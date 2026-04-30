Madrid Open 2026: Zverev tái đấu khắc tinh Cobolli, Ruud đối diện ngựa ô Blockx Vòng tứ kết Madrid Open chứng kiến màn phục hận đầy kịch tính giữa Alexander Zverev và Flavio Cobolli, cùng cuộc chạm trán giữa hạt giống Casper Ruud và hiện tượng Alexander Blockx.

Sân đất nện tại Madrid đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi vòng tứ kết đơn nam quy tụ những màn đối đầu đầy kịch tính. Tâm điểm đổ dồn vào Alexander Zverev, người đang khát khao phục hận trước Flavio Cobolli, và ngôi sao Casper Ruud trong nỗ lực ngăn chặn hành trình kỳ diệu của tài năng trẻ Alexander Blockx.

Alexander Zverev vs Flavio Cobolli: Cuộc thanh toán nợ nần

Đây không chỉ là một trận tứ kết thông thường; đó là cơ hội để Alexander Zverev (hạng 3 ATP) khẳng định lại vị thế sau thất bại trước chính tay vợt người Ý tại Munich Open 2026. Zverev đang trình diễn một lối chơi vô cùng ổn định với khả năng giao bóng sấm sét và những cú backhand dọc dây trứ danh. Khả năng kiểm soát nhịp độ ở cuối các set đấu chính là vũ khí giúp anh vượt qua những thời điểm ngặt nghèo nhất.

Zverev (bên trái) gặp lại người thắng anh tại Munich Open 2026, Cobolli (bên phải)

Tuy nhiên, Flavio Cobolli không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Tay vợt hạng 13 thế giới đang là thách thức lớn trên mặt sân bụi đỏ sau khi hạ gục Daniil Medvedev. Lối chơi phòng ngự bền bỉ kết hợp với những tình huống phản công bất ngờ của tay vợt người Ý đủ sức làm nản lòng bất kỳ đối thủ nào. Dù Zverev nhỉnh hơn về kinh nghiệm, Cobolli lại sở hữu sự hưng phấn và tâm lý thoải mái từ chiến thắng trong lần gặp nhau gần nhất trên sân đất nện.

Casper Ruud vs Alexander Blockx: Bản lĩnh đối đầu hiện tượng

Ở một diễn biến khác, Casper Ruud (hạng 15 ATP) đang cho thấy phong độ cực kỳ ấn tượng sau chiến thắng thuyết phục trước Stefanos Tsitsipas. Lối chơi giàu thể lực, khả năng kiểm soát bóng bền và sự ổn định trong các game cầm giao bóng tiếp tục là điểm tựa giúp Ruud trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Blockx (bên trái) sẽ phải chạm trán nhà đương kim vô địch Madrid Open, Ruud (bên phải)

Đối thủ của anh, Alexander Blockx (hạng 69 ATP), chính là bất ngờ lớn nhất của giải đấu năm nay. Tay vợt người Bỉ đã lần lượt đánh bại nhiều đối thủ đáng gờm như Felix Auger-Aliassime và Francisco Cerundolo để tiến vào tứ kết. Điểm mạnh của Blockx nằm ở sự tự tin, khả năng phản công nhanh và tâm lý thi đấu không sợ hãi. Tuy nhiên, kinh nghiệm tại các vòng đấu sâu của Masters 1000 có thể là rào cản khiến Blockx khó tạo nên bất ngờ trước một Ruud đầy bản lĩnh.

Kịch bản hấp dẫn tại bán kết đơn nữ

Nội dung WTA 1000 cũng chứng kiến những màn so tài đỉnh cao. Mirra Andreeva (hạt giống số 8) sẽ chạm trán hiện tượng Hailey Baptiste, người vừa tạo địa chấn khi lội ngược dòng trước Aryna Sabalenka. Ở cặp đấu còn lại, Marta Kostyuk với phong độ hủy diệt khi chưa thua set nào sẽ đối đầu Anastasia Potapova – tay vợt đang viết nên câu chuyện cổ tích dưới danh nghĩa "lucky loser".