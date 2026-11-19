Lý lịch tư pháp – Từ hồ sơ giấy đến dữ liệu số

Nguyễn Thị Tâm - 19/11/2026 09:08

Với việc đẩy mạnh chuyển đổi số, người dân Hà Tĩnh được cấp Phiếu lý lịch tư pháp đơn giản, nhanh chóng.