Mã độc Coruna và DarkSword nhắm vào iPhone: vì sao cập nhật iOS bảo vệ tài khoản ngân hàng Các ngân hàng cảnh báo mã độc Coruna và DarkSword có thể xâm nhập iPhone qua website, đánh cắp dữ liệu; người dùng cần cập nhật iOS và rà soát thiết bị.

Chỉ cần truy cập một website chứa mã độc, iPhone có thể trở thành mục tiêu của tin tặc mà người dùng không phải tải hay cài đặt ứng dụng lạ nào. Đây là cảnh báo từ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank về hai bộ công cụ tấn công mang tên Coruna và DarkSword. Biện pháp đầu tiên được khuyến nghị là kiểm tra phiên bản iOS và cài bản vá bảo mật mới nhất.

Tấn công qua website: vì sao không cần cài ứng dụng vẫn bị xâm nhập?

Theo NCB, Coruna và DarkSword có khả năng khai thác các lỗ hổng bảo mật trên những phiên bản iOS chưa được vá. Mã độc không chỉ phát tán qua website giả mạo mà còn có thể xuất hiện trên những trang web hợp pháp đã bị tin tặc chiếm quyền kiểm soát.

Điều này khiến việc nhận diện rủi ro trở nên khó hơn với người dùng thông thường. Nếu cuộc tấn công thành công, kẻ xấu có thể thu thập dữ liệu nhạy cảm từ thiết bị, từ đó đe dọa an toàn thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng.

Người dùng cần sao lưu dữ liệu quan trọng và khôi phục cài đặt gốc đối với thiết bị đã bị xâm nhập. Ảnh minh họa: Pexels.

DarkSword có thể lấy những gì từ chiếc iPhone của bạn?

Theo thông tin được đề cập, DarkSword có khả năng khai thác lỗ hổng trên một số phiên bản iOS từ 18.4 đến 18.7. Khi xâm nhập thành công, mã độc có thể thu thập nhiều nhóm dữ liệu quan trọng, tóm tắt trong bảng dưới đây.

Nhóm dữ liệu Chi tiết Thông tin xác thực Dữ liệu lưu trong Keychain Nội dung cá nhân Ứng dụng Ghi chú, hình ảnh Liên lạc Danh bạ, tin nhắn, lịch sử cuộc gọi Tài sản số Dữ liệu liên quan đến ví tiền mã hóa

Đáng chú ý, theo thông tin VietinBank dẫn lại từ hãng bảo mật iVerify, biến thể P7 của DarkSword để lại rất ít dấu vết trên thiết bị, khiến việc phát hiện khó khăn hơn. Biến thể này được phát hiện khi điều tra một chiếc iPhone nhiễm mã độc của nhân viên tại một tổ chức tài chính.

Tuy nhiên, P7 chỉ được triển khai sau khi chuỗi tấn công DarkSword ban đầu đã thành công. Nó không tự khai thác một lỗ hổng iOS mới.

Bốn lớp phòng vệ các ngân hàng khuyến nghị

Cập nhật hệ điều hành. Người dùng iPhone và iPad nên cài phiên bản iOS hoặc iPadOS mới nhất mà Apple cung cấp cho thiết bị. Thao tác gồm: mở Cài đặt, chọn Cài đặt chung, vào Cập nhật phần mềm và cài đặt nếu có bản mới. Bật tính năng tự động cập nhật sẽ giúp không bỏ lỡ các bản vá bảo mật.

Rà soát ứng dụng. Cần kiểm tra toàn bộ ứng dụng trên điện thoại, gỡ những phần mềm không rõ nguồn gốc hoặc không còn nhu cầu sử dụng. Các ngân hàng lưu ý chỉ tải ứng dụng từ App Store và tuyệt đối không quét mã QR không đáng tin cậy để cài phần mềm bên ngoài.

Cẩn trọng với liên kết và quyền truy cập. Đường link và quảng cáo trên website, tin nhắn SMS, Zalo, Facebook hoặc email cần được kiểm tra kỹ trước khi truy cập. Người dùng cũng không nên cấp quyền truy cập màn hình, quyền Trợ năng (Accessibility), cài hồ sơ cấu hình hay cho phép quản lý thiết bị theo yêu cầu từ nguồn không đáng tin cậy.

Bảo vệ thông tin xác thực. NCB nhấn mạnh khách hàng không chia sẻ mật khẩu, mã PIN, OTP hoặc thông tin thẻ cho bất kỳ ai, kể cả khi người liên hệ tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng hoặc thuộc cơ quan chức năng. Ngoài ra, mật khẩu hoặc cụm từ khôi phục ví tiền mã hóa lưu trong ứng dụng Ghi chú hay dưới dạng ảnh chụp màn hình có thể bị thu thập nếu thiết bị bị xâm nhập.

Nghi ngờ iPhone nhiễm mã độc: các bước xử lý

Khi nghi ngờ thiết bị bị tấn công, người dùng nên dừng ngay các giao dịch ngân hàng trên máy. Nếu phát hiện dấu hiệu truy cập trái phép, cần ngắt kết nối mạng để hạn chế nguy cơ tiếp tục bị khai thác.

Dùng một thiết bị khác đáng tin cậy để đổi mật khẩu các tài khoản quan trọng. Đăng xuất những phiên đăng nhập không xác định. Kích hoạt xác thực hai yếu tố. Liên hệ tổng đài chính thức của ngân hàng nếu thấy giao dịch bất thường hoặc nghi ngờ lộ thông tin. Tùy tình huống, ngân hàng có thể hỗ trợ khóa khẩn cấp ứng dụng ngân hàng số và thẻ thanh toán.

Khôi phục cài đặt gốc: khi nào cần và làm thế nào?

BIDV hướng dẫn người dùng sao lưu dữ liệu cần thiết và khôi phục cài đặt gốc nếu thiết bị đã bị xâm nhập. Các bước thực hiện: vào Cài đặt, chọn Cài đặt chung, truy cập Chuyển hoặc đặt lại iPhone, sau đó chọn Xóa tất cả nội dung và cài đặt.

Do thao tác này xóa dữ liệu trên máy, người dùng cần sao lưu thông tin quan trọng trước. Đồng thời, không nên khôi phục những bản sao lưu hoặc hồ sơ cấu hình có dấu hiệu đáng ngờ. Sau khi đặt lại máy, cần cập nhật iOS và đổi mật khẩu các tài khoản có nguy cơ bị lộ bằng một thiết bị an toàn.

Nếu đã xảy ra thiệt hại tài chính, NCB khuyến nghị khách hàng nhanh chóng thông báo cho ngân hàng và trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý.

Bài học từ cảnh báo: thiết bị là mắt xích đầu tiên của an toàn tài chính

Các cảnh báo trên cho thấy việc cập nhật hệ điều hành và duy trì thói quen sử dụng điện thoại an toàn không nên bị xem nhẹ. Điều này đặc biệt đúng khi thiết bị được dùng để truy cập dịch vụ ngân hàng và lưu trữ thông tin cá nhân quan trọng.