Mạc Hồng Quân và 14 năm tại Việt Nam: Điểm tựa bản lĩnh trong cuộc đua trụ hạng Tiền đạo Việt kiều chia sẻ về hành trình đầy biến động từ Than Quảng Ninh đến Becamex TP.HCM, đồng thời hé lộ kế hoạch theo đuổi sự nghiệp huấn luyện chuyên nghiệp.

Sau gần 14 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, Mạc Hồng Quân đang đứng trước một trong những thử thách lớn nhất sự nghiệp khi cùng Becamex TP.HCM chiến đấu cho suất trụ hạng tại V.League. Ở tuổi 34, chân sút sinh năm 1992 không chỉ là một tiền đạo dày dạn kinh nghiệm mà còn trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng cho đội bóng trong giai đoạn sinh tử của mùa giải.

Gia nhập Becamex TP.HCM từ giai đoạn hai mùa giải 2025/26, Mạc Hồng Quân thừa nhận kịch bản đội bóng phải rơi vào vòng xoáy trụ hạng hiểm nghèo là điều anh không lường trước được. Dù vậy, với bản lĩnh của một cầu thủ đã nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc tại sân chơi quốc nội, anh vẫn duy trì sự lạc quan cần thiết.

Quyết tâm giữ tấm vé trụ hạng cho Becamex TP.HCM

Nhớ lại mùa giải trước, Mạc Hồng Quân từng trải qua nỗi đau rớt hạng cùng đội Bình Định. Chính vì vậy, anh hiểu rõ áp lực kinh khủng của những trận đấu cuối cùng. Tiền đạo này chia sẻ: "Tôi từng trải qua cảm giác đua trụ hạng đến vòng cuối cùng ở mùa giải 2024/25 trong màu áo Bình Định, sau đó đội đã rớt hạng do quá khó khăn. Tuy nhiên, tôi lại không nghĩ Becamex TP.HCM lại rơi vào tình cảnh này ở cuối mùa giải năm nay, dẫu trước đó thành tích của đội không đến nỗi nào".

Bất chấp tình thế ngặt nghèo, chân sút 34 tuổi khẳng định đội bóng vẫn nắm quyền tự quyết trong tay. Với hai trận đấu then chốt còn lại, Mạc Hồng Quân tin rằng kinh nghiệm và tinh thần đoàn kết sẽ giúp Becamex TP.HCM vượt qua khe cửa hẹp để trụ lại giải đấu cao nhất Việt Nam.

14 năm thăng trầm và lời khẳng định "không hối hận"

Hành trình của Mạc Hồng Quân tại Việt Nam là một biểu đồ đầy biến động. Từ một làn gió mới đầy kỳ vọng khi mới về nước, anh đã đi qua những giai đoạn huy hoàng lẫn những cú sốc lớn, điển hình là việc CLB Than Quảng Ninh phá sản vào năm 2021. Tuy nhiên, khi nhìn lại chặng đường dài đã qua, tiền đạo Việt kiều này khẳng định anh chưa bao giờ hối hận về quyết định trở về quê hương.

"Thời gian ấy đủ cho tôi nếm trải những cay đắng, ngọt bùi do bóng đá Việt Nam mang lại. Dẫu vậy, tôi chưa từng hối hận khi về đây thi đấu, bởi ngoài niềm đam mê sân cỏ, Việt Nam còn là quê hương của tôi", Mạc Hồng Quân bộc bạch. Thái độ chuyên nghiệp và khả năng thích nghi bền bỉ đã giúp anh xóa tan những hoài nghi ban đầu về danh xưng "cầu thủ Việt kiều".

Kế hoạch cho tương lai: Từ sân cỏ đến băng ghế huấn luyện

Dù đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp, Mạc Hồng Quân vẫn chưa có ý định dừng lại ngay lập tức. Anh đặt mục tiêu tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp thêm 1 đến 2 mùa giải nữa trước khi chính thức treo giày. Song song với việc thi đấu, tiền đạo này cũng đang tích cực chuẩn bị cho chương mới của cuộc đời.

Hiện tại, Mạc Hồng Quân đã hoàn thành chứng chỉ bằng C huấn luyện viên và đang lên kế hoạch học thêm bằng B. Việc sớm chuẩn bị các chứng chỉ huấn luyện chuyên môn cho thấy tầm nhìn xa của anh trong việc tiếp tục đóng góp cho bóng đá Việt Nam ở một vai trò mới sau khi giải nghệ. Sự chuyển mình từ một cầu thủ tấn công hào hoa sang một người đàn anh mẫu mực tại Becamex TP.HCM đang cho thấy sự trưởng thành toàn diện của Mạc Hồng Quân ở tuổi 34.