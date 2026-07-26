Lumibricks mở rộng thế giới Cyberpunk Neon City với bộ lắp ghép Manga Shop tích hợp đèn LED Lumibricks ra mắt bộ lắp ghép Manga Shop gồm 1.699 chi tiết thuộc dòng Cyberpunk Neon City, sở hữu 12 đèn LED chiếu sáng cùng cơ chế cấp nguồn nối tiếp.

Thương hiệu mô hình lắp ghép Lumibricks chuẩn bị mở rộng vũ trụ Cyberpunk Neon City bằng việc bổ sung sản phẩm mới: Cửa hàng truyện tranh Nhật Bản (Manga Shop). Bộ sản phẩm gây chú ý khi kết hợp giữa kiến trúc đô thị tương lai và hệ thống đèn chiếu sáng tích hợp sẵn, mang lại hiệu ứng thị giác bắt mắt cho người sưu tầm.

Thiết kế tinh xảo và hệ thống chiếu sáng LED tích hợp

Bộ lắp ghép Manga Shop (mã hiệu 17015-EU) sở hữu tổng cộng 1.699 chi tiết. Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất của mô hình này nằm ở hệ thống 12 đèn LED được bố trí chiến lược khắp tòa nhà. Hệ thống đèn này chiếu sáng sinh động các khu vực như máy bán hàng tự động, biển quảng cáo hologram, tủ kính trưng bày và đèn đường xung quanh.

Hình ảnh mô hình cửa hàng truyện tranh Manga Shop mới từ Lumibricks.

Về mặt kiến trúc, mô hình được thiết kế với hai tầng có thể tháo rời linh hoạt, giúp người chơi dễ dàng quan sát và tương tác với các chi tiết nội thất bên trong. Bộ sản phẩm cũng đi kèm ba nhân vật mô hình (minifigures) đại diện cho các đặc trưng của thế giới Cyberpunk bao gồm: một người sưu tầm truyện tranh, một hacker tài ba và một nhân viên văn phòng.

Khả năng kết nối mô-đun và hệ thống nguồn điện đồng bộ

Là một phần thuộc hệ sinh thái Neon City, Manga Shop có khả năng ghép nối trực tiếp với các mô hình trước đó như bộ Izakaya. Điểm đặc trưng trong thiết kế của Lumibricks là tính năng docking cho phép các tòa nhà chia sẻ chung một nguồn cấp điện, giúp đơn giản hóa việc đi dây và tối ưu hóa không gian trưng bày.

Mặc dù trang niêm yết trên Amazon hiện ghi nhận yêu cầu sử dụng pin, nhưng sản phẩm dự kiến sẽ hỗ trợ cấp nguồn qua cổng USB-C tiện lợi khi chính thức mở bán. Về mức giá, Lumibricks chưa đưa ra con số chính thức. Tuy nhiên, nếu so sánh với bộ Neon Tech Tower gồm 2.227 chi tiết có giá 150 USD tại thị trường Mỹ, mẫu Manga Shop với 1.699 chi tiết được dự đoán sẽ có mức giá dễ chịu hơn đáng kể.