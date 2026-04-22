Về Báo Hà Tĩnh

Madrid Open 2026: Zizou Bergs đại chiến Marin Cilic và bài thử cho Berrettini

Văn Thể22/04/2026 08:34

Vòng 1 Madrid Open 2026 hứa hẹn kịch tính với những cuộc đối đầu giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Sự trỗi dậy của Zizou Bergs trước lão tướng Marin Cilic cùng màn tái xuất của Matteo Berrettini là tâm điểm của ngày thi đấu 22/4.

Madrid Open 2026 chính thức khởi tranh với những kịch bản đầy hứa hẹn ngay từ vòng đấu đầu tiên. Tại đây, điều kiện thi đấu tại Madrid vốn được biết đến với độ cao lớn khiến bóng đi nhanh hơn hẳn các sân đất nện truyền thống, tạo ra một bài toán hóc búa về khả năng thích nghi cho cả các tay vợt trẻ lẫn những lão tướng dày dạn kinh nghiệm.

Zizou Bergs vs Marin Cilic: Khi sức trẻ thách thức bản lĩnh cựu vương

Trận đối đầu giữa Zizou Bergs (hạng 45) và Marin Cilic (hạng 51) được xem là màn so tài thú vị giữa hai thế hệ. Tay vợt người Bỉ, Zizou Bergs, đang có một mùa giải đất nện đầy khởi sắc với 3 chiến thắng quan trọng. Phong độ ổn định trong các loạt bóng bền và khả năng di chuyển linh hoạt giúp Bergs tự tin trước người đàn anh từng vô địch US Open.

Đáng chú ý, Bergs từng đánh bại Cilic tại Davis Cup 2024, tạo ra lợi thế tâm lý không nhỏ. Tuy nhiên, Marin Cilic chưa bao giờ là đối thủ dễ bị bắt nạt. Dù đất nện không phải mặt sân sở trường, nhưng sải tay dài cùng những cú giao bóng sấm sét của lão tướng người Croatia lại cực kỳ tương thích với điều kiện bóng đi nhanh tại Madrid. Đây sẽ là cuộc chiến giữa sự bền bỉ của Bergs và khả năng kết thúc điểm nhanh của Cilic.

Zizou Bergs và Marin Cilic chuẩn bị cho cuộc đối đầu tại vòng 1 Madrid Open 2026
Zizou (bên trái) gặp Cilic (bên phải), trận đấu không dễ cho tay vợt Bỉ

Raphael Collignon vs Matteo Berrettini: Thử thách từ làn sóng trẻ

Ở một diễn biến khác, Matteo Berrettini (hạng 92) sẽ phải đối mặt với Raphael Collignon (hạng 71), một trong những tay vợt đang có phong độ cao nhất tại hệ thống Challenger. Collignon hành quân đến Madrid với chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp, cho thấy cảm giác bóng cực tốt trên mặt sân đỏ.

Về phía Berrettini, tay vợt từng lọt vào chung kết Grand Slam vẫn đang trong hành trình tìm lại đẳng cấp vốn có. Dù sở hữu cú thuận tay uy lực mang thương hiệu "The Hammer", sự ổn định vẫn là dấu hỏi lớn đối với tay vợt người Ý. Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Berrettini với chiến thắng 2-0 tại Davis Cup 2025, nhưng trước một Collignon đang tràn đầy hưng phấn, đây chắc chắn không phải là một cuộc dạo chơi.

Matteo Berrettini nỗ lực tìm lại phong độ đỉnh cao trên mặt sân đất nện Madrid
Berrettini (bên phải) đang dần lấy lại sự tự tin

Lịch thi đấu chi tiết Madrid Open ngày 22/4

Bên cạnh các trận đấu tâm điểm, người hâm mộ sẽ được chứng kiến hàng loạt các cuộc đối đầu hấp dẫn khác tại cả nội dung nam (ATP) và nữ (WTA).

Thời gianTrận đấuKênh trực tiếp
16:00Zizou Bergs - Marin CilicOn Sports News
16:00Zhizhen Zhang - Vit KoprivaOn Sports News
17:30Damir Dzumhur - Mattia BellucciOn Sports News
18:30Dino Prizmic - Matteo BerrettiniOn Sports News
19:00Lorenzo Sonego - Dusan LajovicOn Sports News
20:30Tomas Machac - Francisco ComesanaOn Sports News
21:00Jaime Faria - Hubert HurkaczOn Sports News

Tại nội dung nữ (WTA 1000), sự chú ý đổ dồn vào màn ra quân của các hạt giống như Daria Kasatkina hay Anastasia Pavlyuchenkova. Những biến số tại Madrid Open luôn mang đến sự bất ngờ, nơi mà các tay vợt có thứ hạng thấp hoàn toàn có thể tạo nên địa chấn nhờ điều kiện sân bãi đặc thù.


    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thể thao
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO