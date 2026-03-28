Luqman Hakim tái xuất tuyển Malaysia: Tìm lại hào quang trong trận quyết đấu Việt Nam Sau thời gian dài lận đận tại châu Âu, tiền đạo Luqman Hakim Shamsudin được HLV Peter Cklamovski triệu tập trở lại tuyển Malaysia cho trận đấu đầy duyên nợ với Việt Nam tại sân Thiên Trường.

Luqman Hakim Shamsudin, cái tên từng được kỳ vọng sẽ kế thừa huyền thoại Datuk Mokhtar Dahari, đang đứng trước cơ hội lớn nhất để vực dậy sự nghiệp quốc tế. Tiền đạo 24 tuổi này vừa chính thức được HLV Peter Cklamovski điền tên vào danh sách đội tuyển Malaysia chuẩn bị cho cuộc chạm trán với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup vào ngày 31 tháng 3 tới.

Shamsudin khao khát toả sáng trước Việt Nam.

Bước ngoặt từ giải quốc nội

Sự trở lại của Luqman không phải là ngẫu nhiên. Sau quãng thời gian thi đấu không để lại nhiều dấu ấn tại Bỉ và Iceland, chân sút này đã quyết định trở về quê nhà khoác áo câu lạc bộ Negri Sembilan tại giải Super League. Chính việc được ra sân thường xuyên và sự tin tưởng từ ban huấn luyện đội bóng mới đã giúp anh tìm lại cảm giác bóng và bản năng săn bàn vốn có.

"Tại Negri, tôi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ huấn luyện viên trưởng cũng như các đồng đội. Việc được thi đấu thường xuyên là yếu tố cực kỳ quan trọng, giúp tôi lấy lại được sự tự tin", Luqman chia sẻ trong đợt tập huấn tại Bangkok (Thái Lan). Trước khi đánh mất vị trí chính thức, Luqman từng có 9 lần ra sân cho "Hổ Malaya" trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2022.

Trận đấu vì danh dự tại Thiên Trường

Cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Thiên Trường sắp tới mang ý nghĩa đặc biệt với cá nhân Luqman. Đây không chỉ là một trận đấu chuyên môn mà còn là cơ hội để anh chứng minh giá trị bản thân với HLV Cklamovski sau lần lỡ hẹn ở đợt tập trung rút gọn trước đó.

Đáng chú ý, tuyển Malaysia bước vào trận đấu này với tâm thế bảo vệ danh dự quốc gia. Sau khi Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đưa ra quyết định xử thua trong các trận thắng trước đó của họ trước Việt Nam và Nepal, đội bóng của HLV Cklamovski khao khát một kết quả tích cực để khẳng định thực lực.

"Trận đấu sắp tới có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì đây là câu chuyện của danh dự - danh dự của cá nhân tôi, của các đồng đội và của cả quốc gia", tiền đạo này nhấn mạnh. Với tinh thần quyết tâm cao nhất, Luqman Hakim hy vọng sẽ được trao cơ hội đá chính để đền đáp niềm tin của ban huấn luyện và dẫn dắt hàng công Malaysia tìm kiếm chiến thắng trên đất khách.