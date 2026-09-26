MacBook Pro cảm ứng cùng loạt công nghệ mới hứa hẹn khuấy đảo sự kiện tháng 10 của Apple Sau loạt iPhone, Apple được kỳ vọng ra mắt MacBook Pro màn hình OLED cảm ứng cùng Apple TV chip A19 và thiết bị màn hình thông minh HomePad trong tháng 10.

Sau khi giới thiệu loạt iPhone thế hệ mới trong tháng 9, Apple được đồn đoán đang chuẩn bị cho sự kiện tiếp theo vào tháng 10 với trọng tâm là các thiết bị phần cứng đột phá. Không chỉ dừng lại ở các bản nâng cấp định kỳ, những sản phẩm sắp tới có thể định hình lại trải nghiệm người dùng trong hệ sinh thái máy tính cá nhân và thiết bị nhà thông minh.

MacBook Pro: Bước ngoặt công nghệ với màn hình OLED cảm ứng

Tâm điểm chú ý trong danh mục sản phẩm mới đổ dồn vào dòng máy tính xách tay cao cấp MacBook Pro. Trong nhiều năm, Apple luôn duy trì sự tách biệt rõ ràng giữa trải nghiệm chạm trên máy tính bảng iPad và khả năng làm việc chuyên sâu bằng bàn phím, bàn di chuột trên máy tính Mac. Tuy nhiên, thông tin rò rỉ cho thấy hãng đang tiến hành tích hợp màn hình cảm ứng trực tiếp lên MacBook Pro.

Về mặt kỹ thuật, việc trang bị tấm nền OLED thay cho công nghệ mini-LED trước đây sẽ đem lại độ tương phản vượt trội, màu đen sâu tuyệt đối và tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, màn hình máy được đồn đoán sẽ ứng dụng thiết kế Dynamic Island giúp tối ưu hóa không gian hiển thị thông báo. Đặc biệt, việc tích hợp chip modem di động do chính Apple tự nghiên cứu và phát triển hứa hẹn cung cấp khả năng kết nối mạng liên tục độc lập, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào mạng Wi-Fi.

Apple TV 4K: Tối ưu năng lực xử lý với vi xử lý A19

Sau 4 năm kể từ thế hệ tiền nhiệm ra mắt vào năm 2022, dòng thiết bị giải trí Apple TV 4K đứng trước thời điểm chuyển đổi cấu hình mạnh mẽ. Bản cập nhật mới dự kiến sử dụng bộ vi xử lý A19 hoặc A19 Pro, vốn là các dòng vi xử lý mới nhất đảm bảo năng lực tính toán cực cao.

Sức mạnh phần cứng vượt trội này là yếu tố bắt buộc nhằm vận hành mượt mà các tính năng thuộc hệ thống Apple Intelligence và trợ lý ảo Siri thế hệ mới. Với sự thay đổi này, Apple TV 4K không đơn thuần là hộp giải trí truyền phát nội dung mà trực tiếp đóng vai trò bộ điều khiển trung tâm trong ngôi nhà thông minh. Hiện tại, thế hệ cũ đang được phân phối với mức giá khởi điểm khoảng 199 USD (tương đương khoảng 5,2 triệu đồng), khiến mức giá của phiên bản nâng cấp trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ.

HomePad: Thiết bị điều khiển trung tâm cho hệ sinh thái gia đình

Thiết bị tạo ra sự tò mò lớn nhất trong đợt ra mắt này là sản phẩm thường được gọi dưới cái tên tạm thời "HomePad". Đây là sự kết hợp giữa loa thông minh và màn hình điều khiển, đại diện cho mảnh ghép phần cứng còn thiếu để hoàn thiện không gian sống kết nối của Apple.

HomePad được định hình để đảm nhận các vai trò kỹ thuật then chốt thông qua những đặc tính nổi bật:

Màn hình cảm ứng tích hợp camera: Cung cấp khả năng tương tác trực quan và hỗ trợ liên lạc hình ảnh.

Cung cấp khả năng tương tác trực quan và hỗ trợ liên lạc hình ảnh. Giao diện gia đình chuyên biệt: Hiển thị trực tiếp các tiện ích mở rộng (widget), khung ảnh số, lịch biểu làm việc, ghi chú dùng chung và trình phát nhạc.

Hiển thị trực tiếp các tiện ích mở rộng (widget), khung ảnh số, lịch biểu làm việc, ghi chú dùng chung và trình phát nhạc. Hạt nhân điều hành Siri AI: Xử lý lệnh bằng giọng nói thông qua trợ lý ảo phiên bản mới, kết nối và đồng bộ dữ liệu nhanh chóng giữa các thiết bị thông minh.

Tổng hợp cấu hình dự kiến của loạt sản phẩm mới

Dưới đây là thông số kỹ thuật dự kiến từ các nguồn tin rò rỉ trước thềm sự kiện:

Thiết bị Nâng cấp phần cứng chủ chốt Đặc điểm công nghệ nổi bật MacBook Pro Màn hình OLED, chip modem di động tự phát triển Hỗ trợ cảm ứng, thiết kế Dynamic Island Apple TV 4K Vi xử lý Apple A19 hoặc A19 Pro Tích hợp Apple Intelligence, hỗ trợ Siri AI HomePad Màn hình cảm ứng tích hợp kèm camera Giao diện widget gia đình, trung tâm điều khiển Siri AI

Mặc dù Apple chưa chính thức xác nhận các thông số kỹ thuật, sự xuất hiện của màn hình cảm ứng trên máy Mac cùng các giải pháp nhà thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo sẽ là tiền đề tạo nên những chuyển dịch công nghệ đáng chú ý vào cuối năm nay.