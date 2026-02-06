Lý do Barcelona ưu tiên chiêu mộ Bernardo Silva dù hàng tiền vệ đang quá chật chội Barcelona đang thay đổi kế hoạch chuyển nhượng để ưu tiên chiêu mộ Bernardo Silva dưới dạng tự do, tận dụng sự đa năng và khao khát gia nhập dự án của Hansi Flick.

Barcelona đang đứng trước một bước ngoặt trong kế hoạch chuyển nhượng mùa hè khi đưa Bernardo Silva trở thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Dù ban đầu không nằm trong danh sách mua sắm cốt lõi, tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện được xem là cơ hội không thể bỏ qua đối với Giám đốc thể thao Deco và ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalonia.

Sức ép từ 'siêu cò' Jorge Mendes và nguyện vọng của Silva

Sự thay đổi trong thái độ của Barcelona xuất phát từ nỗ lực không ngừng nghỉ của ngôi sao 31 tuổi. Bernardo Silva đã liên tục bày tỏ mong muốn được khoác áo đội chủ sân Camp Nou, một giấc mơ mà anh đã theo đuổi trong nhiều năm qua. Theo các nguồn tin từ Marca, người đại diện Jorge Mendes đã đóng vai trò cầu nối quan trọng, liên tục truyền đạt ý chí của Silva tới bộ sậu điều hành của Barca.

Sự kiên trì này đã thuyết phục được Deco điền tên Silva vào danh sách tăng cường cấp thiết. Đặc biệt, việc Silva có thể gia nhập dưới dạng chuyển nhượng tự do sau khi kết thúc hợp đồng với Manchester City biến đây trở thành một thương vụ "0 đồng" đầy sức hút trong bối cảnh tài chính của CLB vẫn cần được quản lý chặt chẽ.

Bài toán nhân sự tại tuyến giữa của Hansi Flick

Quyết định ưu tiên Silva gây ra nhiều tranh cãi bởi hàng tiền vệ của Barcelona hiện đang dư thừa nhân sự. Huấn luyện viên Hansi Flick hiện có trong tay ít nhất 8 lựa chọn chất lượng bao gồm: Pedri, Marc Bernal, Gavi, Frenkie de Jong, Fermin Lopez, Dani Olmo, Marc Casado và Eric Garcia. Chiến lược gia người Đức ban đầu tin rằng khu vực trung tuyến đã đủ chiều sâu và ưu tiên bổ sung tiền đạo cánh.

Để dọn chỗ cho Silva, Barcelona nhiều khả năng sẽ phải thanh lý nhân sự. Marc Casado được nhận định là cái tên có khả năng rời đi cao nhất sau khi không chiếm được suất đá chính ở mùa giải 2025-26. Đáng chú ý, Casado cũng được đại diện bởi Jorge Mendes, điều này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho một cuộc trao đổi vị trí gián tiếp tại Camp Nou.

Sự đa năng: Chìa khóa để Silva tồn tại trong sơ đồ mới

Dù đã 31 tuổi, giá trị chuyên môn của Bernardo Silva vẫn được đánh giá rất cao nhờ sự bền bỉ và tư duy chơi bóng thông minh. Ở mùa giải vừa qua, anh là nhân tố chủ chốt trong sơ đồ của Pep Guardiola với những thống kê ấn tượng:

Chỉ số Thành tích mùa giải gần nhất Số trận thi đấu 53 Bàn thắng 3 Kiến tạo 5 Giá trị thị trường 27 triệu euro

Điểm mấu chốt giúp Silva thuyết phục được Hansi Flick chính là khả năng thi đấu ở hành lang cánh phải. Trong bối cảnh tài năng trẻ Roony dự kiến rời CLB, Silva sẽ là phương án xoay tua hoàn hảo cho Lamine Yamal. Sự đa năng này cho phép Flick linh hoạt biến đổi sơ đồ từ 4-3-3 sang các biến thể có hộ công mà không làm giảm đi tính đột biến của hàng công.

Dù nhận được những lời đề nghị hấp dẫn từ Atletico Madrid, Bernardo Silva vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi động thái cuối cùng từ phía Barcelona. Một bản hợp đồng có thời hạn 2 mùa giải đang được thảo luận, đánh dấu sự khởi đầu của một chương mới cho cả cầu thủ người Bồ Đào Nha và dự án thể thao của Hansi Flick.