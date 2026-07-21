Madrid mở hội đón nhà vô địch World Cup 2026: Một triệu người nhuộm đỏ thủ đô Sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Argentina, đội tuyển Tây Ban Nha trở về trong vòng tay của hàng triệu người hâm mộ, chính thức thêu ngôi sao thứ hai lên ngực áo La Roja.

Madrid không ngủ. Sau khoảnh khắc Ferran Torres sút tung lưới Argentina để ấn định chiến thắng 1-0 trong trận chung kết, thủ đô của Tây Ban Nha đã biến thành một biển người rực rỡ sắc đỏ và vàng. Đây không chỉ là một chức vô địch; đó là sự khẳng định vị thế của một thế hệ mới dưới sự dẫn dắt của HLV Luis de la Fuente, tái lập kỳ tích mà những huyền thoại như Andres Iniesta từng thực hiện 16 năm trước tại Nam Phi.

Người dân Tây Ban Nha đã sẵn sàng chào đón đội tuyển. Ảnh: Getty Images.

Hành trình vinh quang và ngôi sao thứ hai trên ngực áo

Chiến thắng tại World Cup 2026 đánh dấu lần thứ hai trong lịch sử bóng đá xứ sở bò tót bước lên đỉnh thế giới. Trận chung kết đầy kịch tính với Argentina không chỉ là cuộc đấu về kỹ thuật mà còn là bản lĩnh thép của tập thể La Roja. Với ngôi vô địch này, Tây Ban Nha chính thức thêu thêm ngôi sao thứ hai lên ngực áo, một cột mốc chói lọi khép lại hành trình ấn tượng trên đất Mỹ, Mexico và Canada.

Khoảng một triệu người hâm mộ dự kiến sẽ tràn ra các con phố chính để tận mắt chứng kiến chiếc cúp vàng danh giá. Sức nóng từ các đại lộ tại Madrid đã lan tỏa ngay từ khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tạo nên một bầu không khí lễ hội hiếm thấy trong lịch sử thể thao nước này.

Lễ diễu hành huyền thoại tại quảng trường Cibeles

Theo lịch trình chính thức, ngay sau khi hạ cánh, thầy trò HLV Luis de la Fuente sẽ có vinh dự diện kiến Vua Felipe VI tại cung điện Zarzuela. Đây là nghi thức trang trọng nhất dành cho những người hùng dân tộc trước khi họ bắt đầu hành trình chia vui cùng công chúng.

Tâm điểm của buổi lễ là màn diễu hành bằng xe buýt mui trần xuyên qua các tuyến phố huyết mạch, hướng về quảng trường Cibeles – thánh địa truyền thống của những màn ăn mừng vinh quang. Để đảm bảo an toàn cho biển người khổng lồ, chính quyền Madrid đã triển khai một chiến dịch an ninh quy mô lớn với hơn 2.000 cảnh sát và vệ binh quốc gia túc trực dọc theo lộ trình diễu hành.

"Chiến thắng của 47 triệu người dân"

Cảm xúc tự hào và sự gắn kết cộng đồng là những gì người ta có thể cảm nhận rõ nhất tại Madrid lúc này. Thị trưởng Jose Luis Martinez-Almeida thừa nhận ông đã trải qua một đêm mất ngủ vì sự căng thẳng của trận đấu và niềm hạnh phúc vỡ òa ngay sau đó. Ông chia sẻ: "Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều khó ngủ hơn một chút trong những khoảnh khắc lịch sử như thế này".

Trong khi đó, Ferran Torres – người hùng ghi bàn thắng duy nhất của trận chung kết – đã có những chia sẻ đầy xúc động: "Đó không phải là bàn thắng của riêng cá nhân tôi, đó là bàn thắng của 47 triệu người dân Tây Ban Nha". Phát biểu này càng làm đậm thêm tinh thần đoàn kết mà đội tuyển đã thể hiện suốt giải đấu.

Nốt trầm giữa niềm vui chiến thắng

Tuy nhiên, niềm vui trọn vẹn của đất nước Tây Ban Nha đã bị phủ bóng bởi một sự cố đau lòng. Tại Ciudad Rodrigo, một cậu bé 13 tuổi đã thiệt mạng do sự cố sập đài phun nước trong lúc ăn mừng. Đây là lời nhắc nhở xót xa về vấn đề an toàn trong những sự kiện tập trung đông người, dù bầu không khí chung vẫn đang tràn ngập niềm tự hào dân tộc.

Vượt qua tất cả, chức vô địch World Cup 2026 không chỉ là một danh hiệu, mà là lời khẳng định đanh thép về sự thống trị của bóng đá Tây Ban Nha trên bản đồ thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn cho La Roja.