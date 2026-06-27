MacBook Air 13 inch chip M5 giảm giá 450 USD: Lựa chọn tối ưu giữa thời điểm Apple tăng giá Mẫu MacBook Air 13 inch cấu hình cao với chip M5, 16GB RAM và 1TB SSD hiện có giá chỉ 1.149 USD trên Amazon. Đây là cơ hội hiếm hoi để sở hữu thiết bị hiệu năng mạnh mẽ với mức chiết khấu sâu bất chấp đợt điều chỉnh giá mới nhất từ Apple.

Trong bối cảnh Apple vừa thực hiện đợt điều chỉnh tăng giá niêm yết cho các dòng máy tính xách tay, thị trường thương mại điện tử lại ghi nhận một diễn biến bất ngờ. Mẫu MacBook Air 13 inch trang bị chip M5 thế hệ mới nhất hiện đang được chào bán trên Amazon với mức giảm giá lên tới 450 USD, đưa mức giá thực tế xuống thấp hơn đáng kể so với con số 1.599 USD trên trang chủ của Apple.

Apple MacBook Air 13 M5 màu Sky Blue nhìn từ mặt trước với màn hình đang hoạt động

Sức mạnh từ chip M5 và cấu hình bộ nhớ vượt trội

Phiên bản đang được ưu đãi không phải là cấu hình cơ bản mà là biến thể cao cấp với chip M5 đầy đủ sức mạnh. Cụ thể, máy sở hữu CPU 10 nhân và GPU 10 nhân, cung cấp thêm 2 nhân đồ họa so với phiên bản tiêu chuẩn. Điều này mang lại lợi thế rõ rệt cho các tác vụ xử lý hình ảnh, dựng video ngắn hoặc làm việc với các ứng dụng đồ họa chuyên sâu.

Đi kèm với vi xử lý mạnh mẽ là dung lượng RAM 16GB (Unified Memory) và ổ cứng SSD lên tới 1TB. Việc trang bị sẵn 16GB RAM là một điểm cộng lớn, giúp thiết bị vận hành mượt mà các tính năng AI trong hệ sinh thái Apple Intelligence mà không gặp hiện tượng nghẽn cổ chai. Bên cạnh đó, ổ cứng 1TB không chỉ cung cấp không gian lưu trữ rộng rãi mà còn đảm bảo tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh hơn so với các phiên bản dung lượng thấp.

Thông số kỹ thuật chi tiết của phiên bản MacBook Air M5 (1TB)

Thành phần Thông số chi tiết Vi xử lý Apple M5 (10-core CPU, 10-core GPU) Neural Engine 16-core (Tối ưu cho AI) Bộ nhớ RAM 16GB Unified Memory Lưu trữ 1TB SSD Màn hình 13 inch Liquid Retina Hệ thống tản nhiệt Thiết kế không quạt (Fanless)

Hiệu năng thực tế và trải nghiệm người dùng

Một trong những đặc điểm giá trị nhất của dòng MacBook Air chính là thiết kế không quạt (fanless). Nhờ kiến trúc ARM tối ưu của chip M5, máy có thể duy trì hiệu suất cao mà vẫn hoạt động hoàn toàn yên tĩnh, không gây tiếng ồn dù trong môi trường làm việc đêm khuya hay văn phòng yên tĩnh. Hiệu quả năng lượng vượt trội cũng giúp kéo dài thời lượng pin, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển của người dùng chuyên nghiệp.

Mặc dù có sự khác biệt về số lượng nhân GPU giữa các phiên bản, nhưng tất cả các dòng chip M5 đều sử dụng chung hệ thống Neural Engine 16 nhân. Điều này đồng nghĩa với việc các tác vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các tính năng thông minh mới của macOS sẽ có hiệu năng tương đồng trên toàn bộ dòng sản phẩm.

Biến động giá theo màu sắc và thị trường

Đáng chú ý, mức giá ưu đãi 1.149 USD hiện chỉ áp dụng cho một số phiên bản màu sắc nhất định bao gồm: Midnight (Đen đêm), Sky Blue (Xanh da trời) và Starlight (Vàng ánh sao). Trong khi đó, phiên bản màu Silver (Bạc) dường như đã được cập nhật theo biểu giá mới của Apple và hiện đang niêm yết ở mức 1.599 USD trên Amazon.

Các chuyên gia phân tích thị trường cho rằng mức giá thấp này có thể là do Amazon vẫn còn lượng hàng tồn kho từ trước đợt tăng giá của Apple. Tuy nhiên, số lượng này thường không nhiều và mức giá có thể thay đổi ngay khi kho hàng cũ được tiêu thụ hết. Đối với những người dùng đang tìm kiếm một chiếc máy tính xách tay mỏng nhẹ, hiệu năng mạnh mẽ và có giá trị sử dụng lâu dài, đây được xem là thời điểm "vàng" để đầu tư trước khi mặt bằng giá mới được áp dụng đồng bộ trên tất cả các kênh phân phối.

Tổng kết lại, MacBook Air 13 inch chip M5 với cấu hình 16GB RAM/1TB SSD ở mức giá 1.149 USD là một món hời công nghệ thực sự. Nó không chỉ mang lại hiệu năng vượt trội so với các đối thủ cùng tầm giá mà còn đảm bảo khả năng tương thích tốt với các xu hướng phần mềm trong nhiều năm tới.