Luke Shaw tiến sát kỷ lục ra sân tại Man Utd: Lời đáp trả cho những hoài nghi Chỉ còn 5 vòng đấu nữa, Luke Shaw sẽ chính thức hoàn thành mục tiêu đá chính trọn vẹn 38 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này, đánh dấu sự hồi sinh thể lực khó tin.

Hậu vệ Luke Shaw đang đứng trước cơ hội thiết lập một cột mốc lịch sử trong sự nghiệp tại Manchester United. Sau hơn một thập kỷ gắn bó với sân Old Trafford, cầu thủ 30 tuổi này chỉ còn cách kỷ lục ra sân trọn vẹn 38 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh đúng 5 trận đấu nữa.

Sự hồi sinh từ những hoài nghi

Trong suốt 11 năm cống hiến cho "Quỷ đỏ", Luke Shaw thường xuyên được nhắc đến như một tài năng bị kìm hãm bởi những chấn thương dai dẳng. Tuy nhiên, mùa giải 2025/26 đang chứng kiến một kịch bản hoàn toàn khác. Shaw đã đá chính trong toàn bộ 33 vòng đấu đã qua, một sự bền bỉ đáng kinh ngạc đối với cầu thủ từng bị coi là "mẫn cảm" với phòng y tế.

Luke Shaw từng nhận nhiều ánh mắt hoài nghi vì chấn thương liên miên.

Phân tích con số: Từ 7 trận đến hy vọng 38 trận

Nhìn vào số liệu thống kê trong quá khứ, sự thay đổi của Shaw thực sự mang tính đột phá. Mùa giải 2024/25, anh chỉ góp mặt vỏn vẹn 7 lần tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Thậm chí, ở mùa giải 2015/16, con số này chỉ là 5 trận. Kỷ lục cá nhân tốt nhất trước đó của anh là 32 trận (mùa 2020/21) và 31 trận (mùa 2022/23).

Việc vượt qua cột mốc cũ để hướng tới con số 38 trận không chỉ là một thống kê cá nhân. Đây là lời khẳng định về bản lĩnh vượt khó của cầu thủ có thâm niên nhất trong đội hình một hiện nay. Shaw không chỉ đảm bảo sự chắc chắn ở hàng thủ mà còn là mũi khoan lợi hại với những tình huống leo biên tấn công giàu tốc độ.

Dấu ấn chiến thuật của Michael Carrick

Sự ổn định về thể trạng của Shaw gắn liền với cách vận hành hệ thống của huấn luyện viên Michael Carrick. Do Manchester United chỉ thi đấu tổng cộng 40 trận trong toàn mùa giải này, áp lực lên đôi chân của các cầu thủ trụ cột đã được giảm tải đáng kể. Lịch thi đấu ít dày đặc hơn cho phép Shaw có thời gian hồi phục khoa học và duy trì phong độ đỉnh cao.

Cách đây một năm, tương lai của hậu vệ người Anh tại Old Trafford từng bị đặt dấu hỏi lớn. Nhiều ý kiến cho rằng câu lạc bộ nên tìm kiếm phương án thay thế lâu dài. Thế nhưng, bằng sự kiên trì và nỗ lực điều chỉnh lối sống cũng như phương pháp tập luyện, Shaw đã chứng minh mình vẫn là nhân tố không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của Carrick.

Năm trận đấu cuối cùng của mùa giải sẽ là thử thách cuối cùng để Luke Shaw hoàn tất mục tiêu đá chính trọn vẹn 38 vòng đấu. Nếu thành công, anh sẽ thiết lập một tiêu chuẩn mới cho sự chuyên nghiệp và bền bỉ, đồng thời khép lại một trong những chương hồi sinh ấn tượng nhất lịch sử câu lạc bộ.