởng cho Hughes và các cộng sự.

Luka Vuskovic: Từ mục tiêu hụt đến hy vọng mới

Luka Vuskovic nổi lên từ năm 16 tuổi tại Croatia và từng nằm trong tầm ngắm của Liverpool vào năm 2023. Tuy nhiên, Tottenham Hotspur đã nhanh tay hơn để có được chữ ký của tài năng này. Hiện tại, Vuskovic đang thi đấu cho Hamburg dưới dạng cho mượn và được đánh giá là một trong những trung vệ nổi bật nhất Bundesliga dù mới bước sang tuổi 18.

Vuskovic đang thuộc biên chế Spurs.

Phân tích kỹ thuật: Một trung vệ hiện đại toàn diện

Điểm mạnh nhất của Vuskovic là sự đa năng. Anh có thể chơi tốt ở cả vị trí trung vệ lệch trái, lệch phải và thậm chí là hậu vệ biên. Ở tuổi 18, khả năng đọc trận đấu, ưu thế hình thể và sức mạnh không chiến của cầu thủ này được giới chuyên môn đánh giá rất cao.

Bên cạnh khả năng phòng ngự, Vuskovic còn sở hữu những đặc điểm của một trung vệ hiện đại: sự điềm tĩnh khi cầm bóng và khả năng thực hiện các đường chuyền trực diện xuyên tuyến. Đặc biệt, kỹ năng hỗ trợ tấn công của anh cực kỳ ấn tượng với lực sút tốt và cái duyên ghi bàn đáng nể.

Thống kê cho thấy Vuskovic đã ghi được 7 bàn thắng tại Jupiler Pro League (Bỉ) mùa trước và hiện đã có 4 pha lập công tại Bundesliga mùa này. Những con số này minh chứng cho tiềm năng trở thành một "trung vệ săn bàn" – điều mà Van Dijk đã làm rất tốt tại Liverpool.

Với bộ kỹ năng hoàn hảo và tiềm năng phát triển to lớn, Vuskovic chính là mẫu cầu thủ mà Liverpool cần để duy trì vị thế tại Ngoại hạng Anh trong tương lai gần. Nếu nghiêm túc với thương vụ này, The Reds có thể sở hữu một trong những trung vệ hàng đầu thế giới trong thập kỷ tới.