Mackenzie McDonald và bí quyết thăng hoa tại Houston: Khi hôn thê là huấn luyện viên Tại giải Clay Court Championship, tay vợt Mackenzie McDonald gây chú ý khi công khai vai trò của hôn thê Maria Mateas, biến tình yêu thành điểm tựa chuyên môn vững chắc.

Trái ngược với sức cạnh tranh khốc liệt tại giải tennis Clay Court Championship diễn ra ở Houston (Mỹ), tay vợt Mackenzie McDonald đã mang đến một làn gió mới bằng cách công khai tầm ảnh hưởng của hôn thê Maria Mateas trong đội ngũ huấn luyện. Sau chiến thắng tại vòng ra quân nội dung đôi nam cùng đồng đội Marc Polmans, tay vợt người Mỹ đã dành những lời tán dương đặc biệt cho người đồng hành của mình.

Maria Mateas: Từ tay vợt chuyên nghiệp đến người cố vấn chuyên môn

Không chỉ đơn thuần là bạn gái, Maria Mateas đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ kỹ thuật và chiến thuật cho McDonald. Sinh năm 1999, Mateas từng đạt thứ hạng 190 thế giới vào tháng 08/2024 và sở hữu nền tảng chuyên môn vững chắc từ hệ thống trẻ ITF. Do chấn thương khuỷu tay tạm thời cản trở sự nghiệp cá nhân, cô đã chuyển sang vai trò hỗ trợ chuyên sâu cho McDonald.

Mackenzie McDonald dành lời khen ngợi cho Maria Mateas là huấn luyện viên quan trọng nhất của anh.

McDonald nửa đùa nửa thật gọi Mateas là "huấn luyện viên đẹp nhất trên tour". Tuy nhiên, thực tế chuyên môn cho thấy cô là người trực tiếp tham gia vào các buổi tập, phân tích đối thủ và đưa ra những điều chỉnh kịp thời về mặt tâm lý cho tay vợt 30 tuổi trong bối cảnh lịch thi đấu ATP Tour ngày càng dày đặc.

Chiến lược xây dựng ê-kíp thân cận ở tuổi 30

Từng đạt thứ hạng cao nhất là 37 thế giới (tháng 10/2023), sự nghiệp của Mackenzie McDonald đang ở giai đoạn cần sự ổn định tối đa để bứt phá. Việc tích hợp Maria Mateas vào đội ngũ huấn luyện được xem là bước đi chiến lược, giúp tối ưu hóa sự thấu hiểu giữa vận động viên và người hướng dẫn.

Trong môi trường thể thao đỉnh cao, sự hiện diện của một người hiểu rõ cả kỹ thuật chuyên môn lẫn đặc điểm tâm lý cá nhân là lợi thế không nhỏ. McDonald vốn là nhà vô địch cả đơn và đôi tại giải NCAA 2016, nhưng hành trình tại các giải Challenger và ATP của anh thường xuyên gặp thách thức về tính ổn định. Với sự đồng hành của Mateas – người đã đính hôn với anh từ tháng 4/2025 – McDonald đang kỳ vọng vào một chương mới thành công hơn trong sự nghiệp tennis chuyên nghiệp.