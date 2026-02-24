Lượt về play-off Champions League: Newcastle chờ kỷ lục, Juventus đối mặt thảm họa Newcastle và Real Madrid đứng trước các cột mốc lịch sử, trong khi Juventus và Inter Milan buộc phải nỗ lực lội ngược dòng tại lượt về play-off Champions League.

Lượt về vòng play-off Champions League tuần này sẽ xác định 8 đại diện cuối cùng góp mặt tại vòng 16 đội. Trong bối cảnh nhiều đội bóng lớn như Juventus hay Inter Milan đang đứng trước bờ vực bị loại, Newcastle và Real Madrid lại nắm giữ cơ hội thiết lập những cột mốc lịch sử mới cho riêng mình.

Lượt về vòng play-off Champions League.

Newcastle và giấc mơ kỷ lục tại St James’ Park

Sau chiến thắng áp đảo 6-1 trước Qarabag nhờ màn trình diễn chói sáng của Anthony Gordon, Newcastle đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Nếu giành thêm một chiến thắng ở lượt về, "Chích chòe" sẽ có lần đầu tiên đạt cột mốc 6 trận thắng trong một mùa giải Champions League. Bên cạnh đó, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh còn có thể phá vỡ kỷ lục thắng với tổng tỷ số cách biệt lớn nhất, vốn đã tồn tại từ mùa giải 1994-95.

Bản lĩnh của Diego Simeone tại "thánh địa" Metropolitano

Mặc dù để Club Brugge cầm hòa 3-3 ở phút cuối trận lượt đi, Atletico Madrid vẫn nắm giữ lợi thế tâm lý cực lớn. Thống kê chỉ ra rằng, chiến lược gia Diego Simeone đã toàn thắng trong cả 4 lần bước vào vòng knockout Champions League trước đó khi đội bóng của ông không thua ở lượt đi trên sân khách. Ngược lại, Club Brugge đang nỗ lực trở thành đội bóng Bỉ thứ hai trong thế kỷ này có thể loại một đối thủ đến từ Tây Ban Nha tại đấu trường châu Âu.

Atletico Madrid vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp.

Thử thách cực đại cho Juventus và Inter Milan

Juventus đang đối mặt với nguy cơ thảm họa sau trận thua 2-5 trước Galatasaray. Đội bóng thành Turin có thành tích đáng báo động khi bị loại ở cả 5 vòng knockout gần nhất kể từ mùa giải 2018-19. Trong khi đó, Galatasaray sở hữu tâm lý vô cùng thoải mái bởi họ đã đi tiếp trong toàn bộ 8 lần giữ lợi thế dẫn trước 3 bàn sau lượt đi.

Tại một diễn biến khác, Inter Milan buộc phải tái hiện kỳ tích lội ngược dòng của Liverpool năm 2018-19 sau thất bại 1-3 trước Bodo/Glimt. Đại diện Na Uy đang đứng trước cơ hội lịch sử để trở thành CLB đầu tiên của quốc gia này tiến sâu tại đấu trường danh giá nhất châu Âu kể từ năm 1988.

Sự ổn định của Real Madrid và kỷ lục săn bàn của Serhou Guirassy

Với lợi thế 1-0 trước Benfica, Real Madrid đang hướng tới mùa giải thứ 29 liên tiếp lọt vào vòng 16 đội. Đây là kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Champions League được duy trì liên tục từ mùa giải 1996-97 đến nay. Tương tự, PSG cũng nắm ưu thế lớn trước Monaco khi họ đã thắng 19 trong số 20 trận tại cúp châu Âu sau khi có lợi thế dẫn bàn trên sân khách.

Đáng chú ý, tiền đạo Serhou Guirassy của Dortmund đang đứng trước cơ hội ghi tên mình vào lịch sử. Với 19 bàn thắng sau 27 trận, Guirassy chỉ cần thêm một pha lập công vào lưới Atalanta để gia nhập nhóm cầu thủ ghi 20 bàn nhanh nhất lịch sử giải đấu, sánh ngang với những siêu sao như Erling Haaland, Harry Kane và Alessandro Del Piero.