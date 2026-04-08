Lynk & Co 10 xác lập kỷ lục sạc pin: Từ 10% đến 97% trong chưa đầy 9 phút Với kiến trúc điện áp cao 900V và công suất sạc cực đại 1.100kW, Lynk & Co 10 hứa hẹn giải quyết triệt để nỗi lo về thời gian chờ đợi tại trạm sạc của người dùng xe điện.

Vào ngày 8-4-2026, tập đoàn Geely thông qua thương hiệu Lynk & Co đã công bố một cột mốc mới trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Mẫu sedan Lynk & Co 10 vừa xác lập kỷ lục về tốc độ sạc pin xe điện, thu hẹp đáng kể khoảng cách trải nghiệm giữa xe điện và xe xăng truyền thống khi nạp đầy năng lượng từ 10% đến 97% chỉ trong chưa đầy 9 phút.

Hiệu năng sạc ấn tượng của pin Energee Golden Brick 900V

Trái tim của kỷ lục này là dòng pin Energee Golden Brick 900V được trang bị trên Lynk & Co 10. Kiến trúc điện áp cao này cho phép tối ưu hóa dòng điện ở mức tối đa, duy trì công suất sạc ổn định ngay cả khi dung lượng pin đã ở mức cao.

Dưới đây là các mốc thời gian sạc thực tế được công bố trong đợt thử nghiệm:

Mức dung lượng pin Thời gian sạc thực tế Từ 10% lên 70% 4 phút 22 giây Từ 10% lên 80% 5 phút 32 giây Từ 10% lên 97% 8 phút 42 giây

Đáng chú ý, công suất sạc cực đại của hệ thống đạt tới 1.100kW. Ngay cả khi pin đã vượt ngưỡng 80%, hệ thống vẫn duy trì công suất trên 500kW, vượt xa các tiêu chuẩn sạc nhanh phổ biến hiện nay trên thị trường.

Hạ tầng trạm sạc megawatt Zeekr V4

Để đạt được tốc độ sạc thần tốc này, Lynk & Co 10 phải dựa vào hệ thống hạ tầng tiên tiến do Zeekr phát triển. Trụ sạc megawatt V4 đóng vai trò then chốt với công suất tối đa mỗi cổng lên tới 1.300kW và dòng điện cực đại 1.300A.

Nhằm xử lý nhiệt lượng khổng lồ phát sinh trong quá trình sạc công suất cao, hệ thống sạc V4 sử dụng công nghệ làm mát bằng chất lỏng hoàn toàn cho cả trụ sạc và dây dẫn. Cơ chế này giúp kiểm soát nhiệt độ an toàn, bảo vệ tuổi thọ tế bào pin và đảm bảo tính ổn định trong suốt quá trình nạp năng lượng.

Tính đến cuối tháng 2-2026, mạng lưới sạc của Geely đã đạt quy mô hơn 2.100 trạm với hơn 10.000 cột sạc tại 215 thành phố. Tuy nhiên, lộ trình triển khai đại trà các trụ sạc megawatt V4 ra thị trường quốc tế vẫn chưa được công bố cụ thể.

Cuộc đối đầu công nghệ giữa Geely và BYD

Thành tích của Lynk & Co 10 được xem là lời đáp trả mạnh mẽ dành cho đối thủ BYD. Trước đó một tháng, BYD đã giới thiệu pin Blade thế hệ thứ hai với khả năng sạc từ 10% đến 70% trong 5 phút. Tuy nhiên, các số liệu thực tế cho thấy Lynk & Co 10 đang nhỉnh hơn về tốc độ ở mọi dốc sạc.

Trong khi Geely tập trung vào công suất sạc cực đỉnh, BYD lại ưu tiên mở rộng quy mô hạ tầng với mục tiêu đạt 20.000 trạm sạc megawatt vào cuối năm 2026. Sự cạnh tranh khốc liệt này mang lại lợi ích trực tiếp cho người tiêu dùng, giúp thời gian chờ đợi tại trạm sạc ngày càng ngắn lại.

Bên cạnh tốc độ sạc, các nhà sản xuất cũng đang hướng tới việc nâng cao mật độ năng lượng. Nhiều dự án pin mới đang hướng tới ngưỡng 700Wh/kg, cho phép xe di chuyển hơn 1.000km mỗi lần sạc. Sự kết hợp giữa khả năng lưu trữ lớn và tốc độ nạp nhanh được dự báo sẽ là chìa khóa mở đường cho việc phổ cập xe điện trên toàn cầu.