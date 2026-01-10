Lý do Figure AI quyết định để dàn robot Figure 02 nhảy vào lò hồ quang điện 75 tấn nung chảy Figure AI cho tiêu hủy dàn robot Figure 02 trong lò nung tại Phần Lan nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ phần cứng và dọn đường phát triển dòng Figure 03 kế nhiệm.

Tại một xưởng đúc ở thị trấn Imatra thuộc Phần Lan, hãng công nghệ Figure AI vừa thực hiện một sự kiện chưa từng có tiền lệ khi để toàn bộ đội robot hình người Figure 02 tự bước tới miệng lò nung và gieo mình xuống dòng thép lỏng. Đằng sau quyết định kết thúc vòng đời kỳ lạ này là một chiến lược kỹ thuật nghiêm ngặt nhằm giải phóng năng lực vận hành, đồng thời bảo vệ triệt để các bí mật sáng chế phần cứng độc quyền trước thềm chuyển giao sang thế hệ kế tiếp.

Ảnh cắt từ clip.

Bài toán chi phí và áp lực bảo mật tài sản trí tuệ

Trước khi bị tiêu hủy, thế hệ Figure 02 đã trải qua quá trình thử nghiệm khắt khe kéo dài 11 tháng tại nhà máy Spartanburg của hãng xe BMW. Trong suốt giai đoạn này, hệ thống robot đã ghi nhận hơn 1.250 giờ làm việc bền bỉ và xử lý lắp ráp chính xác hơn 90.000 linh kiện. Dù đạt hiệu suất ấn tượng, bài toán kinh tế nhanh chóng thay đổi khi công ty bắt đầu mở rộng dây chuyền cho phiên bản tiếp theo là Figure 03, biến việc tiếp tục duy trì dòng máy cũ thành một gánh nặng không cần thiết.

Theo các phân tích kỹ thuật, phương án tháo dỡ cơ học từng thiết bị để tái sử dụng linh kiện đòi hỏi quá nhiều giờ công của các kỹ sư cấp cao. Quan trọng hơn cả, việc phân tán các bộ phận tùy chỉnh ra bên ngoài tiềm ẩn rủi ro rất lớn về rò rỉ quyền sở hữu trí tuệ vào tay các đối thủ cạnh tranh. Hóa lỏng hoàn toàn phần cứng trở thành giải pháp an toàn nhất để loại bỏ mọi nguy cơ sao chép công nghệ.

Chỉ số vận hành Dòng Figure 02 tại BMW Thời gian thử nghiệm thực tế 11 tháng Tổng thời lượng vận hành Hơn 1.250 giờ Số lượng linh kiện lắp ráp Hơn 90.000 linh kiện Phương thức kết thúc vòng đời Nung chảy trong lò hồ quang điện 75 tấn

Thách thức kỹ thuật khi đưa cỗ máy vào môi trường khắc nghiệt

Quy trình tiêu hủy không hề đơn giản khi các trung tâm xử lý tại Mỹ và Mexico đều từ chối tiếp nhận vì lo ngại nguy cơ cháy nổ từ các khối pin lithium-ion tích hợp bên trong robot. Để hiện thực hóa phương án do cựu thống đốc bang California Arnold Schwarzenegger đề xuất, Figure AI đã hợp tác với cơ sở đúc thép tại Phần Lan – nơi sở hữu lò hồ quang điện 75 tấn sử dụng ba điện cực graphite cực lớn.

Nhóm kỹ sư tại trụ sở San Jose đã phải thiết lập một chương trình huấn luyện chuyển động mô phỏng đặc biệt. Họ dùng túi khí khổng lồ để dạy Figure 02 kỹ thuật nhảy từ tầng hai tòa nhà xuống đất, đồng thời nhờ diễn viên đóng thế chuyên nghiệp làm mẫu dữ liệu chuyển động. Nhờ mô hình điều khiển chuẩn xác, các cỗ máy có thể tự định hướng và nhảy thẳng vào lòng chiếc lò chưa từng được thử nghiệm thực địa.

Đáng chú ý, nhiệt độ cực hạn cùng trường điện từ dày đặc bên trong lò hồ quang đã vô hiệu hóa hoàn toàn các camera giám sát xung quanh. Figure AI chỉ có 6 chu kỳ nung trong 24 giờ, với mỗi lượt kéo dài khoảng 20 phút trước khi kim loại bắt đầu đông kết. Dù hệ thống quan sát bên ngoài tê liệt, các robot Figure 02 vẫn hoàn thành xuất sắc từng bước di chuyển tự động theo thuật toán đã nạp để tiến vào dòng nhiệt lỏng.

Dọn đường cho bước nhảy vọt của Figure 03

Sau khi mẻ thép nung chảy hoàn tất, kim loại tái chế được đóng gói chuyển ngược về Mỹ để chế tác thành những vật phẩm lưu niệm giới hạn, ghi dấu hành trình của thế hệ robot đầu tiên. Hiện tại, Figure AI chỉ giữ lại một số lượng Figure 02 rất nhỏ tại trụ sở chính cho mục đích lưu trữ lịch sử phát triển.

Việc khép lại vòng đời của Figure 02 mở ra không gian toàn diện cho thế hệ Figure 03 ra mắt vào tháng 10/2025. Phiên bản mới được tái thiết kế hệ thống bàn tay khéo léo hơn và nâng cấp cụm cảm biến để đồng bộ tối ưu với Helix – hệ sinh thái thị giác, ngôn ngữ và hành động độc quyền. Đến tháng 11 cùng năm, dòng robot này tiếp tục được nâng cấp phiên bản định hướng gia đình với lớp vỏ mềm mại, sạc không dây, âm thanh cải tiến và cơ chế an toàn pin nghiêm ngặt nhằm phục vụ tương tác trực tiếp với con người.