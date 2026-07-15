Mac Allister: 'Vũ khí' từ Premier League giúp Argentina giải mã tuyển Anh tại bán kết World Cup Tiền vệ thuộc biên chế Liverpool tin rằng sự am hiểu về các ngôi sao Tam Sư thông qua môi trường Ngoại hạng Anh sẽ mang lại lợi thế chiến thuật cho Argentina trong trận bán kết tại Atlanta.

Trận bán kết World Cup 2026 tại thành phố Atlanta không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá giàu truyền thống, mà còn là màn cân não của những người đồng đội vốn đã quá quen mặt nhau tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Alexis Mac Allister, mắt xích quan trọng trong sơ đồ của huấn luyện viên Lionel Scaloni, đang được kỳ vọng sẽ trở thành "chìa khóa" giúp Argentina hóa giải sức mạnh của đội tuyển Anh.

Lợi thế từ sự am hiểu đối thủ

Tiền vệ đang khoác áo Liverpool khẳng định việc thi đấu thường xuyên tại Ngoại hạng Anh mang lại cho anh những góc nhìn sâu sắc về phong cách thi đấu của các trụ cột bên phía "Tam Sư". Việc đối đầu với những người đồng đội hoặc đối thủ hàng tuần tại cấp độ câu lạc bộ giúp Mac Allister nắm bắt được thói quen và tư duy chơi bóng của họ.

Allister đánh giá cao tuyển Anh. Ảnh: Getty Images.

Chia sẻ trước thềm trận đấu sinh tử, Mac Allister nhấn mạnh: "Tất cả chúng tôi đều khao khát được chơi trận đấu này và mong muốn chạm tay vào tấm vé chung kết World Cup. Việc tôi đang thi đấu tại Anh không phải điều gì quá đặc biệt, nhưng nó có khả năng là một sự trợ giúp đắc lực vì tôi đã quen đối đầu với họ thường xuyên".

Bản lĩnh của nhà đương kim vô địch

Argentina tiến vào vòng bốn đội mạnh nhất sau màn trình diễn thuyết phục trước Thụy Sĩ tại tứ kết. Chiến thắng 3-1 với các pha lập công của Julián Álvarez, Lautaro Martínez và chính Mac Allister đã minh chứng cho sự đa dạng trong các phương án tấn công của đại diện Nam Mỹ. Đây cũng là lần thứ ba trong bốn kỳ World Cup gần nhất, Albiceleste góp mặt ở vòng bán kết – một con số thống kê cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc của đội bóng này.

Tuy nhiên, Mac Allister vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng khi đánh giá về đối thủ: "Kinh nghiệm đá bán kết là một điểm cộng nhưng không hề đảm bảo bất cứ điều gì. Tuyển Anh sở hữu những cầu thủ chất lượng, họ chơi cho các đội bóng lớn và đã quá quen thuộc với những trận cầu có tính chất quan trọng tương tự".

Hướng tới trận chung kết lịch sử

Sự thận trọng của Mac Allister là có cơ sở, bởi đội tuyển Anh dưới thời các tài năng trẻ đang đạt độ chín về sự nghiệp luôn là một thách thức cực đại. Dù vậy, với tư cách là những người đang nắm giữ vị thế cao nhất của bóng đá thế giới, Argentina có quyền tự tin vào bản lĩnh và khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu của hàng tiền vệ, nơi Mac Allister đóng vai trò điều phối.

Đội giành chiến thắng tại Atlanta sẽ chính thức bước vào trận chung kết để đối đầu với Tây Ban Nha, đội bóng cũng đang thể hiện phong độ hủy diệt. Đối với Mac Allister và các đồng đội, đây không chỉ là một trận đấu, mà là hành trình bảo vệ di sản và khẳng định vị thế thống trị của bóng đá Nam Mỹ trên bản đồ thế giới.