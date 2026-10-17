Mã nguồn Xiaomi hé lộ bộ đôi smartphone POCO X9 Pro và REDMI Turbo 6 dự kiến ra mắt 2027 Dữ liệu phân tích mã nguồn từ Xiaomi hé lộ định danh kỹ thuật của POCO X9 Pro, POCO X9 Pro Max và dòng REDMI Turbo 6, dự kiến chào sân vào đầu năm 2027.

Dữ liệu phân tích từ hệ thống mã nguồn nội bộ của Xiaomi vừa hé lộ sự tồn tại của các dòng điện thoại thông minh thế hệ tiếp theo, bao gồm POCO X9 Pro, POCO X9 Pro Max cùng các phiên bản song sinh thuộc dòng REDMI Turbo 6. Phát hiện này mang đến cái nhìn chi tiết về quy hoạch chuỗi sản phẩm của thương hiệu công nghệ Trung Quốc, đồng thời xác nhận chiến lược dùng chung nền tảng phần cứng quen thuộc giữa nhãn hàng POCO tại thị trường quốc tế và dòng REDMI tại thị trường nội địa.

Chi tiết định danh kỹ thuật và quy ước tên mã thiết bị

Dựa trên các chuỗi lệnh và cấu trúc cơ sở dữ liệu được phát hiện, Xiaomi đang xây dựng hai dòng thiết bị phần cứng chính với tên mã nội bộ riêng biệt. Mỗi thiết bị được định vị cụ thể cho các khu vực phân phối thông qua những mã định danh quy chuẩn của hãng.

POCO X9 Pro lộ thông tin

Cụ thể, thiết bị cơ sở đầu tiên sở hữu tên mã nội bộ là "sofia", đi kèm mã định danh phát triển Q10. Hệ thống ghi nhận các mã số hiệu tương ứng gồm 2703BPC40G, 2703BRT40I, 2703BPC40I và M407CF. Theo quy luật đặt tên phần cứng của Xiaomi, nhóm model này sẽ chính thức gia nhập thị trường toàn cầu và Ấn Độ dưới tên thương mại POCO X9 Pro. Trong khi đó, tại thị trường Trung Quốc và một số thị trường bổ sung như Ấn Độ, thiết bị dự kiến xuất hiện với định danh REDMI Turbo 6.

Tên mã của POCO F9 Pro được tiết lộ

Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn, mã nguồn còn biểu thị sự tồn tại của thiết bị thứ hai cao cấp hơn với tên mã là "denver" cùng định danh Q10U. Nhóm sản phẩm này sở hữu các mã model gồm 27011RT78I, 27011PC78I và 27011PC78G. Các phân tích kỹ thuật chỉ ra rằng biến thể này sẽ được tung ra thị trường quốc tế và Ấn Độ với tên gọi POCO X9 Pro Max. Phiên bản tương ứng tại thị trường nội địa Trung Quốc nhiều khả năng là REDMI Turbo 6 Max, dù mã hiệu cụ thể dành riêng cho phiên bản này vẫn chưa xuất hiện trọn vẹn trong các tập tin cấu hình.

Tên mã của REDMI Turbo 6 Max

Bảng tổng hợp mã hiệu kỹ thuật của các dòng máy rò rỉ

Bảng số liệu dưới đây hệ thống hóa các định danh kỹ thuật quan trọng của dòng POCO X9 Series và REDMI Turbo 6 được trích xuất từ dữ liệu phát triển:

Tên thương mại dự kiến Tên mã (Codename) Mã phát triển Mã model rò rỉ Thị trường mục tiêu POCO X9 Pro sofia Q10 2703BPC40G, 2703BPC40I, M407CF Toàn cầu, Ấn Độ REDMI Turbo 6 sofia Q10 2703BRT40I Trung Quốc, Ấn Độ POCO X9 Pro Max denver Q10U 27011PC78I, 27011PC78G Toàn cầu, Ấn Độ REDMI Turbo 6 Max denver Q10U 27011RT78I Trung Quốc

Thị trường triển khai và dự báo lộ trình phát hành

Việc theo dõi cơ sở dữ liệu cho thấy danh sách phân phối tiềm năng của dòng thiết bị này khá mở rộng. Bên cạnh nhóm phân phối toàn cầu, các khu vực cụ thể xuất hiện trong mã nguồn gồm Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA), Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Indonesia, Đài Loan, Nga, Nhật Bản và Trung Quốc. Dù vậy, phạm vi thương mại thực tế vẫn có thể được hãng tinh chỉnh lại tùy theo từng chiến dịch bán lẻ khi thiết bị bước vào giai đoạn thương mại hóa.

POCO F9 Pro sẽ sớm ra mắt

Về thời gian ra mắt, căn cứ vào cấu trúc số hiệu nhận diện của Xiaomi (với cụm số đầu thường đại diện cho năm và tháng chuẩn bị phê duyệt thiết bị), giới chuyên gia nhận định các dòng máy thuộc series này có thể sẽ chính thức xuất xưởng trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2027. Hiện tại, hãng sản xuất vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về thông số vi xử lý, cấu hình hiển thị, dung lượng pin hay mức giá niêm yết cho POCO X9 Pro cũng như REDMI Turbo 6.