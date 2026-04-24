Madrid Open 2026: Jannik Sinner khẳng định vị thế số 1, truyền nhân Nadal quyết đấu top 10 Jannik Sinner bước vào vòng 2 Madrid Open với phong độ hủy diệt sau chức vô địch Monte Carlo. Trong khi đó, tài năng trẻ Rafael Jodar và Joao Fonseca hứa hẹn tạo nên những cú sốc trước các hạt giống kỳ cựu.

Tâm điểm của ngày thi đấu 24/4 tại Madrid Open 2026 đổ dồn vào màn ra quân của tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner. Sau khi đánh bại Carlos Alcaraz để đăng quang tại Monte Carlo, Sinner đang cho thấy sự hoàn thiện đáng kinh ngạc trên mặt sân đất nện, vốn không phải sở trường trước đây của anh.

Jannik Sinner vs Benjamin Bonzi: Đẳng cấp của sự áp đảo

Jannik Sinner bước vào chiến dịch Madrid Open với trạng thái gần như hoàn hảo. Thống kê chỉ ra rằng tỷ lệ thắng game giao bóng của anh trên sân đất nện mùa này lên tới 92%, cùng hiệu suất tận dụng break point đạt 54%. Những con số này minh chứng cho tâm lý vững vàng và sự ổn định tuyệt đối của tay vợt người Ý.

Sinner đang có phong độ không thể cản

Đối thủ của anh, Benjamin Bonzi, dù đã có 3 trận thắng liên tiếp từ vòng loại, nhưng vẫn bị đánh giá thấp hơn nhiều. Trong 3 lần đối đầu trước đây, Sinner toàn thắng. Dù điều kiện sân nhanh tại Madrid có thể giúp các tay vợt chơi chủ động như Bonzi gây bất ngờ, nhưng bản lĩnh của Sinner ở những thời điểm quyết định vẫn là sự khác biệt quá lớn. Dự đoán: Sinner thắng 2-0.

Rafael Jodar vs Alex De Minaur: Thử thách cho truyền nhân Nadal

Rafael Jodar, tay vợt 19 tuổi được mệnh danh là "truyền nhân mới" của Nadal, đang là hiện tượng tại giải năm nay. Jodar sở hữu lối chơi phòng ngự phản công đặc trưng của đất nện Tây Ban Nha, kết hợp với những pha lên lưới táo bạo. Đáng chú ý, anh đã thắng set 1 ở 9 trên 10 trận đấu gần nhất.

"Truyền nhân Nadal" Jodar (áo cam) 19 tuổi, thách thức tài năng top 10 De Minaur (áo xanh)

Ngược lại, Alex De Minaur lại đang cho thấy sự bất ổn trên mặt sân đất nện khi chỉ thắng 5/10 trận gần nhất. Điểm yếu lớn nhất của tay vợt người Úc là tỷ lệ giao bóng 1 chỉ đạt 54%, điều này có thể khiến anh gặp khó khăn trước sự lì lợm của Jodar ngay trên sân nhà của đối thủ. Dự đoán: De Minaur thắng 2-1 trong một trận đấu căng thẳng.

Joao Fonseca vs Marin Cilic: Sức trẻ đối đầu kinh nghiệm

Cuộc đối đầu giữa tài năng trẻ 19 tuổi Joao Fonseca và cựu vô địch Grand Slam Marin Cilic là một cặp đấu đầy thú vị. Fonseca đang có đà thăng tiến mạnh mẽ sau khi lọt vào tứ kết tại Monte Carlo và Munich. Lối chơi của anh giàu năng lượng với những cú đánh cuối sân uy lực.

Fonseca (bên trái) được dự báo có thể đánh bại cựu vô địch US Open, Cilic (bên phải)

Trong khi đó, Marin Cilic dù dày dạn kinh nghiệm nhưng mặt sân đất nện chưa bao giờ là sở trường của anh. Tại Madrid, độ cao lớn giúp bóng đi nhanh hơn, điều này có thể giúp Cilic phát huy cú giao bóng sấm sét. Tuy nhiên, trước một Fonseca đang sung mãn và di chuyển linh hoạt, Cilic sẽ phải nỗ lực rất lớn để duy trì nhịp độ. Dự đoán: Fonseca thắng 2-1.

Lịch thi đấu ATP Madrid Open - Vòng 2 (Ngày 24/4)