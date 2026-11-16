Mạch nguồn văn hóa, sức mạnh đoàn kết

Phạm Hương Ly - 16/11/2026 17:17

Hòa chung Ngày hội Văn hóa cả nước, Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tôn vinh di sản quê hương, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa trong cộng đồng.