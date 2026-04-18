Madrid Open 2026: Djokovic và Alcaraz đồng loạt rút lui, kịch bản khó lường cho ATP Masters 1000 Giải quần vợt Madrid Open 2026 chứng kiến biến động lớn khi hai ngôi sao hàng đầu Novak Djokovic và Carlos Alcaraz xác nhận vắng mặt. Đây là cơ hội để Jannik Sinner nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng ATP.

Người hâm mộ quần vợt thế giới vừa phải nhận một cú sốc lớn ngay trước thềm Madrid Open 2026. Novak Djokovic và Carlos Alcaraz, hai trong số những tên tuổi có sức hút nhất lịch sử đương đại, đã đồng loạt thông báo rút lui khỏi giải đấu. Quyết định này không chỉ để lại sự hụt hẫng tại khu phức hợp Caja Magica mà còn làm đảo lộn hoàn toàn các dự đoán về chiến thuật và điểm số trong mùa đất nện năm nay.

Sự vắng mặt đầy toan tính của hai thế hệ

Thông báo từ ban tổ chức Madrid Open đã xác nhận tình trạng thể lực không đảm bảo của cả Djokovic và Alcaraz. Với Djokovic, đây là sự tiếp nối của chuỗi ngày vắng bóng kể từ thất bại tại Indian Wells. Tay vợt 38 tuổi đang ưu tiên tối đa cho quá trình hồi phục để nhắm tới mục tiêu tối thượng là Roland Garros, thay vì mạo hiểm tại các giải Masters 1000 trung gian.

Trong khi đó, trường hợp của Carlos Alcaraz mang đến nhiều tiếc nuối hơn cho khán giả nhà. Chấn thương cổ tay phải tái phát từ giải Barcelona đã buộc tay vợt 22 tuổi phải dừng bước tại Madrid năm thứ hai liên tiếp. Việc Alcaraz rút lui cho thấy những dấu hiệu báo động về mật độ thi đấu quá tải, buộc anh phải đưa ra lựa chọn đau đớn để bảo vệ sự nghiệp dài hạn.

Cơ hội vàng để Jannik Sinner bứt phá

Sự vắng mặt của hai đối trọng lớn nhất đã vô tình dọn đường cho Jannik Sinner. Tay vợt số 1 thế giới hiện đang dẫn trước Alcaraz 390 điểm trên bảng xếp hạng ATP. Nếu đăng quang tại Madrid, Sinner có thể nới rộng khoảng cách này lên tới gần 1.400 điểm, tạo ra một lợi thế tâm lý và điểm số cực lớn trước khi bước vào Rome và Roland Garros.

Sinner, Zverev là hai hạt giống hàng đầu tại Madrid, sự kiện ATP 1000 bắt đầu diễn ra từ 22/4

Tuy nhiên, Sinner cũng đang đứng trước một bài toán chiến thuật khó khăn. Sau chuỗi thành công liên tiếp tại Indian Wells, Miami và Monte Carlo, việc có nên bung sức tại Madrid hay dành năng lượng cho các mục tiêu quan trọng hơn tại Rome và Paris vẫn là một dấu hỏi lớn. Dù vậy, với tư cách là hạt giống hàng đầu, Sinner vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch.

Cục diện mở cho những ứng cử viên mới

Khi trật tự cũ bị phá vỡ, Madrid Open 2026 hứa hẹn sẽ là sân khấu cho những bất ngờ. Những cái tên như Alexander Zverev, Casper Ruud hay các tài năng trẻ như Ben Shelton đang đứng trước cơ hội sở hữu danh hiệu Masters 1000 danh giá. Đặc biệt, Casper Ruud – nhà đương kim vô địch – đang có phong độ ổn định và sẵn sàng bảo vệ ngôi vương trong bối cảnh các đối thủ lớn nhất vắng mặt.

Thông tin tổng quan Madrid Open 2026

Hạng mục Chi tiết Thời gian 22/04 - 03/05/2026 Địa điểm Caja Magica, Madrid (Tây Ban Nha) Mặt sân Đất nện ngoài trời Tổng tiền thưởng 8,9 triệu USD Điểm thưởng vô địch 1.000 điểm ATP Tay vợt đáng chú ý Jannik Sinner, Alexander Zverev, Casper Ruud

Nhìn chung, Madrid Open 2026 tuy thiếu vắng những ngôi sao biểu tượng nhưng lại mở ra một chương mới đầy kịch tính cho quần vợt thế giới. Đây là thời điểm để các tay vợt thuộc nhóm kế cận chứng minh bản lĩnh và tạo nên những cú sốc mới trên mặt sân đất nện.