Luton 2-0 Forest Green: Luton giành chiến thắng Đây là trận chung kết — thắng là vô địch. Luton tiếp đón Forest Green lúc 22:00 ngày 07/11/2026 tại Kenilworth Road, với chủ nhà bất bại 5 trận gần nhất.

Luton 2 - 0 Forest Green Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Luton tiếp đón Forest Green.

4' BÀN THẮNG! Luton (1-0) Phút 4': Emilio Lawrence (Luton) lập công (kiến tạo: Jordan Clark). Tỷ số: 1 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Luton 49% - 51% Forest Green, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

14' Thẻ vàng Phút 14': Ryan Rydel (Forest Green) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thẻ vàng Phút 25': George Johnston (Luton) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Luton 53% - 47% Forest Green, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 0.

37' Forest Green ép sân Cầm bóng: Luton 35% - 65% Forest Green, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 1 - 0.

41' BÀN THẮNG! Luton (2-0) Phút 41': Jordan Clark (Luton) lập công (kiến tạo: Dan Gore). Tỷ số: 2 - 0.

42' Thẻ vàng Phút 42': Bryan Ifeanyi (Forest Green) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Luton): christian chigozie vào sân thay Mads Juel Andersen.

46' Thay người Phút 46' (Luton): Kasey Palmer vào sân thay Tudor Mendel-Idowu.

49' Forest Green ép sân Cầm bóng: Luton 40% - 60% Forest Green, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 1 - 1.

51' Thẻ vàng Phút 51': Dan Gore (Luton) nhận thẻ vàng.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Luton 49% - 51% Forest Green, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 11, cứu thua 1 - 2.

64' Thay người Phút 64' (Luton): Devante Cole vào sân thay Callum Marshall.

64' Thay người Phút 64' (Luton): Liam Walsh vào sân thay Dan Gore.

66' Thay người Phút 66' (Forest Green): Neil kengni vào sân thay Ryan Rydel.

67' Thay người Phút 67' (Forest Green): D'Mani Bughail-Mellor vào sân thay Will Grigg.

73' Thay người Phút 73' (Forest Green): joshua osude vào sân thay Kyle Kelly.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Luton 47% - 53% Forest Green, dứt điểm 6 - 10 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 4 - 9; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 12, cứu thua 1 - 3.

80' Thay người Phút 80' (Forest Green): Oliver James Ewing vào sân thay Bryan Ifeanyi.

85' Thay người Phút 85' (Luton): Nahki Wells vào sân thay Emilio Lawrence.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Luton 47% - 53% Forest Green, dứt điểm 8 - 15 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 4 - 10; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 14, cứu thua 1 - 3.

KT Kết thúc: Luton 2-0 Forest Green Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 23:59 07/11/2026

Đội hình chính thức Luton Sơ đồ · HLV J. Wilshere Forest Green Sơ đồ · HLV Jonathan Gould 5 M. Andersen 24 Joshua Keeley 7 J. Richards 17 Mendel-Idowu 9 C. Marshall 11 Emilio Lawrence 6 G. Johnston 12 J. Johnson 16 Daniel Gore 18 J. Clark 33 H. Ashby 29 K. Abrefa 6 T. Campbell 4 J. Clarke 20 Sean Etaluku 1 E. Ross 31 W. Grigg 18 Bryan Ifeanyi 25 Kyle Kelly 26 Filozofe Mabete Rydel 24 T. Mcintyre Dự bị Forest Green 5 K. Ajayi 17 Oliver James Ewing 30 adeteye gbadehan 3 N. Kengni 9 Bughail-Mellor 16 J. Osude 13 F. Pagel 2 T. Pemberton 15 G. Kircough Cập nhật đội hình lúc 21:32 07/11/2026

Luton Thống kê Forest Green 47% Kiểm soát bóng 53% 8 Dứt điểm 17 5 Trúng đích 2 4 Phạt góc 12 13 Phạm lỗi 15 2 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 3

Đây là trận chung kết: đội thắng sẽ đăng quang, đội thua trắng tay. Luton và Forest Green gặp nhau lúc 22:00 ngày 07/11/2026 trên sân Kenilworth Road, trong một cuộc đấu không còn đường lùi cho cả hai.

