MacBook Neo chạy chip A18 Pro chính thức mở bán: Hiệu năng mạnh mẽ trong thiết kế siêu mỏng Với hơn 400 đơn đặt trước tại hệ thống CellphoneS, MacBook Neo gây ấn tượng mạnh nhờ cấu trúc không quạt, chip A18 Pro tối ưu và thời lượng pin sử dụng liên tục lên tới 16 giờ.

MacBook Neo là dòng máy tính xách tay mới nhất của Apple vừa chính thức được bàn giao tới tay người tiêu dùng Việt Nam. Sản phẩm ghi dấu ấn với sự kết hợp giữa kiến trúc phần cứng di động và hiệu năng máy tính, thu hút lượng lớn sự quan tâm từ cộng đồng công nghệ nhờ tính di động vượt trội.

CellphoneS giao hàng MacBook cho khách hàng

Kiến trúc chip A18 Pro và đột phá về tản nhiệt

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất của MacBook Neo là việc tích hợp con chip A18 Pro – bộ vi xử lý vốn được tối ưu cho các dòng iPhone cao cấp nhất. Việc đưa chipset này lên laptop giúp máy đạt được sự cân bằng giữa hiệu suất xử lý và khả năng tiết kiệm điện năng. Đáng chú ý, thiết bị sử dụng cơ chế tản nhiệt thụ động (không dùng quạt), giúp máy hoạt động hoàn toàn im lặng trong mọi tác vụ.

Dù có thiết kế mỏng nhẹ với trọng lượng chỉ khoảng 1,2 kg, MacBook Neo vẫn đảm bảo khả năng xử lý mượt mà các tác vụ hàng ngày và hỗ trợ các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI). Theo thông số thực tế, thiết bị cung cấp thời lượng pin ấn tượng, cho phép hoạt động liên tục trong khoảng 16 giờ chỉ với một lần sạc.

MacBook Neo dùng chip A18 Pro mạnh mẽ

Thị trường đón nhận nồng nhiệt các phiên bản màu sắc mới

Dữ liệu từ hệ thống bán lẻ cho thấy MacBook Neo đã đạt hơn 400 đơn đặt trước ngay trong giai đoạn đầu. Bên cạnh vỏ nhôm nguyên khối cao cấp, các tùy chọn màu sắc mới đóng vai trò lớn trong việc thu hút người dùng trẻ. Cụ thể, màu Hồng Phớt đang dẫn đầu về tỉ trọng quan tâm, theo sau là màu Vàng Citrus với phong cách nổi bật.

MacBook Neo màu Hồng phớt và Vàng Citrus đang nhận được sự quan tâm lớn từ người dùng

Màn hình của máy sử dụng tấm nền Liquid Retina 13 inch, hỗ trợ hiển thị tới 1 tỷ màu với độ sáng cao, mang lại trải nghiệm thị giác sắc nét cho cả công việc và giải trí. Các trang bị tiêu chuẩn khác bao gồm bàn phím Magic Keyboard, camera độ phân giải 1080p và chuẩn kết nối Wi-Fi 6E hiện đại.

Chính sách ưu đãi và hệ sinh thái phụ kiện đi kèm

Trong đợt mở bán này, người dùng có cơ hội tiếp cận sản phẩm với mức chi phí tối ưu thông qua các chương trình trợ giá. Đặc biệt, khách hàng tham gia thu cũ đổi mới được hỗ trợ lên đến 1 triệu đồng, trong khi học sinh - sinh viên được giảm thêm 3% (tối đa 500.000 đồng).

Bên cạnh máy chính, hệ sinh thái phụ kiện cho MacBook Neo cũng được ưu đãi giảm giá lên đến 50% khi mua kèm. Dưới đây là bảng tổng hợp các ưu đãi phụ kiện tiêu biểu:

Sản phẩm Giá niêm yết Giá khuyến mãi mua kèm Ghi chú Bảo hành 1 đổi 1 VIP (12 tháng) 1.200.000đ - 1.400.000đ 790.000đ Dành riêng cho MacNeo AppleCare+ (13-inch MacBook Neo) 3.799.000đ 3.599.000đ Gia hạn bảo hành chính hãng Microsoft Office 365 Personal 1.990.000đ 990.000đ Giới hạn số lượng key mỗi tháng Hub Baseus UltraJoy 6 in 1 590.000đ 315.000đ Màu xám Balo, túi chống sốc Từ 300.000đ Giảm thêm 10% Không giới hạn suất

Việc MacBook Neo ra mắt không chỉ mang đến lựa chọn mới cho người dùng cần sự mỏng nhẹ mà còn tạo ra áp lực cạnh tranh đáng kể lên thị trường laptop truyền thống, điều mà chính lãnh đạo các hãng đối thủ như ASUS cũng đã phải thừa nhận về sự đột phá của Apple.