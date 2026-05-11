Mã nguồn YouTube Android lộ dự án mạng xã hội Tamba với tính năng nhắn tin giống Instagram Mã nguồn ứng dụng YouTube phiên bản 21.44.534 trên Android hé lộ Tamba, dự án mạng xã hội cho phép theo dõi, nhắn tin và chia sẻ video, hình ảnh như Instagram.

Google đang phát triển một dự án mạng xã hội có tên mã Tamba bên trong ứng dụng YouTube, với nhiều tính năng tương tự Instagram. Thông tin này xuất hiện trong mã nguồn bản cập nhật YouTube trên hệ điều hành Android. Theo phân tích kỹ thuật từ Android Authority, Tamba có thể là một ứng dụng nhắn tin và chia sẻ nội dung độc lập, hoặc chỉ là môi trường thử nghiệm tính năng mới của Google.

Nền tảng YouTube thử nghiệm các tính năng tương tác mạng xã hội mới

Tamba được thiết kế để người dùng giao tiếp trực tiếp với nhau

Theo thông tin bóc tách từ phiên bản ứng dụng YouTube 21.44.534, Tamba xoay quanh việc giao tiếp giữa người dùng, thay vì chỉ tập trung vào xem video theo cách truyền thống. Người dùng có thể theo dõi lẫn nhau, gửi tin nhắn riêng, tạo cuộc trò chuyện nhóm và chia sẻ hình ảnh hoặc video.

Bộ biểu tượng giao diện của dự án Tamba trong mã nguồn ứng dụng YouTube

Android Authority đã tìm thấy 38 biểu tượng mới liên quan đến dự án. Các biểu tượng này gồm công cụ hỗ trợ nhắn tin, tìm kiếm, sáng tạo nội dung và ghi âm, cho thấy giao diện đã được xây dựng khá chi tiết.

Những điểm giống Instagram trong cơ chế hoạt động

Cơ chế của Tamba có nhiều điểm tương đồng với Instagram. Dự án cho phép thiết lập tài khoản riêng tư và phê duyệt yêu cầu theo dõi, tức là chủ tài khoản kiểm soát ai được xem nội dung của mình.

Bên cạnh đó, người dùng có thể phản hồi bài đăng bằng tin nhắn thoại hoặc video Shorts. Họ cũng có thể dùng biểu tượng cảm xúc để tương tác với bình luận. Những tính năng này cho thấy hướng đi đề cao tương tác hai chiều giữa các tài khoản.

Kết nối: theo dõi lẫn nhau, nhắn tin riêng, trò chuyện nhóm.

theo dõi lẫn nhau, nhắn tin riêng, trò chuyện nhóm. Chia sẻ: hình ảnh và video.

hình ảnh và video. Quyền riêng tư: tài khoản riêng tư, phê duyệt yêu cầu theo dõi.

tài khoản riêng tư, phê duyệt yêu cầu theo dõi. Phản hồi: tin nhắn thoại, video Shorts, biểu tượng cảm xúc cho bình luận.

Tamba sẽ thành ứng dụng riêng hay chỉ là thử nghiệm nội bộ?

Dự án Tamba còn có logo riêng hình nút Play theo phong cách nét vẽ tay. Tuy vậy, Google chưa xác nhận Tamba sẽ được phát hành thành ứng dụng độc lập.

Logo riêng của dự án Tamba lộ diện trong mã nguồn ứng dụng

Các đoạn mã tham chiếu đến tên gói com.google.android.youtube.sandbox cho thấy Google có thể chỉ dùng Tamba làm thử nghiệm nội bộ. Mục đích là đánh giá tính khả thi trước khi tích hợp vào ứng dụng YouTube chính thức. Dữ liệu phân tích cũng ghi nhận thông tin hỗ trợ cho cả Android và iOS.

Bối cảnh: YouTube đang mở rộng tính năng nhắn tin

Phát hiện này diễn ra khi YouTube tiếp tục mở rộng tính năng nhắn tin riêng và trò chuyện nhóm trên nền tảng. Mục tiêu là gia tăng sự kết nối giữa các tài khoản người dùng.

Cần lưu ý rằng các tính năng trong mã nguồn chưa chắc xuất hiện ở bản phát hành chính thức. Những gì được ghi nhận mới dừng ở mức phân tích kỹ thuật, và Google chưa công bố kế hoạch cụ thể cho Tamba. Nguồn tin gốc đến từ Gizmochina.