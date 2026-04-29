Madrid Mở rộng: Vì sao các ngôi sao quần vợt đồng loạt quay lưng với giải Masters 1000? Từ lịch thi đấu khắc nghiệt đến điều kiện sân bãi không tương xứng, Madrid Mở rộng đang đối mặt với làn sóng rút lui kỷ lục của những tay vợt hàng đầu như Djokovic và Alcaraz.

Madrid Mở rộng đang đánh mất sức hút với các ngôi sao hàng đầu thế giới do lịch thi đấu dày đặc và điều kiện sân bãi đặc thù không thuận lợi cho việc chuẩn bị Grand Slam. Việc diễn ra quá sát Roland Garros khiến nhiều tay vợt lo ngại nguy cơ chấn thương và ưu tiên giải đấu tại Rome để làm nóng mặt sân đất nện.

Lịch thi đấu "ngộp thở" trước thềm Roland Garros

Câu chuyện của giải Masters 1000 tại thủ đô Tây Ban Nha tương tự những gì xảy ra ở Canada Mở rộng, khi các ngôi sao như Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic và Aryna Sabalenka đều từng quyết định không tham dự. Trên hệ thống ATP Tour, phần lớn các tay vợt không muốn bỏ lỡ Monte Carlo Masters vì thói quen tập luyện, nhưng Madrid lại là địa điểm dễ bị loại khỏi kế hoạch nhất.

Sân đấu Manolo Santana ở tổ hợp quần vợt Caja Majica, Madrid, Tây Ban Nha, nơi tổ chức các trận đấu quan trọng tại Madrid Mở rộng. Ảnh: Reuters

Vấn đề nằm ở chỗ Madrid Mở rộng nằm kẹp giữa các sự kiện quan trọng khác. Sau giải đấu này là Italy Mở rộng tại Rome – nơi có điều kiện mặt sân và thời tiết tương đồng với Paris hơn rất nhiều. Khi quần vợt ngày càng đòi hỏi thể lực khắc nghiệt, việc thi đấu liên tiếp hai hoặc ba giải lớn ngay trước thềm Grand Slam là một sự mạo hiểm về sức khỏe mà nhiều tay vợt không sẵn sàng đánh đổi.

Thách thức từ độ cao 650 mét so với mực nước biển

Một yếu tố kỹ thuật khiến Madrid Mở rộng kém hấp dẫn với các ngôi sao là điều kiện thi đấu đặc thù. Thành phố nằm ở độ cao hơn 650 mét so với mực nước biển, khiến không khí loãng và khô, làm bóng bay nhanh hơn đáng kể. Điều này biến Madrid thành một trong những giải đất nện có tốc độ nhanh nhất, gần tương đương với sân cứng, khiến nó không phải là môi trường lý tưởng để làm quen với nhịp độ bóng tại Roland Garros.

Sinner trong trận gặp Moller ở vòng ba Madrid Mở rộng, trên sân Manolo Santana, tổ hợp quần vợt Caja Majica, Madrid, Tây Ban Nha hôm 27/4. Ảnh: Reuters

Mặc dù giải đấu này thuộc nhóm sáu giải kết hợp nam - nữ lớn nhất ngoài Grand Slam với giá trị giấy phép lên tới 500 triệu USD, nhưng giá trị chuyên môn đối với các tay vợt đang bị đặt dấu hỏi. Các nhà điều hành ATP và WTA hiện đang xem xét lại lịch trình cho mùa giải 2028 nhằm tối ưu hóa điểm số và tiền thưởng, giảm tải áp lực cho vận động viên.

Làn sóng rút lui kỷ lục và sự cố vận hành

Năm nay, Madrid Mở rộng ghi nhận con số kỷ lục 23 tay vợt rút lui ở cả nội dung đơn nam và đơn nữ. Novak Djokovic tiếp tục vắng mặt lần thứ ba trong bốn năm gần nhất, trong khi Carlos Alcaraz phải dừng bước vì chấn thương. Ngoài ra, một loạt cái tên như Jack Draper, Taylor Fritz hay Karolina Muchova cũng không thể góp mặt.

Đáng chú ý, giải đấu còn bị ảnh hưởng bởi sự cố vệ sinh thực phẩm. Tay vợt số một thế giới Iga Swiatek và ngôi sao trẻ Coco Gauff đều gặp vấn đề sức khỏe sau khi dùng bữa tại căng tin của giải. Swiatek thậm chí đã phải bỏ cuộc trong nước mắt ở vòng ba do ngộ độc thực phẩm.

Swiatek khóc sau khi phải bỏ cuộc giữa trận gặp Ann Li, trên sân Arantxa Sanchez, tổ hợp quần vợt Caja Majica, Madrid, Tây Ban Nha hôm 26/4. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, việc thiếu hụt sân tập khi giải đấu mở rộng quy mô lên 96 tay vợt mỗi nội dung đơn cũng khiến các vận động viên và huấn luyện viên không hài lòng. Dù ban tổ chức đã nỗ lực bổ sung cơ sở vật chất, bao gồm cả việc mượn sân tập tại vận động viên Bernabeu, nhưng những bất cập trong khâu tổ chức đang dần khiến Madrid Mở rộng mất điểm trong mắt các ngôi sao làng banh nỉ.