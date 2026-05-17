Lý do Xiaomi hủy dự án smartphone siêu mỏng 17 Air ngay trước thềm ra mắt Chủ tịch Lu Weibing xác nhận Xiaomi 17 Air bị khai tử do thiết kế quá mỏng gây ảnh hưởng đến pin và hiệu năng, thay thế bằng mẫu 17 Max với viên pin 8,000mAh.

Trong một buổi phát trực tiếp gần đây, ông Lu Weibing - Chủ tịch tập đoàn Xiaomi đã chính thức xác nhận việc hủy bỏ dự án smartphone siêu mỏng mang tên Xiaomi 17 Air ngay trước thềm sản xuất hàng loạt. Quyết định này đánh dấu sự thay đổi chiến lược quan trọng của hãng khi ưu tiên trải nghiệm thực tế hơn là cuộc đua về độ mỏng.

Rào cản vật lý từ thiết kế siêu mỏng

Theo lãnh đạo cấp cao của Xiaomi, nguyên nhân chính dẫn đến việc khai tử dự án là do thiết kế quá mỏng đã chạm đến những giới hạn vật lý không thể vượt qua. Việc cố gắng ép độ dày thân máy xuống mức tối đa đã gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho các linh kiện bên trong.

Cụ thể, các kỹ sư phát hiện ra rằng không gian hạn hẹp không đủ để chứa một viên pin có dung lượng đủ lớn, đồng thời khả năng tản nhiệt bị hạn chế làm suy giảm hiệu năng tổng thể của máy. Thay vì tung ra một sản phẩm thiếu tính thực tiễn, Xiaomi đã chọn cách dừng lại dù đã hoàn tất các khâu nghiên cứu và chuẩn bị ban đầu.

Diện mạo của dự án bị hủy bỏ

Dù chưa từng được công bố chính thức, các hình ảnh rò rỉ về nguyên mẫu Xiaomi 17 Air cho thấy một thiết kế đầy đột phá. Máy sở hữu khung viền siêu mỏng, cụm camera kép xếp ngang và vẫn duy trì hệ thống loa ngoài ở cạnh dưới. Thiết kế này được đánh giá là có nhiều nét tương đồng với những ý tưởng về mẫu iPhone Air mà giới công nghệ đang đồn đoán từ phía Apple.

Chuyển hướng sang Xiaomi 17 Max với thông số ấn tượng

Sau khi từ bỏ dòng Air, Xiaomi sẽ dồn toàn lực vào phát triển Xiaomi 17 Max. Đây được coi là lời giải cho bài toán cân bằng giữa công nghệ và tính thực dụng. Khác với các dòng máy "Plus" thông thường, phiên bản Max sẽ là một sự nâng cấp toàn diện về phần cứng.

Thông số Chi tiết dự kiến trên Xiaomi 17 Max Dung lượng pin 8,000mAh Camera chính 200MP (tinh chỉnh bởi Leica) Ống kính Tele Tiềm vọng 3X Định hướng Ưu tiên thời lượng pin và hiệu suất nhiếp ảnh

Ông Lu Weibing nhấn mạnh rằng chiến lược mới sẽ tập trung vào những giá trị cốt lõi mà người dùng cần nhất: thời lượng sử dụng bền bỉ và khả năng quay chụp chuyên nghiệp. Quyết định này phản ánh sự trưởng thành trong tư duy sản phẩm của Xiaomi khi không còn chạy theo những trào lưu hình thức mà chú trọng vào hiệu quả sử dụng thực tế.