Madrid Open 2026: Marta Kostyuk đánh bại 'Tiểu Sharapova' để lên ngôi vô địch Marta Kostyuk gây bất ngờ lớn khi hạ gục tay vợt số 8 thế giới Mirra Andreeva sau hai set đấu kịch tính, chính thức đăng quang ngôi hậu tại Madrid Open 2026.

Trận chung kết đơn nữ Madrid Open 2026 đã khép lại với kịch bản đầy bất ngờ khi Marta Kostyuk, tay vợt xếp hạng 23 thế giới, giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ nặng ký Mirra Andreeva. Dù được đánh giá cao hơn và mang theo kỳ vọng phục hận trận thua hồi đầu năm tại Brisbane, "Tiểu Sharapova" Andreeva đã không thể đứng vững trước sự ổn định của đối thủ.

Sự lấn lướt của Kostyuk trong set mở màn

Bước vào set 1, Mirra Andreeva nhập cuộc với tâm thế chủ động nhưng nhanh chóng vấp phải sự kháng cự mãnh liệt từ Kostyuk. Tay vợt người Ukraine cho thấy khả năng điều phối bóng cực tốt, liên tục ép Andreeva vào những tình huống khó khăn. Bước ngoặt đến khi Andreeva để mất game cầm giao bóng quan trọng, trong khi bản thân cô lại không thể tận dụng được bất kỳ cơ hội break point nào.

Thất bại 3-6 trong set đầu tiên phản ánh đúng cục diện trận đấu khi Andreeva tỏ ra lúng túng trong các pha xử lý bóng bền. Ngược lại, Kostyuk thi đấu đầy hưng phấn và duy trì được sự tập trung cao độ trong các pha giao bóng một.

Màn rượt đuổi kịch tính và bản lĩnh ở game thứ 11

Sang set 2, cục diện trở nên giằng co hơn khi cả hai tay vợt đều nỗ lực đẩy cao nhịp độ. Giai đoạn đầu set chứng kiến màn bám đuổi tỷ số quyết liệt với tổng cộng 4 điểm break được chia đều cho mỗi bên. Andreeva đã có những thời điểm lấy lại được sự tự tin, tung ra những cú đánh uy lực về phía góc sân.

Tuy nhiên, bản lĩnh của Kostyuk đã lên tiếng đúng lúc. Khi tỷ số đang là 5-5 và người hâm mộ bắt đầu nghĩ về loạt tie-break, Andreeva lại một lần nữa mắc sai lầm ở game thứ 11. Tận dụng triệt để sai sót của đối thủ, Kostyuk bẻ giao bóng thành công trước khi kết thúc set đấu với tỷ số 7-5, qua đó chính thức lên ngôi vô địch Madrid Open 2026 sau 2 set trắng.

Thống kê kỹ thuật trận đấu

Thông số Mirra Andreeva Marta Kostyuk Aces 1 4 Lỗi kép 3 2 Tỷ lệ giao bóng 1 55% 60% Giao bóng 1 ăn điểm 62% 71% Giao bóng 2 ăn điểm 46% 60% Điểm Break 2/6 4/4 Tổng số điểm 50/116 66/116

Các chỉ số thống kê cho thấy sự hiệu quả tuyệt đối của Kostyuk, đặc biệt là tỷ lệ tận dụng break point đạt 100% (4/4). Chiến thắng này không chỉ giúp Kostyuk có thêm một danh hiệu danh giá trong sự nghiệp mà còn khẳng định sự thăng tiến mạnh mẽ của cô trên bảng xếp hạng WTA trong thời gian tới. Trong khi đó, Andreeva sẽ còn nhiều điều phải làm nếu muốn hiện thực hóa giấc mơ thống trị làng banh nỉ thế giới như người đàn chị Sharapova.