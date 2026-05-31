Lương Xuân Trường rực sáng giúp Đồng Nai vô địch Giải hạng Nhất và thăng hạng V-League Chiến thắng 3-0 trước Long An giúp CLB Trường Tươi Đồng Nai giành vé thăng hạng sớm một vòng đấu, Lương Xuân Trường khẳng định quyết tâm cạnh tranh sòng phẳng tại V-League.

Câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai đã chính thức trở thành tân vương Giải hạng Nhất quốc gia 2025/26 sau chiến thắng áp đảo 3-0 trước Long An. Kết quả này giúp thầy trò Huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng giành tấm vé thăng hạng trực tiếp lên V-League sớm một vòng đấu, đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của đội bóng miền Đông Nam Bộ.

Xuân Trường khao khát trở lại V-League.

Hiệp hai bùng nổ của những ngôi sao

Trận đấu quyết định diễn ra dưới điều kiện thời tiết đầy thách thức tại sân vận động Đồng Xoài, khiến cả hai đội đều gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Suốt hiệp một, Long An đã nỗ lực duy trì thế trận phòng ngự chặt chẽ, khiến hiệp đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đã đến ở phút 51 khi Alex Sandro mở tỷ số thành công trên chấm 11m. Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp Đồng Nai chơi thanh thoát hơn hẳn. Chỉ trong vòng 3 phút, từ phút 63 đến 66, bộ đôi ngôi sao Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng liên tiếp nổ súng, ấn định thắng lợi giòn giã 3-0 cho đội chủ nhà.

Lời khẳng định của thủ lĩnh Lương Xuân Trường

Gia nhập Đồng Nai từ đầu mùa giải sau khi chia tay Hà Tĩnh, Lương Xuân Trường đã nhanh chóng khẳng định giá trị của một người thủ lĩnh. Trong ngày vui của đội bóng, tiền vệ sinh năm 1995 bày tỏ khát khao lớn khi chuẩn bị trở lại sân chơi danh giá nhất Việt Nam.

“Tôi luôn mong muốn một ngày trở lại, tiếp tục cạnh tranh với những cầu thủ giỏi nhất V.League và giành chiến thắng để mang lại cảm xúc cho người hâm mộ Đồng Nai. Đó là mục tiêu lớn nhất của tôi ở mùa giải tới”, Xuân Trường tuyên bố đầy đanh thép.

Nhìn lại hành trình chinh phục ngôi vô địch, cựu tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai khẳng định vinh quang này không đến từ sự may mắn. Anh chia sẻ rằng mặc dù mọi người có thể thấy con đường thăng hạng của đội khá thuận lợi, nhưng thực tế toàn đội đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và giữ vững kỷ luật nghiêm ngặt qua từng buổi tập.

Thành quả xứng đáng cho sự đầu tư bài bản

Chức vô địch Giải hạng Nhất quốc gia 2025/26 là phần thưởng xứng đáng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai. Với nòng cốt là những cầu thủ giàu kinh nghiệm và đẳng cấp như Xuân Trường, Công Phượng, đội bóng miền Đông Nam Bộ hứa hẹn sẽ trở thành một ẩn số thú vị tại V-League mùa giải sang năm.

Sự hiện diện của các ngôi sao cùng lối chơi kỷ luật dưới thời Huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng không chỉ mang lại kết quả chuyên môn mà còn thổi một luồng sinh khí mới cho bóng đá Đồng Nai, thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ cả nước trước thềm mùa giải mới.