Một trận đấu, một ngôi vương

Thể thức loại trực tiếp khiến mọi tính toán thông thường mất ý nghĩa. Không có cơ hội gỡ gạc ở lượt sau, cũng không có kịch bản hòa rồi tính tiếp. Mỗi pha bóng, mỗi quyết định của ban huấn luyện đều mang sức nặng của một trận đấu quyết định.

Với Luton, đây là cơ hội khép lại hành trình ngay trên sân nhà. Với Forest Green, đây là một lần thử sức trên địa bàn của đối thủ, nơi họ buộc phải chịu áp lực lớn từ khán đài.

Phong độ: Luton ổn định hơn

Luton bước vào trận chung kết với chuỗi 5 trận bất bại, gồm 4 trận thắng và 1 trận hòa. Trận hòa là kết quả gần nhất của họ, trước đó là bốn chiến thắng liên tiếp. Chuỗi kết quả này cho thấy một tập thể vận hành đều đặn và hiếm khi để thua.

Trong khi đó, Forest Green có phong độ thiếu nhất quán hơn. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2, hòa 2 và thua 1. Đội khách vừa có một trận hòa ở lượt đấu gần nhất, sau khi đan xen thắng và thua ở những trận trước đó.

Sự chênh lệch này không bảo đảm điều gì ở một trận chung kết, nhưng cho thấy Luton đang có nền tảng tâm lý vững vàng hơn.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Lịch sử gần đây cũng đứng về phía Luton. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Luton thắng 4 trận và hòa 1 trận, còn Forest Green chưa thắng lần nào. Đó là lợi thế đáng kể về mặt tinh thần, đặc biệt khi trận đấu diễn ra trên sân nhà của Luton.

Tuy nhiên, chung kết thường có quy luật riêng. Áp lực của một trận thắng ăn cả có thể làm đảo lộn những xu hướng quen thuộc, và đội từng thua nhiều lần đôi khi lại thi đấu thoải mái hơn khi không còn gì để mất.

Điểm then chốt về chiến thuật

Ở một trận đấu như thế này, kỷ luật thường quan trọng hơn sự phóng khoáng. Luton có chuỗi trận không thua, nên nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ và tận dụng sự cổ vũ của sân nhà. Việc giữ được sự chắc chắn ở khâu phòng ngự và không để đối thủ có bàn thắng sớm sẽ giúp họ giữ thế chủ động.

Forest Green cần sự tập trung cao độ, đặc biệt ở những phút đầu để tránh bị cuốn vào áp lực. Phong độ chưa ổn định đòi hỏi họ hạn chế sai sót, chắt chiu từng cơ hội và kiên nhẫn chờ thời cơ trước một đối thủ đang có tinh thần tốt.

Nhận định

Xét phong độ và thành tích đối đầu, Luton đang có lợi thế rõ rệt khi vừa là chủ nhà, vừa bất bại 5 trận gần nhất, vừa chưa thua Forest Green trong 5 lần gặp gần đây. Dù vậy, một trận chung kết luôn tiềm ẩn bất ngờ, và Forest Green hoàn toàn có thể làm khó chủ nhà nếu giữ được sự bình tĩnh.

Điều chắc chắn duy nhất là sau 90 phút, và nếu cần là cả thời gian thi đấu bổ sung, sẽ chỉ có một đội nâng cao chiếc cúp.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Luton · 4 thắng 1 hòa Forest Green · 0 thắng Luton 4 - 3 Forest Green LUT Luton 3 - 1 Forest Green LUT Forest Green 0 - 2 Luton LUT Luton 4 - 1 Forest Green LUT Forest Green 0 - 0 Luton Hòa

Luton 5 trận gần nhất H T T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Forest Green 5 trận gần nhất H T B T H 2 Trận 1-1-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 0 Thủng lưới