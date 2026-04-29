Madrid Open 2026: Địa chấn từ vé vớt Potapova và cú sốc Sabalenka dừng bước Anastasia Potapova tiến sâu vào tứ kết dù thua vòng loại, trong khi Hailey Baptiste cứu thành công 6 match point để hạ gục tay vợt số một thế giới Aryna Sabalenka.

Madrid Open 2026 đang chứng kiến những kịch bản khó tin nhất của làng tennis thế giới khi các hạt giống hàng đầu liên tục sảy chân. Giải đấu tại Tây Ban Nha trở thành sân khấu cho hai gương mặt gây bất ngờ lớn: Anastasia Potapova - tay vợt lọt vào vòng chính nhờ suất may mắn, và Hailey Baptiste - người vừa tạo nên cuộc lội ngược dòng lịch sử trước Aryna Sabalenka.

Potapova đang trở thành ngôi sao gây sốc Madrid Open 2026

Anastasia Potapova: Hành trình không tưởng của kẻ bại trận

Chỉ một tuần trước, Anastasia Potapova (hạng 56 WTA) tưởng chừng đã phải rời Madrid sau thất bại ở vòng loại cuối cùng. Tuy nhiên, sự rút lui phút chót của Madison Keys vì lý do sức khỏe đã mở ra cơ hội cho cô tiến vào vòng đấu chính với tư cách "lucky loser".

Tận dụng triệt để suất vé vớt, Potapova đã viết nên một hành trình kỳ diệu khi lần lượt đánh bại nhiều đối thủ mạnh. Đỉnh điểm là chiến thắng gây sốc trước hạt giống số 2 Elena Rybakina và màn lội ngược dòng trước Jelena Ostapenko. Sự bình tĩnh trong các thời điểm then chốt cùng tâm lý không còn gì để mất đã giúp Potapova lọt vào tứ kết WTA 1000 đầu tiên trên mặt sân đất nện.

Thành tích này không chỉ mang lại khoản tiền thưởng lớn mà còn giúp Potapova trở lại top 50 thế giới. Cô sẽ đối đầu với Karolina Pliskova tại trận tứ kết diễn ra vào ngày 29/4 để tranh tấm vé đi tiếp vào vòng bán kết.

Hailey Baptiste và bản lĩnh cứu 6 điểm kết thúc trận

Nếu Potapova gây ấn tượng bằng sự bền bỉ, thì Hailey Baptiste (hạng 32) đã khiến cả Madrid bùng nổ khi đối đầu với tay vợt số một thế giới Aryna Sabalenka. Bị dồn vào chân tường khi đối mặt với tới 6 match point, Baptiste đã thể hiện một bản lĩnh thép để xoay chuyển cục diện.

Sabalenka (bên trái) có 6 match point nhưng vẫn để thua trước Baptiste (bên phải)

Chiến thuật của Baptiste rất rõ ràng: buộc Sabalenka phải tự thực hiện điểm số khó, hạn chế tối đa sai lầm và dám chơi mạo hiểm ở những thời khắc quyết định nhất. Kết quả là màn ngược dòng đầy cảm xúc với các tỷ số 2-6, 6-2 và 7-6.

Chiến thắng này chính thức chấm dứt chuỗi 15 trận thắng liên tiếp của Sabalenka, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên trong sự nghiệp Baptiste hạ gục một tay vợt đang giữ vị trí số một thế giới. Đây được xem là cột mốc mang tính bước ngoặt cho sự nghiệp của tay vợt người Mỹ trong một mùa giải đầy biến động.