Lương Thùy Linh gây sốt với mặt mộc và đôi chân dài 1m22 trứ danh Hoa hậu Lương Thùy Linh vừa chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường trong trang phục thể thao, khoe trọn vóc dáng thanh mảnh và đôi chân dài 1m22. Người đẹp tiếp tục khẳng định vị thế Hoa hậu tri thức với vẻ đẹp tự nhiên và sự nghiệp đa nhiệm ấn tượng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lương Thùy Linh đã thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ khi chia sẻ loạt hình ảnh đời thường tràn đầy năng lượng tích cực. Dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, Miss World Vietnam 2019 vẫn giữ tinh thần lạc quan với những khoảnh khắc tự nhiên và gần gũi.

Vẻ đẹp khỏe khoắn và chỉ số hình thể ấn tượng

Trong loạt ảnh mới, Lương Thùy Linh lựa chọn phong cách thể thao năng động với trang phục ôm sát, kết hợp cùng áo khoác mỏng và giày sneaker đơn giản. Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là đôi chân dài 1m22 - một trong những đặc điểm nhận diện thương hiệu gắn liền với tên tuổi của cô kể từ khi đăng quang.

Lương Thùy Linh diện đồ thể thao ôm sát, khoe trọn đôi chân 1m22 cực phẩm. (Nguồn: FBNV)

Đáng chú ý, người đẹp tự tin xuất hiện với gương mặt hầu như không son phấn. Chính sự giản dị này lại giúp cô ghi điểm nhờ vẻ đẹp khỏe khoắn, làn da rạng rỡ và thần thái tươi sáng. Bộ ảnh nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng, khẳng định sức hút ổn định của cô sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Lương Thùy Linh khoe vóc dáng thanh mảnh bất chấp thời tiết mưa gió. (Nguồn: FBNV)

Hành trình từ vương miện đến Top 12 thế giới

Nhìn lại sự nghiệp, dấu ấn lớn nhất của Lương Thùy Linh là ngôi vị cao nhất tại Miss World Vietnam 2019, tạo tiền đề để cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World cùng năm. Tại đấu trường quốc tế, cô đã xuất sắc ghi tên mình vào Top 12 chung cuộc, một trong những thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam tại cuộc thi này.

Khoảnh khắc vương miện danh giá gọi tên Lương Thùy Linh tại Miss World Việt Nam 2019.

Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, Lương Thùy Linh còn gây ấn tượng mạnh với khả năng ngoại ngữ lưu loát và tư duy sắc bén. Đặc biệt, dự án nhân ái "Đắp đường, xây ước mơ" của cô đã nhận được đánh giá cao từ ban giám khảo quốc tế, góp phần xây dựng hình ảnh một hoa hậu hiện đại gắn liền với trách nhiệm xã hội.

Tự hào khoảnh khắc Lương Thùy Linh xuất sắc ghi danh vào Top 12 Miss World 2019.

Hình mẫu Hoa hậu tri thức đa nhiệm

Hiện tại, Lương Thùy Linh đang phát triển sự nghiệp theo hướng đa năng. Cô hoạt động song song trong nhiều vai trò như người mẫu chuyên nghiệp, MC song ngữ và giám khảo tại các cuộc thi nhan sắc uy tín. Sự chuyên nghiệp và kiến thức chuyên môn giúp cô giữ vững vị thế trong làng giải trí Việt.

Lương Thùy Linh cân bằng sự nghiệp và học vấn ấn tượng. (Nguồn: FBNV)

Điểm khác biệt lớn nhất của Lương Thùy Linh chính là nền tảng học vấn vững chắc. Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học Ngoại thương, cô tiếp tục tham gia giảng dạy với vai trò trợ giảng đại học. Việc cân bằng thành công giữa hoạt động nghệ thuật và học thuật đã giúp cô trở thành hình mẫu tiêu biểu cho thế hệ người đẹp tri thức tại Việt Nam.