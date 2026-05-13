macOS 26.4 Tahoe: Bước tiến mới trong việc ngăn chặn tấn công phi kỹ thuật Apple chính thức phát hành macOS 26.4 Tahoe với các cơ chế bảo vệ người dùng trước kỹ thuật lừa đảo social engineering và nâng cấp khả năng quản lý khóa khôi phục FileVault. Bản cập nhật tập trung vào việc thiết lập lớp phòng thủ chủ động cho nhóm người dùng ít kinh nghiệm.

macOS 26.4 Tahoe được ra mắt trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ khai thác lỗ hổng phần mềm sang tấn công phi kỹ thuật (social engineering). Đây là phương thức kẻ gian tạo dựng niềm tin để lừa người dùng tự chạy mã độc trên thiết bị, qua đó vượt qua các lớp phòng thủ mặc định của hệ điều hành.

Lớp phòng vệ chống lại các kịch bản lừa đảo Terminal

Các chuyên gia bảo mật ghi nhận tình trạng kẻ gian thường dụ dỗ người dùng dán các dòng lệnh lạ vào Terminal hoặc cài đặt các tệp lệnh (scripts) đánh cắp thông tin (infostealer). Đối tượng dễ bị nhắm tới nhất là người lớn tuổi hoặc những người ít am hiểu về công nghệ.

Để đối phó, macOS 26.4 tích hợp cơ chế cảnh báo tự động mỗi khi phát hiện hành vi dán lệnh đáng ngờ vào Terminal. Đồng thời, công cụ XProtect cũng được nâng cấp để chủ động chặn đứng các tệp lệnh độc hại. Tuy nhiên, Apple đã tinh chỉnh để tính năng này không gây phiền toái cho giới chuyên môn; cảnh báo sẽ không hiển thị trong 24 giờ đầu khi thiết lập máy Mac mới hoặc đối với người dùng đã cài đặt các công cụ phát triển như Xcode.

Quản lý khóa khôi phục FileVault an toàn hơn

Một trong những thay đổi quan trọng nhất trên macOS 26.4 Tahoe là việc chuyển khóa khôi phục FileVault vào ứng dụng Passwords (Mật khẩu). Khóa này hiện được bảo vệ bằng cơ chế mã hóa đầu cuối, đảm bảo rằng ngay cả Apple cũng không thể truy cập hoặc làm rò rỉ dữ liệu của người dùng. Điều này giúp tăng cường đáng kể tính riêng tư và khả năng tự phục hồi dữ liệu trong trường hợp khẩn cấp.

Nền tảng bảo mật từ cấp độ vi xử lý

Khác với các hệ thống máy tính Windows thường phụ thuộc vào sự phối hợp giữa nhiều nhà cung cấp phần cứng, Apple duy trì lợi thế nhờ khả năng kiểm soát toàn diện từ chip đến hệ điều hành. Hệ thống bảo mật của Mac dựa trên ba trụ cột chính:

Công nghệ Nguyên lý hoạt động Vai trò bảo mật Secure Enclave Bộ đồng xử lý cách ly hoàn toàn với bộ vi xử lý chính. Lưu trữ dữ liệu sinh trắc học và khóa mã hóa trực tiếp trên thiết bị. MIE (Memory Integrity Enforcement) Cơ chế thực thi tính toàn vẹn của bộ nhớ. Ngăn chặn các cuộc tấn công khai thác lỗ hổng bộ nhớ (memory corruption bugs). EMTE Mở rộng gắn thẻ bộ nhớ nâng cao. Phát hiện truy cập trái phép, chống lại các loại spyware tinh vi như Pegasus.

Bên cạnh đó, các bản cập nhật macOS 26.4 cũng bao gồm nhiều bản vá lỗi cho trình duyệt Safari, Webkit và các thư viện hệ thống. Việc tích hợp sâu Memory Integrity Enforcement (MIE) ở chế độ "luôn bật" cho thấy nỗ lực của Apple trong việc ngăn chặn các lỗi tràn bộ đệm và use-after-free mà không làm ảnh hưởng đến hiệu năng sử dụng thực tế của thiết bị.