Lukebakio rực sáng, tuyển Bỉ ngược dòng vùi dập Mỹ 5-2 tại Atlanta Dù vươn lên dẫn trước nhờ công của Weston McKennie, đội tuyển Mỹ của HLV Mauricio Pochettino vẫn phải nhận thất bại nặng nề trước sức mạnh áp đảo của dàn sao tuyển Bỉ.

Chuỗi trận bất bại của tân HLV Mauricio Pochettino cùng đội tuyển Mỹ đã chính thức khép lại theo kịch bản đầy cay đắng ngay trên sân nhà Atlanta. Trong trận giao hữu quốc tế diễn ra rạng sáng nay, dù có khởi đầu thuận lợi, "Xứ sở cờ hoa" đã không thể đứng vững trước sự bùng nổ của đội tuyển Bỉ và chấp nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 2-5.

Khởi đầu hưng phấn và bước ngoặt cuối hiệp một

Bước vào cuộc đối đầu với bộ khung gồm nhiều ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu, tuyển Mỹ nhập cuộc đầy tự tin. Tuyến giữa của đội chủ nhà hoạt động năng nổ, liên tục gây áp lực tầm cao khiến hàng thủ tuyển Bỉ lúng túng. Thành quả đến ở phút 39, từ quả phạt góc đầy khó chịu của Antonee Robinson, Weston McKennie chọn vị trí thông minh để dứt điểm cận thành mở tỷ số trận đấu.

Tuy nhiên, niềm vui của người hâm mộ tại Atlanta chỉ kéo dài vỏn vẹn 6 phút. Trước khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một, Jeremy Doku tung cú dứt điểm uy lực khiến thủ môn Matt Turner không thể bắt dính bóng. Ngay lập tức, Zeno Debast có mặt đúng lúc để đá bồi, quân bình tỷ số 1-1. Sai lầm trong khâu xử lý của thủ thành đang khoác áo Nottingham Forest được xem là bước ngoặt tâm lý quan trọng nhất của trận đấu.

Bỉ ngược dòng đánh bại Mỹ đầy thuyết phục.

Sự sụp đổ của hệ thống phòng ngự

Trở lại sau giờ nghỉ, thế trận hoàn toàn thuộc về "Quỷ đỏ" vùng Brabant. Jeremy Doku tiếp tục sắm vai "hung thần" bên hành lang cánh khi liên tục dùng tốc độ vượt qua Timothy Weah. Phút 53, từ nỗ lực đột phá của Doku, Alexis Saelemaekers kiến tạo thuận lợi để Amadou Onana dứt điểm chéo góc, đưa tuyển Bỉ lần đầu vượt lên dẫn trước.

Hệ thống phòng ngự do trung vệ kỳ cựu Tim Ream chỉ huy bắt đầu lộ rõ sự rạn nứt dưới áp lực khủng khiếp. Phút 59, Ream để bóng chạm tay trong vòng cấm, biếu không cho đối phương một quả phạt đền. Trên chấm 11m, Charles De Ketelaere không mắc sai lầm nào để nâng tỷ số lên 3-1.

Cơn ác mộng của thầy trò Pochettino vẫn chưa dừng lại. Phút 68, cầu thủ vào sân thay người Dodi Lukebakio thực hiện siêu phẩm cứa lòng vào góc cao. Đến phút 82, tiền đạo này hoàn tất cú đúp sau một tình huống tận dụng sai lầm phá bóng hụt của hàng thủ áo trắng. Phải đến phút 87, Patrick Agyemang mới ghi thêm một bàn danh dự cho Mỹ sau tình huống pressing cướp bóng thành công.

Thống kê chuyên môn trận đấu

Thông số USA Bỉ Số cú sút 12 21 Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1.36 2.36 Tỷ số chung cuộc 2 5

Thất bại này là hồi chuông cảnh báo sâu sắc cho ban huấn luyện đội tuyển Mỹ ngay trước thềm World Cup. Trong khi tuyển Bỉ cho thấy sự hiệu quả tuyệt đối với 21 cú sút, đoàn quân của Pochettino lại bộc lộ nhiều lỗ hổng chết người ở hàng thủ. Chiến lược gia người Argentina chắc chắn sẽ còn nhiều việc phải làm để vá lỗi hệ thống sau bài kiểm tra thực tế tàn khốc này.