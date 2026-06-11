Lý do Man Utd từ bỏ thương vụ 106 triệu bảng để dồn lực chiêu mộ Alex Scott Manchester United quyết định rút lui khỏi cuộc đua giành Elliot Anderson để tập trung vào tiền vệ Alex Scott của Bournemouth, mục tiêu có mức giá 60 triệu bảng và khát khao gia nhập dự án của HLV Michael Carrick.

Manchester United đang thực hiện những điều chỉnh mang tính chiến lược trong kế hoạch nâng cấp tuyến giữa tại kỳ chuyển nhượng hè này. Thay vì bị cuốn vào những cuộc đấu giá tốn kém, Quỷ đỏ đã xác định được mục tiêu phù hợp với cả triết lý bóng đá lẫn ngân sách câu lạc bộ.

Sự tỉnh táo trên thị trường chuyển nhượng

Theo báo cáo từ The Athletic, ban lãnh đạo Manchester United đã quyết định dừng việc theo đuổi Elliot Anderson. Nguyên nhân chính xuất phát từ mức giá kỷ lục lên tới 106 triệu bảng mà Manchester City đưa ra cho cầu thủ này. Quỷ đỏ khẳng định quan điểm không tham gia vào những thương vụ có mức giá "điên rồ" và chỉ ưu tiên những ngôi sao thực sự khao khát cống hiến cho đội bóng.

Scott có mức giá mềm hơn nhiều so với Anderson.

Alex Scott: Mảnh ghép "phi thường" của Michael Carrick

Mục tiêu số một hiện tại của đội chủ sân Old Trafford là Alex Scott, tiền vệ vừa có mùa giải bùng nổ tại Premier League trong màu áo Bournemouth. Ở tuổi 22, ngôi sao người Anh được đánh giá cao nhờ lối chơi kỹ thuật, khả năng thoát pressing ấn tượng và tư duy kéo bóng hiện đại.

Đáng chú ý, Alex Scott từng nhận được lời khen ngợi đặc biệt từ Pep Guardiola, người mô tả anh là một "cầu thủ phi thường". Đây là những phẩm chất được xem là hoàn hảo cho hệ thống kiểm soát bóng mà HLV Michael Carrick đang nỗ lực xây dựng tại Manchester United.

Tiến độ thương vụ và các phương án dự phòng

Manchester United đã bắt đầu những bước đi cụ thể khi gửi lời hỏi mua chính thức và tìm hiểu các điều khoản tài chính. Mặc dù Bournemouth đang nỗ lực gia hạn hợp đồng để giữ chân trụ cột đến sau năm 2028, nhưng Scott được cho là đã từ chối ký giao kèo mới để mở đường đến Old Trafford. Mức phí chuyển nhượng của thương vụ này dự kiến rơi vào khoảng 60 triệu bảng.

Bên cạnh ưu tiên mang tên Alex Scott, đội bóng thành Manchester vẫn giữ mối quan tâm sát sao tới Mateus Fernandes của West Ham như một phương án dự phòng chất lượng. Tuy nhiên, với sự đồng thuận cao từ cả phía câu lạc bộ lẫn cầu thủ, thương vụ Alex Scott được dự báo sẽ sớm có những bước tiến triển quan trọng trong thời gian tới.