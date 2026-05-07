MagicX hé lộ máy chơi game handheld mới mang phong cách Nintendo 2DS MagicX vừa giới thiệu concept máy chơi game retro mới với thiết kế dạng bảng độc đáo và cấu hình chip MediaTek Dimensity 7300 nhằm cạnh tranh trong thị trường bão hòa.

Thị trường máy chơi game cầm tay (handheld) retro đang rơi vào tình trạng bão hòa với hàng loạt thiết bị có thiết kế tương đồng từ nhiều nhà sản xuất khác nhau. Để phá vỡ sự đơn điệu này, MagicX đã công bố một ý tưởng sản phẩm mới đầy táo bạo, lấy cảm hứng trực tiếp từ dòng máy Nintendo 2DS huyền thoại.

Thiết kế khác biệt giữa thị trường bão hòa

Theo chia sẻ từ MagicX trên Discord, việc ra mắt một thiết bị có ngoại hình độc đáo là chiến lược cốt lõi để thu hút người dùng trong bối cảnh các mẫu máy hiện nay quá giống nhau. Mẫu handheld mới sở hữu kiểu dáng dạng bảng (slate) không gập, mang lại cảm giác cầm nắm và trải nghiệm thị giác tương đồng với chiếc Nintendo 2DS của thập kỷ trước.

MagicX has a new handheld device in the works

Dù vẫn đang trong giai đoạn concept và chưa có tên gọi chính thức, MagicX cho biết họ đang tích cực lắng nghe phản hồi từ cộng đồng để hoàn thiện sản phẩm. Điểm nhấn của thiết bị không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở khả năng tùy biến cấu hình theo nhu cầu của game thủ.

Phân tách cấu hình: Helio G99 và Dimensity 7300

MagicX dự kiến sẽ tung ra hai biến thể với mức hiệu năng và giá thành khác nhau. Cả hai phiên bản đều được trang bị màn hình 5 inch với độ phân giải 768 × 1.024 pixel và hệ thống làm mát chủ động bằng quạt để đảm bảo hiệu suất lâu dài.

Thông số kỹ thuật Phiên bản Tiêu chuẩn Phiên bản Cao cấp Vi xử lý (Chipset) MediaTek Helio G99 MediaTek Dimensity 7300 Bộ nhớ RAM 3 GB 4 GB Bộ nhớ trong (UFS) 32 GB 64 GB Giá dự kiến 125 USD 165 USD

Sự khác biệt về bộ vi xử lý và dung lượng lưu trữ cho thấy MagicX muốn tiếp cận cả nhóm khách hàng phổ thông lẫn những người cần hiệu năng mạnh mẽ hơn để giả lập các hệ máy đời cao. Việc sử dụng bộ nhớ chuẩn UFS thay vì eMMC cũng là một điểm cộng lớn, giúp tăng tốc độ tải game và khởi động ứng dụng.

Chiến lược tiếp cận cộng đồng

Hiện tại, MagicX vẫn đang đặt câu hỏi cho cộng đồng về việc liệu mức giá dự kiến (từ 125 USD đến 165 USD) có thực sự hợp lý hay không. Hãng cũng tìm kiếm các ý tưởng về tính năng bổ sung để giúp thiết bị trở nên nổi bật hơn trên kệ hàng của các trang thương mại điện tử như Amazon.

Với việc tích hợp chip MediaTek Dimensity 7300 trên phiên bản cao cấp, đây hứa hẹn sẽ là một đối thủ đáng gờm trong phân khúc handheld retro tầm trung, mang lại hiệu năng vượt trội so với các dòng chip giá rẻ thường thấy trên thị trường hiện nay.