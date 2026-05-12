Luke Shaw lọt danh sách sơ bộ tuyển Anh dự World Cup sau mùa giải bùng nổ Hậu vệ Luke Shaw chính thức được HLV Thomas Tuchel điền tên vào danh sách 55 cầu thủ chuẩn bị cho World Cup nhờ phong độ ổn định trong màu áo Manchester United.

Hậu vệ Luke Shaw vừa chính thức nhận phần thưởng cho sự kiên trì của mình khi được huấn luyện viên Thomas Tuchel điền tên vào danh sách sơ bộ 55 cầu thủ đội tuyển Anh tham dự World Cup. Quyết định này được đưa ra sau chuỗi phong độ ấn tượng của cầu thủ 28 tuổi trong màu áo Manchester United xuyên suốt mùa giải hiện tại.

Sự hồi sinh ngoạn mục tại Old Trafford

Luke Shaw đang trải qua một trong những chiến dịch bền bỉ nhất trong sự nghiệp chuyên nghiệp. Khác với những mùa giải trước thường xuyên bị ngắt quãng bởi chấn thương, hậu vệ này đã trở thành "mắt xích" không thể thay thế bên hành lang cánh trái của "Quỷ đỏ". Sự ổn định về mặt thể lực giúp anh đóng góp trực tiếp vào mục tiêu giành vé dự Champions League của đội bóng sau hai năm vắng bóng.

Luke Shaw nỗ lực góp mặt ở ngày hội lớn nhất hành tinh hè này.

Dưới sự quản lý của các triều đại huấn luyện viên từ Ruben Amorim đến tạm quyền Michael Carrick, Shaw đã có tới 36 lần đá chính tại Ngoại hạng Anh. Con số này không chỉ minh chứng cho tầm quan trọng của anh về mặt chiến thuật mà còn đưa anh đứng trước ngưỡng cửa lịch sử: trở thành một trong số ít cầu thủ Manchester United đá chính trọn vẹn 38 vòng đấu trong một mùa giải.

Thuyết phục Thomas Tuchel bằng số liệu thực tế

Đáng chú ý, đây là một bước ngoặt lớn đối với Shaw. Vào tháng 3 vừa qua, chính Thomas Tuchel đã loại hậu vệ này khỏi danh sách tập trung vì những đánh giá khắt khe về chuyên môn. Tuy nhiên, theo nhà báo Mike McGrath từ tờ The Telegraph, màn trình diễn chói sáng liên tục của Shaw đã buộc chiến lược gia người Đức và các cộng sự phải thay đổi quan điểm.

Với 55 cái tên trong danh sách sơ bộ gửi lên FIFA, cuộc cạnh tranh cho suất chính thức vẫn còn rất gay gắt. Tuy nhiên, việc duy trì cường độ thi đấu cao và khả năng phòng ngự chắc chắn, tiêu biểu là trong trận hòa với Sunderland mới đây, đã giúp Shaw tạo ra áp lực đáng kể lên ban huấn luyện "Tam Sư".

Cột mốc quan trọng vào ngày 22/5

Đối với Luke Shaw, việc góp mặt ở World Cup không chỉ là mục tiêu sự nghiệp mà còn là lời khẳng định sau quãng thời gian dài bị ám ảnh bởi chấn thương. Anh từng chia sẻ về sự dằn vặt khi không thể cống hiến do vấn đề thể lực, và giờ đây, cánh cửa đang rộng mở hơn bao giờ hết.

Dự kiến, Thomas Tuchel sẽ chốt danh sách 26 cầu thủ chính thức vào ngày 22/5 tới. Nếu tiếp tục duy trì được sự ổn định như hiện tại, hậu vệ của Manchester United hoàn toàn có cơ hội lớn để chiếm lấy vị trí chính thức trong đội hình tuyển Anh hướng tới mục tiêu chinh phục cúp vàng thế giới.