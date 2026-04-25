Madrid Open: Alexander Zverev đấu chuyên gia đất nện, Medvedev đối mặt hiểm họa Vòng 2 Madrid Open hứa hẹn kịch tính với màn chạm trán giữa Alexander Zverev và Mariano Navone. Trong khi đó, Daniil Medvedev và tài năng trẻ Learner Tien dự báo có ngày thi đấu vất vả.

Vòng 2 giải quần vợt Madrid Open là giai đoạn bản lề khi các hạt giống hàng đầu bắt đầu chiến dịch chinh phục danh hiệu ATP 1000 trên mặt sân đất nện. Tâm điểm của ngày thi đấu tập trung vào nỗ lực khẳng định đẳng cấp của Alexander Zverev và bài toán thích nghi khó khăn của Daniil Medvedev trước những đối thủ đầy biến hóa.

Alexander Zverev và thử thách từ chuyên gia Navone

Cuộc đối đầu giữa Alexander Zverev (hạng 3 ATP) và Mariano Navone (hạng 45 ATP) vào khoảng 21h ngày 25/4 được giới chuyên môn đánh giá là màn so tài về phong cách. Một bên là sức mạnh giao bóng hủy diệt, một bên là sự lỳ lợm đặc trưng của quần vợt Nam Mỹ.

Navone (bên phải) đối thủ của Zverev (bên trái) là chuyên gia trên mặt sân đất nện

Navone đến với vòng 2 sau chiến thắng thuyết phục trước Nuno Borges. Tay vợt Argentina sở hữu bộ chân di chuyển linh hoạt và khả năng phòng ngự cuối sân cực tốt, biến những loạt bóng bền (rally) thành vũ khí tra tấn thể lực đối thủ. Tuy nhiên, Navone vẫn thiếu những cú dứt điểm uy lực để kết liễu các đối thủ trong top đầu.

Ngược lại, Zverev đặc biệt ưa thích điều kiện thi đấu tại Madrid. Ở độ cao của thành phố này, bóng đi nhanh và nảy hơn, giúp tay vợt người Đức phát huy tối đa lợi thế từ những cú giao bóng sấm sét và những pha điều bóng nặng về hai góc sân. Nếu duy trì được sự ổn định, Zverev được dự đoán sẽ giành chiến thắng 2-0 để đi tiếp.

Daniil Medvedev đối mặt ẩn số Fabian Marozsan

Vào khoảng 0h ngày 26/4, Daniil Medvedev sẽ bắt đầu hành trình tại Madrid bằng trận đấu với Fabian Marozsan. Đây được coi là "bài test" khó cho tay vợt người Nga, vốn chưa bao giờ thực sự thoải mái trên mặt sân bụi đỏ.

Medvedev (bên trái) có thể vất vả trước Marozsan (bên phải)

Medvedev dù vẫn duy trì vị trí trong top 10 nhưng phong độ gần đây trên đất nện khá phập phù. Điểm yếu của anh là khả năng trượt trên sân và cách điều tiết nhịp độ khi những cú đánh bạt (flat) bị mặt sân chậm hóa giải. Trong khi đó, Marozsan lại là một tay vợt có lối chơi cực kỳ biến hóa với những cú bỏ nhỏ (drop shot) tinh tế và khả năng tăng tốc bất ngờ. Dù Medvedev chiếm ưu thế về lịch sử đối đầu, nhưng kịch bản về một trận đấu kéo dài 3 set là rất dễ xảy ra.

Cuộc chiến tài năng trẻ: Learner Tien vs Vallejo

Vào lúc 20h30 ngày 25/4, tài năng trẻ Learner Tien sẽ đối đầu với Adolfo Daniel Vallejo. Đây là trận đấu giữa hai gương mặt đang khát khao khẳng định vị thế tại các giải đấu lớn.

Tien được đánh giá cao hơn nhưng bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra

Vallejo đang có tâm lý cực tốt sau khi đánh bại Grigor Dimitrov. Tay vợt người Paraguay cho thấy sự thích nghi tuyệt vời với mặt sân đất nện thông qua lối chơi kiên nhẫn. Đối với Learner Tien, dù có thứ hạng cao hơn nhưng kinh nghiệm thi đấu trên đất nện hạn chế là rào cản lớn nhất. Nếu không thể áp đặt lối chơi sớm, tay vợt Mỹ rất dễ sa vào bẫy phòng ngự phản công của đối thủ.

