Lý do Antonio Moric vắng mặt trong danh sách U23 Việt Nam dự giải giao hữu tại Trung Quốc Tiền đạo Việt kiều Antonio Moric trở lại đội U19 để hoàn thiện bản thân thay vì cùng U23 Việt Nam tham dự giải CFA Team China 2026 dưới thời HLV Đinh Hồng Vinh.

Tiền đạo Việt kiều Antonio Moric đã chính thức lỡ hẹn với chuyến du đấu của U23 Việt Nam tại Tây An, Trung Quốc. Theo thông tin từ ban huấn luyện, đây là quyết định chuyên môn nhằm giúp cầu thủ sinh năm 2008 có lộ trình phát triển phù hợp nhất tại cấp độ đội tuyển trẻ thay vì ép chín sớm ở môi trường U23.

Chiến lược đào tạo đằng sau sự vắng mặt của Antonio Moric

Sự vắng mặt của Antonio Moric trong danh sách tham dự giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026 khiến nhiều người hâm mộ quan tâm. Tuy nhiên, ban huấn luyện U23 Việt Nam khẳng định việc điều chuyển chân sút này nằm trong kế hoạch chuyên môn đã định sẵn. Thực tế, Moric thuộc biên chế đội U19 Việt Nam và chỉ được triệu tập lên U23 thời gian qua để thử nghiệm khả năng hòa nhập và đánh giá tiềm năng.

Moric sẽ không lên tuyển U23 Việt Nam lần này.

Sau quá trình theo dõi sát sao, các chuyên gia quyết định để tiền đạo này trở lại đội U19 nhằm tiếp tục tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện kỹ chiến thuật theo đúng định hướng phát triển dài hạn. Quyết định này thuần túy mang tính chuyên môn từ ban huấn luyện, không liên quan đến vấn đề kỷ luật hay phong độ. Moric hiện đang khoác áo CLB NK Trnje tại giải hạng Nhì Croatia và được đánh giá cao nhờ nền tảng thể chất ấn tượng cùng lối chơi đa năng trên hàng công.

U23 Việt Nam sẵn sàng cho các thử thách tại Tây An

Trong khi Moric trở lại đội trẻ, thầy trò quyền huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đã có mặt tại Tây An vào sáng 23-3 sau hành trình quá cảnh tại Guangzhou. Ngay sau khi ổn định nơi lưu trú, đội đã bắt đầu buổi tập đầu tiên để làm quen với điều kiện khí hậu và sân bãi tại Trung Quốc.

Lực lượng U23 Việt Nam lần này là sự kết hợp giữa những nhân tố đã khẳng định được năng lực và các tài năng triển vọng từ lứa U21, hướng tới mục tiêu Asian Games 2026. Lịch thi đấu của đội tại giải CFA Team China 2026 được dự báo sẽ rất khó khăn với các đối thủ mạnh:

Ngày 25-3: Gặp U23 CHDCND Triều Tiên

Ngày 28-3: Gặp U23 Thái Lan

Gặp U23 Thái Lan Ngày 31-3: Gặp chủ nhà U23 Trung Quốc

Dù không tham gia giải đấu này, cơ hội tại đội tuyển U23 vẫn luôn rộng mở với Moric trong tương lai. Tiền đạo mang hai dòng máu Việt Nam - Croatia khẳng định bản thân đang nỗ lực tối đa để thích nghi với cường độ thi đấu ở cấp độ cao hơn và hy vọng sẽ sớm trở lại đóng góp cho bóng đá Việt Nam khi đạt độ chín về năng lực.