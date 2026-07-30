Maccabi Tel Aviv 1-0 Sheriff: Maccabi Tel Aviv giành chiến thắng Maccabi Tel Aviv từng thắng Sheriff ở lần đối đầu gần nhất, nhưng chưa thể xác định chênh lệch phong độ hay lực lượng trước trận tại Baumit Arena.

Maccabi Tel Aviv 1 - 0 Sheriff Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Maccabi Tel Aviv tiếp đón Sheriff.

13' Maccabi Tel Aviv ép sân Cầm bóng: Maccabi Tel Aviv 61 - 39 Sheriff, dứt điểm 0 - 1, phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1.

25' Maccabi Tel Aviv ép sân Cầm bóng: Maccabi Tel Aviv 62 - 38 Sheriff, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 1 - 2.

29' BÀN THẮNG! Maccabi Tel Aviv (1-0) Phút 29': Samba Koné (Sheriff) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Maccabi Tel Aviv 50 - 50 Sheriff, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 1 - 4.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Thế trận giằng co Cầm bóng: Maccabi Tel Aviv 50 - 50 Sheriff, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 2 - 7.

57' Thay người Phút 57' (): Sapata vào sân thay Miguel Mota.

59' Thay người Phút 59' (): Vsevolod Nihaev vào sân thay Samba Koné.

61' Maccabi Tel Aviv ép sân Cầm bóng: Maccabi Tel Aviv 50 - 50 Sheriff, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 7 - 5; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 3 - 7.

63' Thay người Phút 63' (): Osher Davida vào sân thay Sagiv Jehezkel.

63' Thay người Phút 63' (): Ilay Ben Simon vào sân thay Ido Shahar.

72' Thẻ vàng Phút 72': Vsevolod Nihaev () nhận thẻ vàng.

73' Maccabi Tel Aviv ép sân Cầm bóng: Maccabi Tel Aviv 50 - 50 Sheriff, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 8 - 6; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 5 - 10.

77' Thay người Phút 77' (): Veaceslav Cozma vào sân thay Loukou Jaures-Ulrich.

77' Thay người Phút 77' (): Jair Modelo vào sân thay Danila Forov.

77' Thay người Phút 77' (): Natus Jamel Swen vào sân thay Arli Përgjoni.

79' Thay người Phút 79' (): Itay Ben Hemo vào sân thay Noam Ben Harush.

79' Thay người Phút 79' (): Itamar Noy vào sân thay Hélio Varela.

85' Maccabi Tel Aviv ép sân Cầm bóng: Maccabi Tel Aviv 50 - 50 Sheriff, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 10 - 7; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 7 - 11.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': Baye Assane Ciss () nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: Maccabi Tel Aviv 1-0 Sheriff Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 00:53 31/07/2026

Đội hình chính thức Maccabi Tel Aviv Sơ đồ 4-3-3 Sheriff Sơ đồ 4-3-3 22 Ofek Melika 21 Noam Ben Harush 5 Mohamed Camara 13 Raz Shlomo 3 Roy Revivo 42 Dor Peretz 28 Issouf Sissokho 36 Ido Shahar 11 Sagiv Jehezkel 34 Sayed Abu Farkhi 29 Hélio Varela 1 Emil Timbur 2 Mamoutou Ouédraogo 15 Baye Assane Ciss 35 Bourama Fomba 6 Raí 22 Miguel Mota 26 Dhoraso Klas 76 Arli Përgjoni 42 Loukou Jaures-Ulrich 99 Samba Koné 24 Danila Forov Dự bị Maccabi Tel Aviv 10 Kervin Andrade 18 Dan Glazer 23 Ori Azo 24 Noam Schwartz 25 Shahar Rosen 30 Itamar Noy 41 Itay Ben Hemo 50 Idan Trau 51 Shalev Saadya Sheriff 4 Natus Jamel Swen 11 Sapata 17 Vsevolod Nihaev 21 Ivan Dyulgerov 27 Veaceslav Cozma 28 Nicolae Cebotari 29 Soumaila Magassouba 33 Mihail Corotcov 37 Jair Modelo Cập nhật đội hình lúc 22:23 30/07/2026

Maccabi Tel Aviv Thống kê Sheriff 50% Kiểm soát bóng 50% 12 Dứt điểm 6 3 Trúng đích 0 12 Phạt góc 7 9 Phạm lỗi 12 4 Việt vị 2

Thông tin trận đấu

Maccabi Tel Aviv sẽ đối đầu Sheriff tại UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 23:00 ngày 30/07/2026 trên sân Baumit Arena.

