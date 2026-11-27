Mã độc Keenadu cài sẵn từ nhà máy trên hơn 220,000 thiết bị Android, người dùng khó gỡ bỏ Kaspersky: ít nhất 220,000 thiết bị Android nhiễm backdoor Keenadu từ khâu sản xuất trong 10 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ máy nhiễm cài sẵn tăng hơn 2.5 lần.

Hơn 220,000 thiết bị Android đã bị cài mã độc cửa hậu (backdoor) Keenadu ngay từ khâu sản xuất, theo báo cáo mới của hãng bảo mật Kaspersky. Do nằm sâu trong phân vùng firmware, loại mã độc này gần như không thể gỡ bỏ bằng ứng dụng diệt virus thông thường hay khôi phục cài đặt gốc.

Số liệu trong báo cáo cho thấy số thiết bị nhiễm phần mềm độc hại ngay từ khi xuất xưởng đang tăng mạnh. Tình trạng này đặt ra thách thức cho cả người dùng cá nhân lẫn hệ thống bảo mật của doanh nghiệp.

Những con số đáng chú ý trong báo cáo của Kaspersky

Trong 10 tháng đầu năm 2026, có ít nhất 220,000 thiết bị Android bị cài backdoor Keenadu. Tỷ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại cài sẵn đã tăng hơn 2.5 lần chỉ trong vòng một năm.

Hàng trăm ngàn thiết bị Android nhiễm mã độc

Đáng chú ý, Keenadu không hoạt động đơn lẻ. Cùng với mã độc Triada, hai loại phần mềm này chiếm tới 88% tổng số máy bị lây nhiễm ngay từ khâu sản xuất. Theo nguồn tin, mức độ phổ biến đó cho thấy lỗ hổng nghiêm trọng trong khâu kiểm duyệt của các nhà máy lắp ráp.

Chỉ số Giá trị theo báo cáo Số thiết bị Android nhiễm Keenadu Ít nhất 220,000 Giai đoạn thống kê 10 tháng đầu năm 2026 Mức tăng của tỷ lệ nhiễm mã độc cài sẵn Hơn 2.5 lần trong một năm Tỷ trọng của Keenadu và Triada 88% số máy nhiễm từ khâu sản xuất Thời gian nằm im của một số phiên bản Hai tháng rưỡi

Tấn công chuỗi cung ứng: mã độc vào máy bằng cách nào?

Theo các chuyên gia an ninh mạng, Keenadu thường xâm nhập thiết bị qua các cuộc tấn công chuỗi cung ứng. Cụ thể, nhà sản xuất có thể cố tình cài đặt mã độc, hoặc một nhà thầu có ý đồ xấu đã lén nạp firmware độc hại lên máy trước khi đóng gói.

Điều này khiến người dùng bị đặt vào thế bị động. Thiết bị đã nhiễm từ trước khi được mở hộp, nên họ không có cơ hội nhận ra nguy cơ ở bước đầu tiên.

Nền tảng ngầm biết ngủ đông và khó truy vết

Khác với các mối đe dọa thông thường, Keenadu hoạt động như một nền tảng ngầm để tải thêm nhiều phần mềm độc hại khác. Nó tự động tạo các lối vào ẩn, giúp tin tặc vượt qua các lớp kiểm soát bảo mật mà hệ thống không hề hay biết.

Khả năng ngụy trang là điểm nguy hiểm nhất của loại mã độc này. Một số phiên bản có thể nằm im suốt hai tháng rưỡi trước khi kích hoạt, nhằm tránh bị lộ sớm và gây khó khăn tối đa cho việc truy vết nguồn gốc lây nhiễm.

Cảnh báo nguy cơ bảo mật trên thiết bị di động

Vì được nhúng trực tiếp vào phân vùng cấp độ firmware, Keenadu gần như không thể bị loại bỏ bằng ứng dụng diệt virus thông thường hay thao tác khôi phục cài đặt gốc.

Hậu quả với người dùng cá nhân và doanh nghiệp

Tác hại của Keenadu thể hiện khác nhau tùy đối tượng bị ảnh hưởng:

Người dùng cá nhân: thiết bị hoạt động chậm chạp, hao pin quá mức bình thường và liên tục hiển thị quảng cáo lừa đảo.

thiết bị hoạt động chậm chạp, hao pin quá mức bình thường và liên tục hiển thị quảng cáo lừa đảo. Doanh nghiệp: nguy cơ lộ lọt tài khoản công ty, đánh cắp thông tin liên lạc nội bộ và nhiều dữ liệu nhạy cảm khác.

nguy cơ lộ lọt tài khoản công ty, đánh cắp thông tin liên lạc nội bộ và nhiều dữ liệu nhạy cảm khác. Hệ lụy diện rộng: mã độc có thể tự động tạo doanh thu gian lận và đưa máy vào các mạng lưới độc hại lớn hơn.

Điều báo cáo gợi mở về an ninh chuỗi cung ứng

Có thể thấy rủi ro không còn chỉ nằm ở ứng dụng người dùng tải về. Với mã độc cài sẵn ở cấp firmware, nguy cơ xuất hiện từ khâu sản xuất và lắp ráp, nơi người dùng cuối khó kiểm soát. Thông tin được công bố chưa đề cập cụ thể hãng sản xuất hay dòng máy bị ảnh hưởng.

Nguồn: Kaspersky