Madrid Open 2026: Tsitsipas và Dimitrov đối mặt thử thách hiểm họa ngày ra quân

Văn Thể23/04/2026 15:06

Stefanos Tsitsipas và Grigor Dimitrov đối mặt thử thách từ các đối thủ trẻ đầy khát khao tại vòng 1 Madrid Open diễn ra tối 23/4 với mục tiêu khẳng định vị thế.

Sân đất nện tại Madrid Open 2026 sẽ chính thức nóng lên vào tối 23/4 với sự xuất hiện của hai tên tuổi lớn: Stefanos Tsitsipas và Grigor Dimitrov. Dù được đánh giá cao hơn về đẳng cấp, cả hai ngôi sao đều phải đối diện với những đối thủ giàu tiềm năng và sẵn sàng tạo nên địa chấn ngay tại vòng đấu mở màn.

Tsitsipas và bài toán ổn định trước Patrick Kypson

Cuộc đối đầu giữa Stefanos Tsitsipas và Patrick Kypson vào lúc 19h là tâm điểm của sự chênh lệch về kinh nghiệm. Tay vợt người Hy Lạp bước vào giải đấu với vị thế ứng cử viên hàng đầu nhờ bộ kỹ năng đặc thù trên mặt sân đất nện. Khả năng giao bóng uy lực kết hợp cùng những cú thuận tay bóng xoáy nặng giúp Tsitsipas luôn kiểm soát tốt nhịp độ trong các pha bóng bền.

Tay vợt Stefanos Tsitsipas tập trung cho trận ra quân tại Madrid Open
Tay vợt Hy Lạp có thể gặp khó khăn nếu chủ quan trước Kypson

Tuy nhiên, sự chủ quan là điều Tsitsipas cần tránh. Đối thủ của anh, Patrick Kypson, dù chưa có nhiều dấu ấn tại ATP Tour nhưng lại sở hữu tinh thần thi đấu ngoan cường. Điểm yếu của Kypson nằm ở khả năng phòng ngự dưới áp lực lớn và sự ổn định trong các game cầm giao bóng. Nếu Tsitsipas duy trì được sự tập trung ngay từ set đầu, một chiến thắng chóng vánh 2-0 là kịch bản đã được dự báo trước.

Grigor Dimitrov: Tìm lại bản ngã trước "ẩn số" Nam Mỹ

Cùng thời điểm 19h, Grigor Dimitrov sẽ bắt đầu hành trình tìm lại phong độ đỉnh cao trong cuộc chạm trán Adolfo Daniel Vallejo. Tay vợt được ví như "Tiểu Federer" đang trải qua giai đoạn khó khăn khi chỉ thắng 1 trong 8 trận gần nhất. Madrid Open được xem là cơ hội vàng để Dimitrov lấy lại cảm giác chiến thắng nhờ kinh nghiệm dày dặn và lối chơi biến hóa.

Grigor Dimitrov đối đầu tay vợt trẻ Vallejo tại vòng 1
Dimitrov (bên phải) đối đầu với tay vợt người Paraguay

Phía bên kia lưới, Vallejo là một tài năng trẻ đang thăng tiến mạnh mẽ để lọt vào top 100 thế giới. Với sở trường là lối chơi bền bỉ trên sân đất nện, tay vợt người Paraguay hứa hẹn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Dimitrov trong các loạt rally kéo dài. Sự khác biệt ở trận đấu này sẽ nằm ở bản lĩnh trong những điểm số quyết định – nơi Dimitrov cần phát huy tối đa khả năng xử lý bóng tinh tế để dập tắt hy vọng của đối thủ trẻ.

Lịch thi đấu chi tiết Madrid Open ngày 23/4

Dưới đây là lịch thi đấu các trận đấu đáng chú ý tại vòng 1 đơn nam và vòng 2 đơn nữ Madrid Open:

Thời gianTrận đấuGiải đấu
16:00Pablo Carreno Busta - Marton FucsovicsATP 1000 - Vòng 1
17:30Nuno Borges - Mariano NavoneATP 1000 - Vòng 1
18:00Iga Swiatek - Daria SnigurWTA 1000 - Vòng 2
19:00Patrick Kypson - Stefanos TsitsipasATP 1000 - Vòng 1
19:00Adolfo Daniel Vallejo - Grigor DimitrovATP 1000 - Vòng 1
19:30Aryna Sabalenka - Peyton StearnsWTA 1000 - Vòng 2
21:00Camilo Ugo Carabelli - Gael MonfilsATP 1000 - Vòng 1
22:00Camila Osorio - Naomi OsakaWTA 1000 - Vòng 2

Với sự góp mặt của các hạt giống hàng đầu, ngày thi đấu 23/4 hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn đỉnh cao và đầy kịch tính cho người hâm mộ tennis thế giới.

