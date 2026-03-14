Lynk & Co 06 lật 6 vòng trên cao tốc: Minh chứng độ an toàn từ khung gầm BMA Vụ tai nạn nghiêm trọng của chiếc SUV Lynk & Co 06 khiến xe lật 6 vòng nhưng toàn bộ hành khách, bao gồm trẻ sơ sinh, đều an toàn nhờ cấu trúc cabin vững chắc và hệ thống túi khí hoạt động hiệu quả.

Vừa qua, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến mẫu SUV Lynk & Co 06 đã thu hút sự chú ý của cộng đồng. Dù phương tiện bị lật nhiều vòng sau cú va chạm mạnh, toàn bộ hành khách trong xe đều may mắn thoát nạn. Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy dù phần thân vỏ bên ngoài hư hại nặng, cấu trúc khoang cabin vẫn được giữ vững, tạo không gian sống sót cho người bên trong.

Cấu trúc khoang cabin của Lynk & Co 06 vẫn ổn định sau cú va chạm mạnh.

Chi tiết vụ va chạm và khả năng bảo vệ hành khách

Theo thông tin được chia sẻ, chiếc Lynk & Co 06 đang di chuyển từ khu vực Tuy Hòa (Phú Yên) vào TP.HCM thì bất ngờ bị một xe khách đâm mạnh từ phía sau. Cú tông trực diện khiến chiếc SUV mất lái, lật liên tiếp khoảng 6 vòng trước khi rơi xuống mương nước bên đường.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 4 người gồm 3 người lớn và một em bé mới 4 tháng tuổi. Điều đáng kinh ngạc là sau khi xe dừng lại, các hành khách vẫn tỉnh táo và có thể tự mở cửa thoát ra ngoài. Theo ghi nhận, không ai trong số các thành viên trên xe bị thương nghiêm trọng.

Phần thân vỏ bên ngoài biến dạng nhưng các trụ cột A và B không bị gãy gập.

Phân tích kỹ thuật: Nền tảng khung gầm và hệ thống an toàn

Hình ảnh hiện trường cho thấy phần đuôi xe – nơi chịu tác động trực tiếp từ xe khách – bị biến dạng hoàn toàn. Tuy nhiên, các trụ thân xe quan trọng như cột A, cột B và phần nóc xe không bị gãy hay sập. Điều này đóng vai trò quyết định trong việc duy trì không gian an toàn cho khoang hành khách.

Hệ thống an toàn thụ động cũng được kích hoạt đúng theo kịch bản va chạm. Trong tổng số 6 túi khí trang bị trên xe, 4 túi khí đã được kích hoạt kịp thời, bao gồm túi khí rèm hai bên cửa sổ và túi khí hông cho hàng ghế trước. Đáng chú ý, hai túi khí phía trước không bung do phần đầu xe không phải là điểm chịu lực tác động trực tiếp, giúp tối ưu hóa chi phí sửa chữa và đúng nguyên lý kỹ thuật.

Hệ thống túi khí rèm và túi khí hông đã được kích hoạt để bảo vệ hành khách.

Về mặt kỹ thuật, Lynk & Co 06 được phát triển trên nền tảng B-segment Modular Architecture (BMA) của Geely Holdings. Nền tảng này kế thừa triết lý an toàn từ kiến trúc CMA của Volvo, tập trung vào hai yếu tố then chốt: vùng hấp thụ xung lực và lồng an toàn (safety cage).

Cấu trúc này cho phép các khu vực đầu và đuôi xe biến dạng có kiểm soát để hấp thụ và phân tán lực tác động, đồng thời giữ cho khoang cabin bằng thép cường độ cao ít bị ảnh hưởng nhất. Thực tế từ vụ tai nạn cho thấy triết lý thiết kế này đã phát huy tác dụng tối đa, bảo vệ tính mạng cho cả gia đình trong tình huống nguy cấp.