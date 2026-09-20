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Lyon 4-0 Rennes: Lyon giành chiến thắng

Văn Thể20/09/2026 00:05

Rennes đứng hạng 3 với 10 điểm bước vào cuộc chạm trán nảy lửa trước Lyon xếp ngay sau với 8 điểm trên sân Groupama Stadium, hứa hẹn tạo nên thế trận chặt chẽ.

Lyon4 - 0RennesKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Lyon tiếp đón Rennes.

  • 2'Thẻ vàng

    Phút 2': Moussa Niakhaté (Lyon) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 7'BÀN THẮNG! Lyon (1-0)

    Phút 7': Ernest Nuamah (Lyon) lập công (kiến tạo: Corentin Tolisso). Tỷ số: 1 - 0.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Lyon 49% - 51% Rennes, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 16'Thẻ vàng

    Phút 16': Quentin Merlin (Rennes) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 26'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Lyon 53% - 47% Rennes, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 4; phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 2 - 2.

  • 30'BÀN THẮNG! Lyon (2-0)

    Phút 30': Ernest Nuamah (Lyon) lập công (kiến tạo: Pavel Šulc). Tỷ số: 2 - 0.

  • 38'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Lyon 53% - 47% Rennes, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 2 - 2.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'BÀN THẮNG! Lyon (3-0)

    Phút 48': Zachary Athekame (Lyon) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

  • 50'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Lyon 47% - 53% Rennes, dứt điểm 10 - 8 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 3 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 2 - 3.

  • 60'Thẻ vàng

    Phút 60': Pavel Šulc (Lyon) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Rennes): Esteban Lepaul vào sân thay Boulaye Dia.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Rennes): Mousa Al-Tamari vào sân thay Arnaud Nordin.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Rennes): Ludovic Blas vào sân thay Eliezer Mayenda.

  • 63'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Lyon 55% - 45% Rennes, dứt điểm 12 - 8 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 3 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 2 - 4.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Lyon): Khalis Merah vào sân thay Pavel Šulc.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Lyon): Kail Boudache vào sân thay Ernest Nuamah.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Rennes): Mahamadou Nagida vào sân thay Quentin Merlin.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Rennes): Bryan Reynolds vào sân thay Przemysław Frankowski.

  • 75'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Lyon 46% - 54% Rennes, dứt điểm 13 - 8 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 3 - 7; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 12, cứu thua 2 - 4.

  • 76'BÀN THẮNG! Lyon (4-0)

    Phút 76': Corentin Tolisso (Lyon) lập công (kiến tạo: Zachary Athekame). Tỷ số: 4 - 0.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Lyon): Tanner Tessmann vào sân thay Mads Bidstrup.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Lyon): Noah Teye Nartey vào sân thay Tyler Morton.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Lyon): Keito Nakamura vào sân thay Loïs Openda.

  • 81'Thẻ vàng

    Phút 81': Valentin Rongier (Rennes) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 86'Thẻ vàng

    Phút 86': Zachary Athekame (Lyon) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 87'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Lyon 45% - 55% Rennes, dứt điểm 14 - 9 (trúng đích 8 - 1), phạt góc 3 - 7; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 11 - 13, cứu thua 2 - 4.

  • 90+2'Thẻ vàng

    Phút 90+2': Noah Teye Nartey (Lyon) nhận thẻ vàng.

  • KTKết thúc: Lyon 4-0 Rennes

    Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 03:52 20/09/2026

Đội hình chính thức
Lyon
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Paulo Fonseca
Rennes
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV F. Haise
1
D. Greif
13
Z. Athekame
20
F. Bacher
19
M. Niakhaté
16
Abner
2
M. Bidstrup
23
T. Morton
7
E. Nuamah
8
C. Tolisso
10
P. Šulc
17
L. Openda
30
B. Samba
95
P. Frankowski
48
Ait Boudlal
4
C. Cresswell
26
Q. Merlin
21
V. Rongier
12
Eliezer Mayenda
45
M. Camara
28
A. Thomasson
70
A. Nordin
22
B. Dia
Dự bị
Lyon
6 T. Tessmann26 K. Boudache40 R. Descamps21 R. Kluivert22 Clinton Mata18 K. Merah11 Keito Nakamura99 N. Nartey76 M. Ouédraogo
Rennes
10 L. Blas65 Do Marcolino16 N. Lemaître9 E. Lepaul18 M. Nagida14 B. Reynolds24 A. Rouault17 S. Szymański11 Mousa Tamari
Cập nhật đội hình lúc 01:19 20/09/2026
LyonThống kêRennes
45%
Kiểm soát bóng
55%
15
Dứt điểm
13
9
Trúng đích
4
3
Phạt góc
8
13
Phạm lỗi
14
2
Việt vị
0
4
Thủ môn cứu thua
5
Cầu thủ nổi bật
E. Nuamah
E. Nuamah
Lyon
2 bàn
C. Tolisso
C. Tolisso
Lyon
1 bàn · 1 kiến tạo
Z. Athekame
Z. Athekame
Lyon
1 bàn · 1 kiến tạo
P. Šulc
P. Šulc
Lyon
1 kiến tạo · điểm 7.7
D. Greif
D. Greif
Lyon
Điểm 8.3
M. Niakhaté
M. Niakhaté
Lyon
Điểm 7.2

Cuộc so tài giữa Lyon và Rennes diễn ra vào lúc 01:45 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Groupama Stadium là tâm điểm đáng chú ý khi cả hai câu lạc bộ đều đang hiện diện trong nhóm đầu bảng xếp hạng. Khoảng cách giữa hai đội lúc này chỉ là 2 điểm mong manh, biến 90 phút sắp tới trở thành bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho tham vọng duy trì vị thế của cả đôi bên.

