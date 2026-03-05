MacBook Neo chính thức ra mắt tại Việt Nam: Laptop Apple giá rẻ chỉ từ 13,99 triệu đồng Apple gây bất ngờ khi giới thiệu MacBook Neo tại thị trường Việt Nam với mức giá ưu đãi kỷ lục cho giáo dục, trang bị chip A18 Pro và thiết kế đa sắc màu trẻ trung.

MacBook Neo là dòng máy tính xách tay có mức giá thấp nhất trong lịch sử của Apple, được thiết kế đặc biệt nhằm tiếp cận nhóm khách hàng học sinh, sinh viên và giáo viên. Tại thị trường Việt Nam, sản phẩm này đang thu hút sự chú ý lớn nhờ sự kết hợp giữa hệ sinh thái macOS và mức chi phí sở hữu tương đương với các dòng laptop phổ thông.

Bảng giá niêm yết và ưu đãi giáo dục của MacBook Neo

Lần đầu tiên, một mẫu MacBook chính hãng được niêm yết ở phân khúc dưới 20 triệu đồng ngay khi ra mắt. Cụ thể, mức giá được phân chia theo dung lượng bộ nhớ và đối tượng khách hàng như sau:

Phiên bản bộ nhớ Giá niêm yết (VNĐ) Giá ưu đãi giáo dục (VNĐ) MacBook Neo 256GB 16.499.000 13.990.000 MacBook Neo 512GB 18.990.000 16.490.000

MacBook Neo có giá bán khởi điểm siêu hợp lý (Ảnh: Engadget).

Thiết kế nhôm nguyên khối và bảng màu rực rỡ

MacBook Neo kế thừa ngôn ngữ thiết kế từ dòng Air và Pro với thân máy bằng nhôm nguyên khối, mang lại độ hoàn thiện cao và cảm giác chắc chắn. Máy có trọng lượng 1,23 kg và độ dày 1,27 cm, đảm bảo tính di động tối ưu cho người dùng thường xuyên di chuyển.

Để phù hợp với giới trẻ, Apple cung cấp các lựa chọn màu sắc mới lạ như Xanh Indigo, Hồng Phớt (Blush), Vàng Citrus bên cạnh màu Bạc truyền thống. Thiết bị sử dụng bàn phím Magic Keyboard cơ chế cắt kéo, tuy nhiên cần lưu ý là phiên bản này không được trang bị đèn nền bàn phím.

Bàn phím và bàn di chuột thiết kế thực dụng (Ảnh: Apple).

Đáng chú ý, tính năng bảo mật vân tay Touch ID chỉ xuất hiện trên phiên bản bộ nhớ 512GB, giúp người dùng đăng nhập và thanh toán trực tuyến nhanh chóng hơn.

Touch ID chỉ có ở MacBook Neo 512GB (Ảnh: Engadget).

Màn hình Liquid Retina và hiệu năng từ chip A18 Pro

Máy sở hữu màn hình Liquid Retina 13 inch, tấm nền IPS LCD với độ phân giải 2408 × 1506 pixel. Với độ sáng tối đa 500 nit và khả năng hiển thị 1 tỷ màu, màn hình này đáp ứng tốt các nhu cầu học tập và giải trí cơ bản. Tuy nhiên, thiết bị chỉ hỗ trợ dải màu sRGB và không có tính năng True Tone, do đó không phải là lựa chọn ưu tiên cho các tác vụ đồ họa chuyên nghiệp.

Màn hình thuộc hàng chất lượng trong phân khúc giá bán (Ảnh: Apple).

Về cấu hình, MacBook Neo sử dụng chip A18 Pro – con chip vốn được trang bị trên iPhone 16 Pro. Với CPU 6 lõi và GPU 5 lõi đi kèm 8GB RAM, máy xử lý mượt mà các tác vụ văn phòng, duyệt web và gọi video. Đặc biệt, thiết bị hỗ trợ nền tảng trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence, cho phép người dùng sử dụng các công cụ tóm tắt văn bản và chỉnh sửa nội dung thông minh.

Các cổng kết nối trên máy cũng khá hạn chế (Ảnh: Engadget).

Thời lượng pin và khả năng kết nối

Theo công bố từ nhà sản xuất, MacBook Neo có thể xem video trực tuyến liên tục trong 16 giờ hoặc duyệt web khoảng 11 giờ nhờ viên pin 36,5 Wh. Máy đi kèm bộ sạc USB-C công suất 20W trong hộp. Về cổng kết nối, thiết bị có hai cổng USB-C (một cổng chuẩn USB 3 và một cổng USB 2.0) cùng jack tai nghe 3,5 mm.

Đa dạng lựa chọn màu sắc (Ảnh: Apple).

Nhìn chung, MacBook Neo là một lựa chọn kinh tế cho những người dùng cần một chiếc laptop mỏng nhẹ, pin bền và chạy hệ điều hành macOS ổn định cho các tác vụ cơ bản hàng ngày.