Đây là cuộc chạm trán mà những dữ liệu hiện có chưa cung cấp thông tin về phong độ gần đây, vị trí tại giải, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai bên. Vì vậy, trọng tâm nhận định nằm ở xu hướng đối đầu đã được ghi nhận và cách mỗi đội có thể tiếp cận trận đấu.

Maccabi Tel Aviv nắm lợi thế tâm lý

Maccabi Tel Aviv từng thắng Sheriff trong lần đối đầu gần nhất. Kết quả này tạo ra một điểm tựa nhất định về mặt tâm lý cho đại diện Maccabi Tel Aviv, đồng thời đặt Sheriff vào thế phải chứng minh rằng khoảng cách giữa hai đội không còn như trước.

Tuy nhiên, chỉ một lần đối đầu là cơ sở tương đối hẹp để đánh giá toàn diện tương quan hiện tại. Kết quả trong quá khứ có thể tác động đến sự tự tin, nhưng không đủ để khẳng định đội nào đang chiếm ưu thế rõ ràng trước giờ bóng lăn.

Những điểm then chốt về chiến thuật

Trong bối cảnh chưa có thông tin về sơ đồ và nhân sự cụ thể, khả năng kiểm soát khu trung tuyến sẽ là một trong những yếu tố đáng chú ý. Đội giành được quyền chủ động ở khu vực này có thể kiểm soát nhịp độ, hạn chế khả năng tổ chức tấn công của đối thủ và tạo điều kiện đưa bóng lên phía trước một cách ổn định hơn.

Maccabi Tel Aviv nhiều khả năng sẽ muốn tận dụng lợi thế tâm lý từ lần gặp trước để nhập cuộc chủ động. Dù vậy, việc đẩy cao đội hình cũng đòi hỏi sự cân bằng trong khâu phòng ngự, đặc biệt khi Sheriff có thể tìm cách khai thác khoảng trống phía sau tuyến giữa hoặc hai biên.

Ở chiều ngược lại, Sheriff cần duy trì cự ly đội hình chặt chẽ và tránh để trận đấu bị cuốn theo cách chơi của đối thủ. Một thế trận kiên nhẫn có thể giúp đội khách giảm sức ép, trước khi tìm kiếm cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái.

Chưa đủ cơ sở để dự đoán kết quả cụ thể

Không có thông tin về các cầu thủ vắng mặt, phong độ gần đây hay đội hình dự kiến, nên chưa thể đưa ra đánh giá đáng tin cậy về mức độ sẵn sàng của hai bên. Những thay đổi nhân sự trước trận, nếu có, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách Maccabi Tel Aviv và Sheriff triển khai chiến thuật.

Nhìn chung, Maccabi Tel Aviv bước vào trận đấu với lợi thế từ kết quả đối đầu gần nhất, nhưng lợi thế đó cần được chuyển hóa bằng khả năng kiểm soát thế trận trên sân Baumit Arena. Sheriff vẫn có cơ hội tạo ra một cuộc cạnh tranh cân bằng nếu tổ chức phòng ngự hiệu quả và tận dụng tốt các thời điểm chuyển sang tấn công.

Trận đấu vì thế có thể được quyết định bởi khả năng thích ứng trong từng giai đoạn, thay vì chỉ dựa vào kết quả của lần gặp trước. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ và lực lượng, lựa chọn thận trọng nhất là chờ cách hai đội nhập cuộc và phản ứng trước sức ép của đối phương.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Maccabi Tel Aviv · 1 thắng 0 hòa Sheriff · 0 thắng Sheriff 0 - 5 Maccabi Tel Aviv MTA

Maccabi Tel Aviv 5 trận gần nhất T B T Sheriff 5 trận gần nhất B T H

Tình hình lực lượng Maccabi Tel Aviv ✚ Denny Gropper (Cruciate Ligament Tear) ✚ Ion Nicolaescu (Cruciate Ligament Tear) ✚ Hisham Layous (Unknown Injury) ✚ Kervin Andrade (Unknown Injury) ✚ Ori Azo (Back Injury) ✚ Kristijan Belic (Metatarsal Fracture) Sheriff Không có thông tin