Bối cảnh cạnh tranh quyết liệt ở nhóm đầu bảng

Bước vào màn so tài này, Rennes đang chiếm giữ vị trí thứ 3 với 10 điểm sau chuỗi trận khởi đầu đầy ấn tượng. Đội khách cho thấy sự ổn định đáng nể trong cách vận hành lối chơi, giúp họ duy trì được sự tự tin lớn trước chuyến hành quân xa nhà.

Ở phía đối diện, Lyon bám đuổi sát sao ngay phía sau ở vị trí thứ 4 với 8 điểm. Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Groupama Stadium, mục tiêu của đội bóng áo lam-trắng không gì khác ngoài việc tìm kiếm kết quả thuận lợi để vượt lên trên chính đối thủ trực tiếp trong nhóm dẫn đầu.

Phong độ ổn định của hai câu lạc bộ

Nhìn vào chuỗi trận vừa qua, cả hai đội bóng đều đang thể hiện một bộ mặt tích cực và duy trì được tính liên tục trong kết quả thi đấu. Lyon đang sở hữu chuỗi 4 trận bất bại gần nhất, bao gồm 2 chiến thắng xen kẽ 2 trận hòa. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn giúp thầy trò đội chủ nhà giữ vững nhịp độ cạnh tranh, đồng thời duy trì sự tập trung cần thiết ở các thời khắc quan trọng.

Trong khi đó, phong độ của Rennes thậm chí còn mang đến nhiều nét khởi sắc hơn. Trải qua 4 trận đấu gần đây, đội khách đã giành tới 3 chiến thắng và chỉ chấp nhận chia điểm đúng 1 lần ở lần ra sân mới nhất. Tính kỷ luật và sự hiệu quả trong khâu dứt điểm đang là điểm tựa vững chắc giúp Rennes tự tin hướng đến chuyến làm khách đầy thử thách.

Lịch sử đối đầu nghiêng nhẹ về phía đội khách

Cán cân đối đầu trong quá khứ gần ghi nhận sự kịch tính và không hề khoan nhượng giữa hai câu lạc bộ. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất chỉ ra rằng đôi bên chưa từng bất phân thắng bại, với 0 trận hòa xuất hiện.

Rennes là đội nắm giữ đôi chút lợi thế về tâm lý khi giành được 3 chiến thắng trong chuỗi 5 trận đối đầu kể trên. Dẫu vậy, Lyon cũng đã có 2 lần ca khúc khải hoàn, cho thấy sự cân bằng và khó lường mỗi khi hai tập thể này chạm trán nhau trên sân cỏ.

Đánh giá cục diện trận đấu tại Groupama Stadium

Với tính chất của một cuộc đụng độ giữa hai đội bóng đang đứng thứ 3 và thứ 4, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với tốc độ vừa phải cùng sự thận trọng cao độ từ khu trung tuyến. Cả Lyon lẫn Rennes đều hiểu rằng chỉ một sai số nhỏ trong hệ thống phòng ngự cũng có thể khiến cục diện đảo chiều.

Lyon có ưu thế sân bãi cùng chuỗi trận không thua để làm điểm tựa triển khai thế trận chủ động. Ngược lại, Rennes với hành trang 10 điểm và phong độ thắng 3 trong 4 trận gần nhất sẽ sẵn sàng tung ra những pha phản công sắc bén khi đối phương dâng cao. Cục diện trận đấu hứa hẹn sẽ vô cùng giằng co, nơi bản lĩnh của từng cá nhân sẽ định đoạt thành bại của màn đối đầu đỉnh cao này.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Lyon · 2 thắng0 hòaRennes · 3 thắng
04/05/2026
Lyon
4 - 2
Rennes
LYO
15/09/2025
Rennes
3 - 1
Lyon
REN
27/04/2025
Lyon
4 - 1
Rennes
LYO
19/08/2024
Rennes
3 - 0
Lyon
REN
27/01/2024
Lyon
2 - 3
Rennes
REN
Lyon
5 trận gần nhất
THTHB
4
Trận
2-2-0
T-H-B
6
Ghi (TB 1.5)
2
Thủng lưới
Rennes
4
Trận
3-1-0
T-H-B
8
Ghi (TB 2.0)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Monaco5410+513THTTT
2Lille4310+510TTHT
3Rennes4310+310TTTH
4Lyon4220+48HTHT
5Paris FC4220+48HTTH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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